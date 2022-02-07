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Cultura

Serra: Inativa desde 2016, Lei Chico Prego deve voltar no primeiro trimestre de 2022

Aprovada em dezembro de 2021, a lei foi reformulada e está menos burocrática. A expectativa é de que sejam lançados dois editais de R$ 500 mil em 2022
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 09:00

A arte do graffiti deve entrar no escopo do edital da nova Lei Chico Prego em 2022
A arte do graffiti deve entrar no escopo do edital da nova Lei Chico Prego em 2022 Crédito: Pixabay
Após quase seis anos paralisada, a Lei Chico Prego deve ser retomada no primeiro trimestre de 2022. Aprovada em dezembro do ano passado, a lei foi reformulada pela secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur) e está mais moderna, dinâmica e com menos burocracia.
De acordo com o secretário da pasta de Cultura, Thiago Carreiro, os artistas serão pagos diretamente pela prefeitura municipal, sem a os tramites da troca de bônus com empresas. Além disso, outros segmentos artísticos também serão contemplados na nova lei, como Arte Contemporânea, Grafite, Hip Hop e Poesias.
"Agora, o repasse será direto, diminuindo as burocracias. Inclusive, a lei também ficou mais abrangente apesar de ser bem antiga. A cultura passou por uma transformação com a tecnologia e novas formas de arte. Deixamos mais moderna, acoplando, por exemplo, a Cultura Contemporânea e o Audiovisual", contou o secretário.
Segundo Thiago, a expectativa é de que sejam lançados dois editais de R$ 500 mil em 2022, somando R$ 1 milhão em projetos culturais para o município. "Nosso objetivo é lançar um edital de R$ 500 mil no primeiro trimestre de 2022 e fazer a Lei Chico Prego acontecer. Já no segundo semestre, nós pretendemos lançar mais um edital de meio milhão", ressaltou o secretário.
O município da Serra é o maior da Grande Vitória e conta com um grande índice artístico e cultural. A nova lei ainda prevê que o valor que não for gasto no ano com cultura será destinado a um fundo cultural.

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