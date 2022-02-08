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O maior do Ocidente

Buda de Ibiraçu: veja como o monumento é por dentro

Estátua localizada às margens da BR-101 tem 34 metros de altura, o que equivale a um prédio de 10 andares. Uma escada de ferro, utilizada pelos funcionário, dá acesso à mão do buda
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 11:37

Imagem de conteúdo patrocinado da CBL, não usar
A obra é toda sustentada por uma estrutura de ferro Crédito: Marina Machado/Agência Buzz Me/ Divulgação
Quem passa pela BR 101, em Ibiraçu, percebe a imponência do buda, do Mosteiro Zen Budista. Mas você já imaginou como ele é por dentro? A repórter Elis Carvalho entrou pela primeira vez.  
O buda sentado na posição de lótus é o maior do ocidente. São 34 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares. Uma escada de ferro, utilizada pelos funcionário, dá acesso à mão do buda. A obra é toda sustentada por uma estrutura de ferro. E a imagem lá de cima é espetacular. Duvida? Veja o vídeo. 
Em breve você também poderá viver essa experiência. Isso porque os planos para os próximos anos é que seja construído um museu no buda.

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