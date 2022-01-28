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Justiça pede penhora de imóvel de Nego do Borel por dívida de R$ 27 mil

O TJ-RJ determinou a penhora de um imóvel do cantor Nego do Borel. Segundo a decisão divulgada no site oficial, foram feitas inúmeras tentativas de localizar o cantor para o pagamento de uma dívida de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) no valor de R$ 27 mil.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 19:04

Nego do Borel
Foi determinado que um avaliador procurará Nego do Borel novamente na casa localizada no Recreio dos Bandeirantes Crédito: Instagram/@negodoborel no Instagram
O TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) determinou a penhora de um imóvel do cantor Nego do Borel. Segundo a decisão divulgada no site oficial, foram feitas inúmeras tentativas de localizar o cantor para o pagamento de uma dívida de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) no valor de R$ 27 mil.
A decisão foi anunciada após análise da juíza titular da 12ª Vara de Fazenda Pública, Katia Cristina Nascentes. Foi determinado que um avaliador procurará Nego do Borel novamente na casa localizada no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade.
"O cantor ainda terá mais uma chance de quitar suas dívidas com a prefeitura do Rio, em curto espaço de tempo (cinco dias), antes de a Justiça executar a penhora do imóvel", informou a decisão.
Nego do Borel foi um dos participantes de "A Fazenda 13", da RecordTV. O funkeiro foi expulso ainda durante o primeiro mês de confinamento e investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável contra Dayane Mello.

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A reportagem entrou em contato com a equipe de Nego do Borel, mas não obteve um retorno sobre o pedido do TJ-RJ.

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