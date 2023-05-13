Mosteiro de Ibiraçu planeja polo de cerâmica em municípios vizinhos no ES

Cerâmicas preparadas para a venda em Ibiraçu Crédito: Jota Junior

Fonte de arte e também de renda. Estudantes se sentem realizados nas aulas de cerâmica, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. A escola fica no Mosteiro Zen Budista e a expectativa é que o curso chegue também em municípios vizinhos, em Aracruz, Fundão, João Neiva.

De acordo com o monge Kendo Bitti, este é um plano de médio e longo prazo para que a região se torne um polo de produção reconhecido internacionalmente.

Monge Kendo Bitti, do Mosteiro Zen Budista de Ibiraçu Crédito: Jota Junior

“Nossa primeira etapa está concluída, com a escola em Ibiraçu. Aos poucos, a gente inicia esse segundo momento, que vai promover outros centros de produção de cerâmica na região. No médio e longo prazo, a gente espera que se torne um polo reconhecido pela cerâmica japonesa de alta temperatura”, relatou Bitti.

Para a aposentada Marilda Schenaider, que é novata nas aulas, era um sonho preparar as cerâmicas. “Eu vinha, conhecia e fazíamos uma oficina. Eu fiquei com vontade de conseguir uma vaga para fazer a aula. Aí consegui e estou realizando um sonho e está sendo maravilhoso”, comentou.

Marilda disse que realiza um sonho ao fazer o curso Crédito: Jota Junior

A produção pode ser também terapêutica. É como vê a aposentada Sirlene Coelho Nascimento, que adora as aulas. “É maravilhoso. Você se integra com o pessoal, com a natureza. Todo dia é algo diferente”, afirmou.

A turma tem 12 pessoas. A maioria é formada por mulheres da comunidade, mas tem também os homens, que aprendem essa arte. Todos os alunos aprendem os processos de produção, desde a preparação da argila, o acabamento, até chegar na queima do biscoito, que é quando a cerâmica está pronta.

Alunas fazem acabamento de cerâmica durante aula em Ibiraçu Crédito: Jota Junior

Tudo que é produzido depois é comercializado, também no mosteiro, sendo uma forma de gerar renda para os alunos e, possivelmente, novos profissionais na área.

A OFICINA

A Escola de Cerâmica Kanzeon é um projeto idealizado pelo Mosteiro Zen para atender jovens, mulheres e idosos das comunidades do seu entorno. A iniciativa promove capacitação profissional na arte da cerâmica japonesa de alta temperatura e geração de renda para os alunos, através da comercialização das peças produzidas pelos mesmos. Seguindo os conceitos de Economia Criativa e Cooperativismo, está em andamento a criação de um Polo de Cerâmica que, além de Ibiraçu, também atinge os municípios de Aracruz, Fundão e João Neiva.