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Tiago Leifert e Daiana Garbin revelam que filha está com câncer raro

Apresentador e esposa foram para as redes sociais alertar outros pais sobre a doença.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 12:09

Tiago Leifert e a mulher contam na web que filha tem câncer
Tiago Leifert e a mulher contam na web que filha tem câncer Crédito: Reprodução/Instagram/@tiagoleifert
Tiago Leifert e a esposa, Daiana Garbin, foram para as redes sociais revelar que a filha, Lua, está com câncer. Em um vídeo publicado no perfil do jornalista, o casal contou que a pequena está com retinoblastoma, tipo raro de tumor nos olhos. Leifert decidiu divulgar a doença da filha para os seguidores a fim de alertar outros pais sobre o câncer.   
"Oi pessoal, a gente está aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Em outubro a gente descobriu que a nossa filha, Lua, está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos, muito raro, que se chama retinoblastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado, e acaba formando tumores, que podem ser num olhinho, ou, como no caso da nossa filha, bilateral", conta Daiana Garbin.
Daiana disse que eles tiveram "sorte". Segundo a mãe de Lua, o apresentador começou a desconfiar de alguns movimentos do olho da filha e, por isso, decidiu levar ao médico. "A Lua sempre enxergava tudo e a gente nunca imaginou que algo estivesse impedindo a visão dela. Só que o Tiago começou a perceber um movimento estranho no olhinho da Lua. Era como se o olho dela fizesse um movimento irregular", conta.
No vídeo de quase dez minutos, o casal ressaltou ainda que a intenção do anúncio é fazer com que outros pais assistam e tenham conhecimento da doença. "Uma coisa começou a nos incomodar que é saber tudo o que a gente sabe hoje e não dividir o que a gente sabe com um pai e uma mãe, uma babá, uma avó, que estejam passando por isso. Se eu tivesse, em maio passado, visto o vídeo de um casal contando o que está acontecendo com a filha dele, saberia mais sobre o retinoblastoma. Se a gente conseguir que um casal leve uma criança, antes do que a gente conseguiu, missão cumprida e a Lua vai ficar muito feliz também", finalizou o apresentador. 

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