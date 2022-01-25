Touca de cetim é febre no "BBB 22"; saiba para que serve o acessório

O "Big Brother Brasil 22" começou há cerca de uma semana e já temos um acessório alçado ao posto de hit da edição: a touca de cetim. Ela tem como finalidade proteger os fios, naturais ou das laces, contra o frizz, a umidade, o frio e até a perda da modelagem. Os participantes Brunna Gonçalves, Maria, Jade Picon e Luciano já desfilaram pela casa com a touca.
PARA QUE SERVE UMA TOUCA DE CETIM?
A dermatologista Renata Bortolini explica que o cetim é um tecido muito liso, por isso reduz o atrito do cabelo na fronha de algodão comum, que desgasta e embaraça os fios. "É um cuidado preventivo para preservar a beleza deles, e quando o assunto é cabelo esse é o melhor caminho, já que após a saída do couro cabeludo ele é uma matéria morta que não consegue se regenerar dos danos", conta.
No caso da peruca lace, como as que Brunna está usando, a touca impede que os fios fiquem estáticos. "Ela pode ser sintética ou natural. Enquanto estão coladas a cabeça, é indicado usar a touca de cetim. Porém, quando retirá-la, a dica é colocá-la em um manequim e, caso não tenha, o ideal é guardar numa sacola de cetim. Isso evita que os fios embaracem e ajuda a manter a beleza e a durabilidade das perucas", explica a dermatologista.
"Não importa o comprimento do cabelo. Dormir com a touca ou com a fronha de cetim ajuda a ter fios bonitos da raiz até as pontas. Mas na hora do sono é importante evitar a umidade. Então se costuma lavar os cabelos à noite, sugiro usar o secador antes"
COMO USAR UMA TOUCA DE CETIM?
Com o sucesso do acessório, a principal dúvida dos telespectadores é como usar a touca de cetim antes de dormir. "Para quem tem os fios longos, a dica é fazer um coque frouxo baixo e colocar a touca. O lado brilhante, o mais liso, fica voltado para os cabelos", diz Renata Bortolini.
QUANDO USAR TOUCA DE CETIM?
A touca de cetim deve ser aliada de outros cuidados com o cabelo, como a realização de um cronograma capilar. "Além de usar o cetim à noite, outros cuidados diários reduzem o atrito e o desgaste dos fios. Ao lavar com xampu, evite esfregar os fios entre as mãos. O mesmo vale na hora de secar os cabelos. Use toalhas macias ou uma camiseta de algodão para comprimir gentilmente as mechas de cabelo", sugere a dermatologista.
Na hora de comprar a touca, observe se ela comporta todo seu cabelo. "E se a largura está confortável na cabeça para que não aperte e nem saia durante à noite. Costumo indicar a fronha de cetim, mais fácil para se adaptar", finaliza Renata Bortolini.