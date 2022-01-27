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Após sair da Globo, Camila Queiroz protagoniza 'Procura-se um Marido'

A HBO Max anunciou nesta quinta (27) o início das gravações do filme, que ainda não tem data de estreia.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 18:53

Kleber Toledo e Camila Queiroz vão apresentar o reality
 Camila Queiroz  vai protagonizar, ao lado do marido Klebber Toledo, o longa Crédito: Divulgação
Após a saída polêmica da Globo, a atriz Camila Queiroz, 28, vai protagonizar, ao lado do marido Klebber Toledo, 35, o longa "Procura-se um Marido", título provisório de uma adaptação do livro de mesmo nome da escritora Carina Rissi. A HBO Max anunciou nesta quinta (27) o início das gravações do filme, que ainda não tem data de estreia.
O longa é o primeiro passo do projeto da WarnerMedia Latin America de se aproximar do mercado literário latino-americano começando pelo Brasil. Ela quer trazer mais histórias regionais para a sua plataforma de streaming e dar voz aos talentos locais.
Segundo a HBO, a escritora Carina Rissi apresentará roteiros inéditos para a empresa nos próximos anos. Ela disse que acompanha as produções da WarnerMedia e acha os conteúdos espetaculares. "Ter a oportunidade de participar desse projeto e me desafiar a navegar por novos caminhos é realmente especial."
"Procura-se um Marido", é o segundo longa que a atriz atua após a saída polêmica da Globo, em novembro do ano passado. Na época, a assessoria da emissora divulgou um comunicado com o desligamento da atriz Camila Queiroz alegando que ela fez exigências "inaceitáveis". A atriz fazia parte do elenco da novela "Verdades Secretas 2", do Globoplay.
"Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis", afirmou trecho da nota enviada à imprensa.
Na época, a atriz afirmou que o destino de sua personagem, Angel, mudou, contrariando promessas que ela teria recebido, e avaliou que isso teria sido uma punição da Globo por ela não ter renovado seu vínculo de longo prazo com a emissora no começo deste ano.
Em janeiro de 2022, a atriz confirmou que não iria renovar seu contrato de longo prazo com a Globo. Em vez disso, passaria a trabalhar na emissora com contratos por obra, em que o artista fica vinculado apenas enquanto está no ar. Assim, teria liberdade para aceitar convites de concorrentes como a Netflix, onde apresentou o reality show Casamento às Cegas Brasil ao lado do marido, Klebber Toledo, e gravou a série "De Volta aos 15" ao lado de Maisa Silva.

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