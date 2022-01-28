Ludmilla se irrita com perguntas de Rodrigo a Brunna: 'Macho bobão'

Ludmilla, 26, revelou nesta sexta-feira (28), que não gosta da forma insistente com que Rodrigo questionado Brunna sobre seu casamento, no Big Brother Brasil 22. Segundo ela, se a dançarina fosse casada com um homem, a pergunta não seria feita tantas vezes.
A cantora, que é casada com Brunna desde 2019, falou sobre o assunto no programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo), e chamou Rodrigo de "macho bobão" por insistir na pergunta para a dançarina. "Já vi uns seis vídeos dele perguntando isso. Ela já disse que é casada com uma mulher", afirmou.
A funkeira ainda disse que tem se surpreendido com a visão de jogo que Brunna tem mostrado e que acreditar que toda a experiência da dançarina como fã do programa agora a está ajudando no jogo. Ela também arriscou alguns palpites de aliança e voto, e revelou que além de ser "team Brunna" é "team Jade".
Lud assumiu o namoro com Brunna, que é uma de suas bailarinas, em junho de 2019. Na época, a cantora disse que decidiu assumir, porque apesar de já ter ficado com outras mulheres e homens, "nunca sentiu amor profundo". "A Brunna eu amo profundamente, por isso eu tive vontade de assumir", disse.
A cantora afirmou ainda nesta sexta que não conseguiu se despedir direito da esposa antes que ela fosse confinada para o BBB 22, mas que Brunna deixou uma cartinha para ela com seu perfume, o que a inspirou a compor uma música para a dançarina. Antes, Lud já tinha composto outra canção para ela, "Maldivas".