"O ES foi muito importante para consolidar nossa história", diz tecladista do Skank

Depois do sucesso do show em Vitória, em novembro de 2021, o Skank volta ao Espírito Santo com a turnê de despedida do grupo. Desta vez, a apresentação acontece na P12 Guarapari, nesta sexta (28). A banda está animada para celebrar a história antes de sua separação por tempo indeterminado. E o desafio é encaixar num mesmo roteiro tudo o que eles deixaram "gravado" no coração do público desde o comecinho dos anos 1990.
Quem estiver no beach club poderá conferir (e cantar) esses sucessos. Foram nove álbuns de estúdio, alguns deles com presença obrigatória nas listas de melhores de todos os tempos do pop-rock nacional, que somam mais de 5 milhões de exemplares vendidos. São cerca de 40 hits, 29 deles entre as 100 mais tocadas do ano no Brasil; 25 faixas em trilhas de novela; dois mega-hits que marcaram fases distintas e igualmente bem sucedidas do grupo ("Garota Nacional", em 1996, e "Vou Deixar", em 2004), e um sem número de favoritas do fãs, que vez por outra aparecem de surpresa nos shows.
Até onde podemos imaginar, esta será uma das últimas oportunidade de assistir a Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria) tocando juntos. Em novembro de 2019, a banda anunciou a separação motivada pelos desejos individuais de experimentar novos caminhos, sejam musicais ou pessoais.
O tecladista Henrique Portugal conversou com "HZ" e falou da expectativa do show, o carinho dos fãs e seus próximos projetos. Confira trechos do bate-papo.
Em novembro do ano passado, o Skank veio ao Espírito Santo para um último show e foi recebido pelos capixabas com festa, mas com um ar de lamentação pelo hiato anunciado pela banda. Agora, o que motiva o Skank a voltar ao Estado? E como tem sido esse período de últimos shows pelo Brasil?
Tocar em Vitória é uma coisa, tocar próximo das praias que tanto conhecemos é diferente. Já tocamos em algumas cidades do Espírito Santo, como por exemplo no Festival de Alegre. A turnê de despedida acontecerá durante todo o ano de 2022. Os shows têm sido maravilhosos e emocionantes.
O hiato foi anunciado em 2019, portanto, antes da pandemia. A volta dos shows após um período com muitas restrições é como o Skank gostaria de encerrar (ou dar um tempo) após tantas histórias?
Estamos vivendo um momento no mundo onde planejar a longo prazo se tornou uma tarefa difícil. A Turnê de Despedida era para acontecer no ano de 2020, mas com tudo o que aconteceu estamos animados de poder realizar agora, em 2022.
O carinho dos fãs e as lembranças de trechos de músicas históricas deixam os integrantes do Skank satisfeitos e realizados?
O carinho dos fãs é o combustível mais importante para uma banda. Realizamos muito mais do que sonhamos. O Espirito Santo foi muito importante para consolidar a nossa história, que começou em BH. Só temos a agradecer o carinho que sempre tivemos.
A banda anuncia um hiato, mas os fãs não se acostumam com a ideia de ouvir as músicas apenas nos players, sem a experiência do show ao vivo. Os admiradores do trabalho de vocês podem ter esperança que vocês voltem em algum momento?
O mais importante para nós é que nossas músicas tenham um sentido na vida das pessoas. Este será o grande legado que deixaremos. Ainda não pensamos no futuro, pois temos que, este ano, encontrar com as pessoas que nos ajudaram a escrever a nossa história. Este é o grande motivo de fazer uma turnê de despedida.
A banda está na estrada há 30 anos. Depois de tanto sucesso, para onda a vida vai levar cada um dos integrantes?
Minha história na música começou muito cedo, aos cinco anos. Assim como já tinha uma relação com a música antes do Skank, ela continuará depois. Agora é hora de realizar alguns sonhos e trabalhar com alguns novos amigos que encontrei durante esta longa jornada musical. Já lancei algumas canções que podem ser encontradas nas plataformas de streaming e no YouTube. Chegou a hora de devolver para a música tudo que ela me deu durante estes anos.
SKANK - TURNÊ DE DESPEDIDA
- ONDE: P12 Guarapari
- QUANDO: Sexta (28)
- HORÁRIO: a partir das 21h
- INGRESSOS: Setor único | R$100 (meia) e R$200 (inteira)
- ONDE COMPRAR: https://lebillet.com.br