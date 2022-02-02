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Doença rara

Tiago Leifert afirma que fã descobriu câncer do filho após seu vídeo

'Era esse o objetivo, atingimos', disse o apresentador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 14:02

Tiago Leifert
Tiago Leifert Crédito: Victor Pollak/Globo
O apresentador e jornalista Tiago Leifert, 41, foi aos seus Stories para agradecer o apoio que tem recebido após a divulgação do diagnóstico de retinoblastoma de sua filha, Lua. O comunicador ainda revelou que já tem recebido diversas mensagens de pais que buscaram atendimento médico após o vídeo feito ao lado de sua esposa, Daiana Garbin, 40.
"Conseguimos o primeiro diagnóstico precoce de retinoblastoma graças ao vídeo da Lua", contou. "Uma mãe foi ao médico por causa do vídeo, reconheceu alguns sintomas e a criança tem retinoblastoma em estágio inicial."
"Era esse o objetivo, atingimos. Tem muito trabalho pela frente e a gente ainda pretende salvar muitas crianças com a Luazinha, com a força da Lua. Deu certo, conseguimos o primeiro!", completou ele, nos vídeos publicados nesta segunda-feira (1).
Os jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin revelaram no último sábado (29) que sua filha de 1 ano e três meses, havia recebido o diagnóstico de câncer nos olhos, o retinoblastoma. A doença afeta a região da retina. Através do Instagram, eles resolveram alertar outros pais.
Segundo eles, foi em outubro de 2021, perto do aniversário do primeiro ano de Lua, que descobriram a doença depois de Tiago reparar uma luz branca no olho da menina. Ele também percebeu que ela o olhava meio de lado e preferiu levá-la a um profissional.
"É um câncer muito raro que acontece em crianças muito pequenas. Assim, elas não conseguem expressar que não enxergam mais. A Lua sempre enxergou tudo e nunca imaginamos que algo tivesse impedindo a visão dela", disse Daiana.
Lua recebeu o diagnóstico do câncer bilateral, com ambos os globos oculares atingidos. Trata-se de um tumor intraocular mais comum na infância. Ele atinge uma em cada 18 mil crianças e sua incidência no mundo é de 8.000 novos casos por ano, sendo 400 deles no Brasil.
A doença pode ser herdada de um dos pais, em 25% dos casos, ou ser resultado de uma mutação nova, o que ocorre em 75% das vezes. Existem outros fatores de que algo errado pode estar acontecendo com a criança como quando ela fizer movimentos repetitivos com os olhos e com a cabeça para tentar enxergar melhor. O aumento do globo ocular também é outro sinal.
Existem também vários tipos de tratamento e isso vai depender do estágio do diagnóstico. Quando os pais descobrem cedo, logo nos primeiros meses de vida, e há preservação do globo ocular e de parte da visão, como é o caso de Lua, pode ser feito uma quimioterapia intra-arterial cuja medicação é colocada direto nos olhos de forma não tão invasiva. Por isso que os cabelos de Lua estão preservados.

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