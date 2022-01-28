Elton John testa positivo para a Covid-19 e cancela dois shows da turnê nos EUA

Elton John cancelou shows nos EUA após contrair Covid-19 Crédito: Reprodução/ Instagram @eltonjohn

A mega estrela do pop britânico Elton John adiou na terça-feira, 25 dois shows nos EUA, que fazem parte do que se espera ser uma longa turnê de despedida, depois de testar positivo para a Covid-19.

"É sempre uma grande decepção adiar shows e lamento muito por qualquer um que tenha sido afetado por isso, mas quero manter a mim e à minha equipe a salvo", disse o músico de 74 anos em uma declaração nas redes sociais, referindo-se ao adiamento dos dois shows em Dallas, no Texas.

"Felizmente, estou totalmente vacinado e com dose de reforço e meus sintomas são leves", disse ele.

Os concertos, parte da turnê "Farewell Yellow Brick Road", estavam agendados para 25 e 26 de janeiro. Tanto Elton John quanto o American Airlines Center em Dallas, onde os shows seriam realizados, disseram que seriam remarcados e que os fãs deveriam guardar seus ingressos.

John disse que esperava ter saúde suficiente para tocar em seu próximo show em 29 de janeiro em Little Rock, Arkansas.

A turnê, que deve ser a última do artista, foi recebida com cancelamentos e adiamentos por conta da pandemia do novo coronavírus, assim como muitos outros eventos.