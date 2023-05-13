Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Mosteiro de Ibiraçu planeja polo de cerâmica em municípios vizinhos no ES
Em Aracruz, João Neiva e Fundão

Mosteiro de Ibiraçu planeja polo de cerâmica em municípios vizinhos no ES

De acordo com o monge Kendo Bitti, um dos objetivos é que a produção seja reconhecida internacionalmente, pelos padrões de qualidade japoneses
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 13 de Maio de 2023 às 08:00

Cerâmicas preparadas para a venda em Ibiraçu
Cerâmicas preparadas para a venda em Ibiraçu Crédito: Jota Junior
Fonte de arte e também de renda. Estudantes se sentem realizados nas aulas de cerâmica, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. A escola fica no Mosteiro Zen Budista e a expectativa é que o curso chegue também em municípios vizinhos, em Aracruz, Fundão, João Neiva.
De acordo com o monge Kendo Bitti, este é um plano de médio e longo prazo para que a região se torne um polo de produção reconhecido internacionalmente.
Monge Kendo Bitti, do Mosteiro Zen Budista de Ibiraçu
Monge Kendo Bitti, do Mosteiro Zen Budista de Ibiraçu Crédito: Jota Junior
“Nossa primeira etapa está concluída, com a escola em Ibiraçu. Aos poucos, a gente inicia esse segundo momento, que vai promover outros centros de produção de cerâmica na região. No médio e longo prazo, a gente espera que se torne um polo reconhecido pela cerâmica japonesa de alta temperatura”, relatou Bitti.
Para a aposentada Marilda Schenaider, que é novata nas aulas, era um sonho preparar as cerâmicas. “Eu vinha, conhecia e fazíamos uma oficina. Eu fiquei com vontade de conseguir uma vaga para fazer a aula. Aí consegui e estou realizando um sonho e está sendo maravilhoso”, comentou.
Marilda disse que realiza um sonho ao fazer o curso
Marilda disse que realiza um sonho ao fazer o curso Crédito: Jota Junior
A produção pode ser também terapêutica. É como vê a aposentada Sirlene Coelho Nascimento, que adora as aulas. “É maravilhoso. Você se integra com o pessoal, com a natureza. Todo dia é algo diferente”, afirmou.
A turma tem 12 pessoas. A maioria é formada por mulheres da comunidade, mas tem também os homens, que aprendem essa arte. Todos os alunos aprendem os processos de produção, desde a preparação da argila, o acabamento, até chegar na queima do biscoito, que é quando a cerâmica está pronta.
Alunas fazem acabamento de cerâmica durante aula em Ibiraçu
Alunas fazem acabamento de cerâmica durante aula em Ibiraçu Crédito: Jota Junior
Tudo que é produzido depois é comercializado, também no mosteiro, sendo uma forma de gerar renda para os alunos e, possivelmente, novos profissionais na área.

A OFICINA

A Escola de Cerâmica Kanzeon é um projeto idealizado pelo Mosteiro Zen para atender jovens, mulheres e idosos das comunidades do seu entorno. A iniciativa promove capacitação profissional na arte da cerâmica japonesa de alta temperatura e geração de renda para os alunos, através da comercialização das peças produzidas pelos mesmos. Seguindo os conceitos de Economia Criativa e Cooperativismo, está em andamento a criação de um Polo de Cerâmica que, além de Ibiraçu, também atinge os municípios de Aracruz, Fundão e João Neiva.
A Escola de Cerâmica Kanzeon se encontra na Praça Torii, ao lado do Grande Buda. O show-room onde as peças podem ser compradas permanece aberto ao público durante toda a semana, das 08h às 16h. Mais informações sobre as aulas e matrículas podem ser obtidas nos telefones: (27) 3257-3030 /  (27) 99743-6285 / (27) 99721-2930 (WhatsApp).

Veja Também

Buda de Ibiraçu: veja como o monumento é por dentro

Nova pizzaria com influência napolitana surpreende em Ibiraçu

Humor: mosteiro dará curso de meditação para ajudar a esquecer a fatura do cartão de janeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Fundão Ibiraçu João Neiva Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados