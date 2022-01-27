Pós-festa

No BBB 22, Brunna Gonçalves diz que Lucas foi cafajeste ao ficar com Eslovênia

Em conversa em um dos quartos, após a pernambucana falar sobre o assunto, Brunna Gonçalves disse que Lucas não agiu de forma correta.
Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 17:42

Brunna Gonçalves disse que Lucas não agiu de forma correta Crédito: Reprodução @Brunnagonçalves
Na casa do Big Brother Brasil, a conversa nesta quinta (27) é sobre o beijo entre Eslovênia e Lucas, que abalou Natália. Em conversa em um dos quartos, após a pernambucana falar sobre o assunto, Brunna Gonçalves disse que Lucas não agiu de forma correta.
"Ele também foi cafajeste, né? Muito. Não foi certo, não", afirmou ela. Bárbara concordou e destacou que o estudante de medicina estava muito próximo de Natália nos dias anteriores - eles ficaram agarrados na piscina na tarde de quarta (26). "Estão há uns dois, três dias se ensaboando."
Eslovênia defendeu Lucas. "Ele falou uma coisa que eu me identifiquei, que eu também fiz, eu acho. De deixar. Eu deixei também. Deixei rolar porque a pessoa vinha, e não porque eu queria".
Mas Bárbara a indagou: "Se eu não quero ficar com ninguém, a pessoa vem em cima de mim e eu vou deixar?"
Eslovênia então respondeu: "Eu fiz a mesma coisa. Para o nosso ego, às vezes é legal saber que tem alguém. A gente não faz nada, só. Por isso, que eu entendo ele."
"Ele parece ser uma pessoa que adora que os outros alimentem o ego dele. Ficou de sunga na festa. Mega nada a ver", criticou Brunna.

Veja Também

Letícia Bufoni manda indireta após término de Medina e Yasmin: 'Gigante acordou'

"Não sei como agir", desabafa Eslovênia após beijo em Lucas no "BBB 22"

Após um ano de união, Gabriel Medina e Yasmin Brunet terminam casamento

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

