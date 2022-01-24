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Não gosta de fazer exercícios? Veja 4 dicas para começar

Para quem deseja iniciar, o recomendado é manter a frequência, escolher uma atividade que goste e vencer a preguiça
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 16:20

Mulher fazendo exercício
Comece devagar. Pegar pesado logo no início pode causar lesões e fadiga Crédito: Freepik
Começar o exercício físico não é fácil. É preciso disposição, paciência e força de vontade. Porém, os benefícios para a saúde são inúmeros. A importância da atividade física está relacionada a melhoria da qualidade de vida, reduzindo consideravelmente os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, problemas relacionados à baixa imunidade, além de transtornos de fundo emocional. 
"Em todas as faixas etárias, podemos perceber a importância da atividade física para a saúde, uma vez que se tornam evidentes a evolução nos estímulos corporais, melhora no desempenho das funções do dia a dia, na qualidade da memória e no funcionamento do organismo de modo geral", conta o educador físico Francis de Carvalho, da Wellness Club. 
Com tanto benefícios, o primeiro passo é não ficar parado. "Investir em algo que tenha afinidade é um ponto essencial, pois fazer uma modalidade que não proporciona prazer e satisfação é desperdiçar tempo e dinheiro", diz o educador físico. 
"As possibilidades são enormes, desde que você se sinta bem, encontre uma atividade que goste e inicie. Fazer o que gosta ajuda a trazer resultados com mais rapidez"
O educador físico Wagner Costa conta que, para quem não tem o hábito de praticar atividade física e quer começar, o ideal é escolher uma que goste. "A pessoa tem que se encontrar na atividade física, que seja caminhada, corrida, bike, luta ou musculação. O importante é começar a fazer, criar uma rotina, para depois virar hábito".
Também é preciso ter alguns cuidados, como não esquecer de se alongar e fazer aquecimentos, se hidratar antes, durante e após o treino, além de comer frutas, legumes, cereais e alimentos leves da estação. "Também use roupas bem leves e dê preferência às atividades físicas de manhã ou ao final da tarde", diz Wagner Costa. 
"Se a pessoa vem de um período inativo, o ideal é começar gradualmente. Não adianta acelerar o processo, pois o corpo tem que passar por um processo lento e demorado"
Os profissionais dizem que também é preciso ser persistente. "Não espere a motivação aparecer para iniciar uma atividade física, faça mesmo sem tê-la. A atividade física tem o poder de transformar nossas vidas, e, normalmente, após iniciarmos, aparece a motivação e todos os benefícios para a saúde", diz Francis de Carvalho.

Veja 5 dicas para começar a se exercitar em 2022

COMECE DEVAGAR

Antes de qualquer coisa, é preciso saber que não adianta recuperar o tempo perdido de uma única vez. "Comece devagar. Pegar pesado logo no início pode causar lesões e fadiga. Para evitar contra-tempos, o segredo é não ter pressa. Além de ajudar na motivação para o treino, esse cuidado garante que você não ultrapasse os limites adequados a sua segurança", diz Francis de Carvalho. 

REDUZA A CARGA INICIALMENTE

Retomar a rotina de treino e já partir para os exercícios de alto impacto aumenta os riscos de lesões musculares. "Decidir pelo mesmo peso que você pegava anteriormente pode sobrecarregar os músculos e as articulações. Uma dica é começar devagar e ir aumentando a intensidade de forma progressiva", conta Francis de Carvalho.

VENÇA A PREGUIÇA

Vencer a preguiça não é fácil. Por isso, seja realista e defina uma grande meta e etapas mais curtas para chegar lá. "Outras estratégias é escolher a modalidade que mais tenha a ver com você. E também reveja a alimentação", diz o educador físico Wagner Costa. Também vale se programar e estabelecer um horário de treino.

MANTENHA A FREQUÊNCIA

Para retornar aos treinos de forma menos dolorosa o indicado é manter a frequência. "Na volta, opte por realizar exercícios com um maior número de repetições e menos carga. Dessa forma, seu corpo consegue se acostumar mais rapidamente e o condicionamento é recuperado sem ter lesões", diz Francis de Carvalho.

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