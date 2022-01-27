Após um ano de união, Gabriel Medina e Yasmin Brunet terminam casamento

A modelo Yasmin Brunet e o surfista Gabriel Medina: fim do casamento Crédito: Instagram/@asminbrunet

Gabriel Medina, 28, e Yasmin Brunet, 33, não estão mais juntos. O fim do casamento foi confirmado pela assessoria de imprensa do surfista.

A notícia do término é divulgada três dias após Medina anunciar que não vai participar das duas primeiras etapas da temporada 2022 da WSL (World Surf League) para preservar a sua saúde física e mental.

"Por mais que eu queira estar na água surfando e competindo, eu não estou bem física e emocionalmente para isso. E reconhecer que cheguei ao limite tem sido um processo duro. No final do ano passado, eu lesionei o meu quadril. Desde então, estava fazendo fisioterapia, tomei a vacina e venho me cuidando para estar bem para neste ano. No entanto, ainda não estou 100%", afirmou ele na ocasião.

Um dia depois do anúncio do seu afastamento das competições, a modelo apoiou a decisão de Medina em texto nas redes sociais. "Ano passado foi um ano muito difícil para mim e pro Gabriel. Muitas vezes fomos massacrados sem necessidade alguma. Muitas mentiras foram contadas e tivemos que engolir muitas coisas para não tirar o foco da competição, porque no final das contas o objetivo era fazer ele realizar o sonho dele de ser tricampeão e conseguimos", escreveu.

Medina e Brunet se casaram no final de 2020 em uma cerimônia no Havaí após menos de 1 ano de namoro —e sem a presença de parentes.

Pouco após o casamento, em fevereiro de 2021, os problemas do casal com a família dele começaram a tomar contornos públicos. Medina e Brunet pararam de seguir a mãe e o padrasto dele nas redes sociais. Simone Medina e Charles Saldanha também deixaram de acompanhar as publicações do filho e da nora.

O casal Gabriel Medina e Yasmin Brunet Crédito: Reprodução/Instagram/@yasminbrunet

De acordo com uma reportagem do jornal Extra, publicada na ocasião, os pais não teriam aprovado o casamento relâmpago e estariam preocupados com a influência da modelo na carreira do filho. "Eles sempre viveram pela carreira do Gabriel. Impondo disciplina, dando força e controlando tudo de perto", disse uma fonte ao jornal. "Agora, ele não é mais um garoto e divide a vida com a mulher dele."

O afastamento teria culminado com a demissão de Charles Saldanha, que o acompanhava desde o começo da carreira. O bicampeão mundial confirmou que o australiano Andy King, que já trabalhou com grandes nomes do surf mundial, será seu novo técnico.

Oficialmente, Medina afirmou que a decisão foi tomada para que Saldanha possa se dedicar à carreira da irmã dele, Sophia Medina. Ele viajou para a etapa australiana do mundial de surf acompanhado apenas da mulher.

"Eu estava pensando em todos, quero deixar meu pai fazer o trabalho com minha irmã, ela precisa mais do que eu agora", contou ele ao site especializado Waves. "Estou envelhecendo e sinto que posso fazer isso sozinho. Ter Andy ao meu lado realmente dá mais confiança, porque ele é um grande surfista, ele entende muito sobre surfe e, sim, tem sido divertido."

PROBLEMAS

No entanto, a família começou a publicar nas redes sociais frases que têm sido percebidas pelo público como indiretas de lado a lado. Foi o caso de uma publicação recente de Simone Medina falando sobre relacionamentos conturbados.

"O amor é para te trazer paz e felicidade, e não uma guerra, onde você tem que lutar sempre para ser feliz", escreveu. "Muitos procuram a felicidade em coisas que os olhos alcançam, muitas vezes ilusões passageiras que não alimentam a alma, somente a carne. A carne mata, o espírito vivifica."

Em outra publicação, ela lembrou o fato de o filho e a nora pararem de segui-la nas redes sociais. "Qual o seu signo? Bloqueada", ironizou.