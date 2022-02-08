Buda de Ibiraçu: veja como o monumento é por dentro

A obra é toda sustentada por uma estrutura de ferro Crédito: Marina Machado/Agência Buzz Me/ Divulgação

Quem passa pela BR 101, em Ibiraçu, percebe a imponência do buda, do Mosteiro Zen Budista. Mas você já imaginou como ele é por dentro? A repórter Elis Carvalho entrou pela primeira vez.

O buda sentado na posição de lótus é o maior do ocidente. São 34 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares. Uma escada de ferro, utilizada pelos funcionário, dá acesso à mão do buda. A obra é toda sustentada por uma estrutura de ferro. E a imagem lá de cima é espetacular. Duvida? Veja o vídeo.