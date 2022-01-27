No BBB 22, Brunna Gonçalves diz que Lucas foi cafajeste ao ficar com Eslovênia

Na casa do Big Brother Brasil, a conversa nesta quinta (27) é sobre o beijo entre Eslovênia e Lucas, que abalou Natália. Em conversa em um dos quartos, após a pernambucana falar sobre o assunto, Brunna Gonçalves disse que Lucas não agiu de forma correta.
"Ele também foi cafajeste, né? Muito. Não foi certo, não", afirmou ela. Bárbara concordou e destacou que o estudante de medicina estava muito próximo de Natália nos dias anteriores - eles ficaram agarrados na piscina na tarde de quarta (26). "Estão há uns dois, três dias se ensaboando."
Eslovênia defendeu Lucas. "Ele falou uma coisa que eu me identifiquei, que eu também fiz, eu acho. De deixar. Eu deixei também. Deixei rolar porque a pessoa vinha, e não porque eu queria".
Mas Bárbara a indagou: "Se eu não quero ficar com ninguém, a pessoa vem em cima de mim e eu vou deixar?"
Eslovênia então respondeu: "Eu fiz a mesma coisa. Para o nosso ego, às vezes é legal saber que tem alguém. A gente não faz nada, só. Por isso, que eu entendo ele."
"Ele parece ser uma pessoa que adora que os outros alimentem o ego dele. Ficou de sunga na festa. Mega nada a ver", criticou Brunna.