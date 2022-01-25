Touca de cetim é febre no "BBB 22"; saiba para que serve o acessório

A touca de cetim deve ser aliada de outros cuidados com o cabelo, como a realização de um cronograma capilar. "Além de usar o cetim à noite, outros cuidados diários reduzem o atrito e o desgaste dos fios. Ao lavar com xampu, evite esfregar os fios entre as mãos. O mesmo vale na hora de secar os cabelos. Use toalhas macias ou uma camiseta de algodão para comprimir gentilmente as mechas de cabelo", sugere a dermatologista.