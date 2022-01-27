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Acabou o amor?

Após um ano de união, Gabriel Medina e Yasmin Brunet terminam casamento

Ele anunciou segunda (24) afastamento das competições de surfe para cuidar de sua saúde mental
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 12:45

A modelo Yasmin Brunet e o surfista Gabriel Medina
A modelo Yasmin Brunet e o surfista Gabriel Medina: fim do casamento  Crédito: Instagram/@asminbrunet
Gabriel Medina, 28, e Yasmin Brunet, 33, não estão mais juntos. O fim do casamento foi confirmado pela assessoria de imprensa do surfista.
A notícia do término é divulgada três dias após Medina anunciar que não vai participar das duas primeiras etapas da temporada 2022 da WSL (World Surf League) para preservar a sua saúde física e mental.
"Por mais que eu queira estar na água surfando e competindo, eu não estou bem física e emocionalmente para isso. E reconhecer que cheguei ao limite tem sido um processo duro. No final do ano passado, eu lesionei o meu quadril. Desde então, estava fazendo fisioterapia, tomei a vacina e venho me cuidando para estar bem para neste ano. No entanto, ainda não estou 100%", afirmou ele na ocasião.

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Um dia depois do anúncio do seu afastamento das competições, a modelo apoiou a decisão de Medina em texto nas redes sociais. "Ano passado foi um ano muito difícil para mim e pro Gabriel. Muitas vezes fomos massacrados sem necessidade alguma. Muitas mentiras foram contadas e tivemos que engolir muitas coisas para não tirar o foco da competição, porque no final das contas o objetivo era fazer ele realizar o sonho dele de ser tricampeão e conseguimos", escreveu.
Medina e Brunet se casaram no final de 2020 em uma cerimônia no Havaí após menos de 1 ano de namoro —e sem a presença de parentes.
Pouco após o casamento, em fevereiro de 2021, os problemas do casal com a família dele começaram a tomar contornos públicos. Medina e Brunet pararam de seguir a mãe e o padrasto dele nas redes sociais. Simone Medina e Charles Saldanha também deixaram de acompanhar as publicações do filho e da nora.
O casal Gabriel Medina e Yasmin Brunet
O casal Gabriel Medina e Yasmin Brunet Crédito: Reprodução/Instagram/@yasminbrunet
De acordo com uma reportagem do jornal Extra, publicada na ocasião, os pais não teriam aprovado o casamento relâmpago e estariam preocupados com a influência da modelo na carreira do filho. "Eles sempre viveram pela carreira do Gabriel. Impondo disciplina, dando força e controlando tudo de perto", disse uma fonte ao jornal. "Agora, ele não é mais um garoto e divide a vida com a mulher dele."
O afastamento teria culminado com a demissão de Charles Saldanha, que o acompanhava desde o começo da carreira. O bicampeão mundial confirmou que o australiano Andy King, que já trabalhou com grandes nomes do surf mundial, será seu novo técnico.
Oficialmente, Medina afirmou que a decisão foi tomada para que Saldanha possa se dedicar à carreira da irmã dele, Sophia Medina. Ele viajou para a etapa australiana do mundial de surf acompanhado apenas da mulher.
"Eu estava pensando em todos, quero deixar meu pai fazer o trabalho com minha irmã, ela precisa mais do que eu agora", contou ele ao site especializado Waves. "Estou envelhecendo e sinto que posso fazer isso sozinho. Ter Andy ao meu lado realmente dá mais confiança, porque ele é um grande surfista, ele entende muito sobre surfe e, sim, tem sido divertido."

PROBLEMAS

No entanto, a família começou a publicar nas redes sociais frases que têm sido percebidas pelo público como indiretas de lado a lado. Foi o caso de uma publicação recente de Simone Medina falando sobre relacionamentos conturbados.
"O amor é para te trazer paz e felicidade, e não uma guerra, onde você tem que lutar sempre para ser feliz", escreveu. "Muitos procuram a felicidade em coisas que os olhos alcançam, muitas vezes ilusões passageiras que não alimentam a alma, somente a carne. A carne mata, o espírito vivifica."
Em outra publicação, ela lembrou o fato de o filho e a nora pararem de segui-la nas redes sociais. "Qual o seu signo? Bloqueada", ironizou.
Medina, por sua vez, escreveu a seguinte mensagem: "A verdade sempre vem. Questão de tempo. Tempão ou tempinho". Yasmin Brunet também foi na mesma linha. "Há três coisas que ficam pouco tempo escondidas: o sol, a lua e a verdade", escreveu a modelo, que disse precisar de muita paciência para não falar o que pensa.

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