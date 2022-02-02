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Proteção

Felipe Neto decide fechar Twitter: "Ambiente extremamente raivoso"

Youtuber declara que esta é a única rede social em que ele é alvo de haters e resolveu tornar o perfil privado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 15:59

Felipe Neto decidiu tornar a conta do Twitter dele fechada. A rede social do youtuber só está aberta para quem estava seguindo o influenciador digital. Em um vídeo, publicado no Instagram e fixado no próprio Twitter, ele explica que esta é a única plataforma em que é atacado por "haters" de forma agressiva e tóxica. "É uma decisão que muda muito a minha vida nas redes sociais. Eu decidi trancar o meu perfil do Twitter", disse.
O empresário e youtuber Felipe Neto
O empresário e youtuber Felipe Neto Crédito: Fábio Motta/Divulgação
Felipe Neto afirmou que pretende fazer um teste. "Já tem algum tempo que percebo que o Twitter está cada dia mais tóxico. Está virando um ambiente extremamente odioso, raivoso e não, 'ah, galera só criticando', mas parece que virou a essência do Twitter", analisou. Para Felipe Neto, é uma tentativa constante de os internautas conseguirem seguidores através dos retuítes.
"Eu pensei: 'Cara, o meu YouTube gera zero hate, com conteúdo leve, pra família...o meu Instagram agora leva zero hate. Sou eu mostrando minha vida, os bastidores das coisas. Meu TikTok é zero hate. O único lugar em que as pessoas tinham uma visão pouco honesta é no Twitter", finalizou.

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