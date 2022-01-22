Verão 22: veja os benefícios para você usar água termal

As borrifadas estão liberadas para todos os tipos de pele Crédito: Shutterstock

O verão está bombando. E, com as temperaturas nas alturas, a água termal é um produto indispensável para quem quer cuidar bem da pele. Extraída de fontes exclusivas, é uma água extremamente mineralizada, graças a um processo que acontece por conta do superaquecimento das águas da chuva que penetram nas rochas da região.

Ela é composta por diversos minerais como o ferro, o magnésio, o potássio e o cálcio, entre outros. Além do efeito refrescante, o produto hidrata e controla a oleosidade da pele. "O spray de água termal é enriquecido com minerais e oligoelementos que equilibram a microflora da pele, melhorando a barreira cutânea. Acalma peles sensíveis e irritadas, com tendência a alergias", explica a dermatologista Isabella Redighieri.

"São inúmeros os benefícios. Ela hidrata, tonifica e refresca a pele no dia a dia; tem função antioxidante; acalma e alivia coceiras e irritações, principalmente para quem tem alguma doença ou pele sensível; e ameniza a sensação de queimaduras após exposição ao sol"

As borrifadas estão liberadas para todos os tipos de pele, mas quem se beneficia mais são as sensíveis. A dica é sempre ter uma água na bolsa. "Ela também é uma grande aliada na hidratação do rosto e do corpo. Não existe restrição. Pode ser usada no rosto e corpo, várias vezes ao dia", diz a dermatologista.

Elas também podem ser usadas antes ou no pós-praia. Com a pele sensível por conta do sol, as propriedades calmantes do produto vão ajudar a estabilizar a camada cutânea. "A pessoa pode optar pela bruma, também considerada água termal, porém com maior poder hidratante e antioxidante", finaliza Isabella Redighieri.

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Os produtos auxiliam na hidratação da pele, promovendo sensação de frescor Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva