Ludmilla lança novo álbum de pagode, "Numanice #2", com músicas dedicadas à esposa Brunna

Os fãs de Ludmilla já podem comemorar! A cantora anunciou nesta quarta-feira (26) que o álbum "Numanice #2" já está disponível em todas as plataformas digitais. O álbum faz parte do projeto de pagode de Ludmilla e é uma continuação de "Numanice (Ao Vivo)", lançado em 2021. A estreia da cantora no ritmo contou com vídeos gravados no Rio de Janeiro e teve participações especiais.

A cantora Ludmilla Crédito: Instagram/@ludmilla

O novo álbum conta com dez faixas inéditas cantadas por Ludmilla e sem participações. Porém, a carioca já revelou que pretende gravar um DVD com alguns convidados especiais, assim como fez em "Numanice (Ao Vivo)".

Dentre as músicas, duas são dedicadas a Brunna, mulher da cantora e, atualmente, participante do Camarote no "BBB 22". Em "212", Ludmilla faz referência ao perfume usado pela dançarina e fala sobre a saudade que sente. Ela escreveu a canção durante os dias em que Brunna esteva confinada.