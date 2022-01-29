Tiago Leifert e Daiana Garbin revelam que filha está com câncer raro

Tiago Leifert e a mulher contam na web que filha tem câncer Crédito: Reprodução/Instagram/@tiagoleifert

Tiago Leifert e a esposa, Daiana Garbin, foram para as redes sociais revelar que a filha, Lua, está com câncer. Em um vídeo publicado no perfil do jornalista, o casal contou que a pequena está com retinoblastoma, tipo raro de tumor nos olhos. Leifert decidiu divulgar a doença da filha para os seguidores a fim de alertar outros pais sobre o câncer.

"Oi pessoal, a gente está aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Em outubro a gente descobriu que a nossa filha, Lua, está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos, muito raro, que se chama retinoblastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado, e acaba formando tumores, que podem ser num olhinho, ou, como no caso da nossa filha, bilateral", conta Daiana Garbin.

Daiana disse que eles tiveram "sorte". Segundo a mãe de Lua, o apresentador começou a desconfiar de alguns movimentos do olho da filha e, por isso, decidiu levar ao médico. "A Lua sempre enxergava tudo e a gente nunca imaginou que algo estivesse impedindo a visão dela. Só que o Tiago começou a perceber um movimento estranho no olhinho da Lua. Era como se o olho dela fizesse um movimento irregular", conta.