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Só Love!

Ludmilla lança novo álbum de pagode, "Numanice #2", com músicas dedicadas à esposa Brunna

Álbum conta com dez faixas inéditas e está disponível em todas as plataformas digitais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 12:19

Os fãs de Ludmilla já podem comemorar! A cantora anunciou nesta quarta-feira (26) que o álbum "Numanice #2" já está disponível em todas as plataformas digitais. O álbum faz parte do projeto de pagode de Ludmilla e é uma continuação de "Numanice (Ao Vivo)", lançado em 2021. A estreia da cantora no ritmo contou com vídeos gravados no Rio de Janeiro e teve participações especiais.
A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla Crédito: Instagram/@ludmilla
O novo álbum conta com dez faixas inéditas cantadas por Ludmilla e sem participações. Porém, a carioca já revelou que pretende gravar um DVD com alguns convidados especiais, assim como fez em "Numanice (Ao Vivo)".
Dentre as músicas, duas são dedicadas a Brunna, mulher da cantora e, atualmente, participante do Camarote no "BBB 22". Em "212", Ludmilla faz referência ao perfume usado pela dançarina e fala sobre a saudade que sente. Ela escreveu a canção durante os dias em que Brunna esteva confinada.
"Maldivas" fala sobre a viagem do casal às ilhas Maldivas. "A minha de fé, minha preferida. Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas", cantou Ludmilla nos stories do Instagram ao dedicar a canção à esposa. Ludmilla também fez uma postagem mostrando um trecho do clipe da música. O vídeo traz algumas imagens de momentos da cantora com Brunna.

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