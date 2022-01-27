"O ES foi muito importante para consolidar nossa história", diz tecladista do Skank

Quem estiver no beach club poderá conferir (e cantar) esses sucessos. Foram nove álbuns de estúdio, alguns deles com presença obrigatória nas listas de melhores de todos os tempos do pop-rock nacional, que somam mais de 5 milhões de exemplares vendidos. São cerca de 40 hits, 29 deles entre as 100 mais tocadas do ano no Brasil; 25 faixas em trilhas de novela; dois mega-hits que marcaram fases distintas e igualmente bem sucedidas do grupo ("Garota Nacional", em 1996, e "Vou Deixar", em 2004), e um sem número de favoritas do fãs, que vez por outra aparecem de surpresa nos shows.