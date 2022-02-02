Felipe Neto decide fechar Twitter: "Ambiente extremamente raivoso"

Felipe Neto decidiu tornar a conta do Twitter dele fechada. A rede social do youtuber só está aberta para quem estava seguindo o influenciador digital. Em um vídeo, publicado no Instagram e fixado no próprio Twitter, ele explica que esta é a única plataforma em que é atacado por "haters" de forma agressiva e tóxica. "É uma decisão que muda muito a minha vida nas redes sociais. Eu decidi trancar o meu perfil do Twitter", disse.

O empresário e youtuber Felipe Neto Crédito: Fábio Motta/Divulgação

Felipe Neto afirmou que pretende fazer um teste. "Já tem algum tempo que percebo que o Twitter está cada dia mais tóxico. Está virando um ambiente extremamente odioso, raivoso e não, 'ah, galera só criticando', mas parece que virou a essência do Twitter", analisou. Para Felipe Neto, é uma tentativa constante de os internautas conseguirem seguidores através dos retuítes.