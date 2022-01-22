Verão 22: veja os benefícios para você usar água termal

O verão está bombando. E, com as temperaturas nas alturas, a água termal é um produto indispensável para quem quer cuidar bem da pele. Extraída de fontes exclusivas, é uma água extremamente mineralizada, graças a um processo que acontece por conta do superaquecimento das águas da chuva que penetram nas rochas da região.
Ela é composta por diversos minerais como o ferro, o magnésio, o potássio e o cálcio, entre outros. Além do efeito refrescante, o produto hidrata e controla a oleosidade da pele. "O spray de água termal é enriquecido com minerais e oligoelementos que equilibram a microflora da pele, melhorando a barreira cutânea. Acalma peles sensíveis e irritadas, com tendência a alergias", explica a dermatologista Isabella Redighieri.
"São inúmeros os benefícios. Ela hidrata, tonifica e refresca a pele no dia a dia; tem função antioxidante; acalma e alivia coceiras e irritações, principalmente para quem tem alguma doença ou pele sensível; e ameniza a sensação de queimaduras após exposição ao sol"
As borrifadas estão liberadas para todos os tipos de pele, mas quem se beneficia mais são as sensíveis. A dica é sempre ter uma água na bolsa. "Ela também é uma grande aliada na hidratação do rosto e do corpo. Não existe restrição. Pode ser usada no rosto e corpo, várias vezes ao dia", diz a dermatologista.
Elas também podem ser usadas antes ou no pós-praia. Com a pele sensível por conta do sol, as propriedades calmantes do produto vão ajudar a estabilizar a camada cutânea. "A pessoa pode optar pela bruma, também considerada água termal, porém com maior poder hidratante e antioxidante", finaliza Isabella Redighieri.
VEJA 10 OPÇÕES DE PRODUTOS
- Água Termal RubySkin. A água termal On Off possui poderosos ativos que auxiliam na hidratação da pele, promovendo sensação de frescor. Enriquecida com camomila, sais minerais, aloe vera, algas marinhas, Hamamelis e óleo de rícino proporciona efeito calmante e hidratante suavizando a pele. Preço: R$ 25,99
- Bruma Biohidratante Corporal Aqua, da Riô. A fórmula possui bioativos da água do coco verde, ricos em sais minerais, açúcares, vitaminas e aminoácidos essenciais. Eles ajudam a repor minerais perdidos pelo suor, restauram o equilíbrio hídrico e de nutrientes da pele e têm capacidade reconstrutiva. Preço: R$ 68,00
- Hidradefense Solution Aqua Pro.Bio, da Adcos. Contém Ectoína, que promove proteção contra o estresse ambiental e reforça as defesas naturais, Ácido Hialurônico, responsável por repor a hidratação, e Alantoína, que suaviza a pele. Ele regenera as defesas da pele diariamente. É indicado para hidratar as peles de todos os tipos. Preço: R$ 125,00
- Água Termal Be Belle. Combina ativos de alta permeação para promover hidratação com ação refrescante e atuar como um antioxidante natural para combater os radicais livres e prevenir o envelhecimento, além de ter ação calmante e suavizante. O produto renova e ilumina a pele e estimula a renovação celular. Preço: R$ 121,00
- Eau Cellulaire Brume, da Institut Esthederm. Seu principal ingrediente a Água Celular ativa o metabolismo e a vitalidade das células, promovendo uma ação antioxidante, antiglicante e energizante. Evita a degradação das proteínas de sustentação da pele, aumenta o metabolismo da célula e protege contra os radicais livres. Preço: R$ 169,00
- Eau Thermale Avène. Engarrafada na fonte em uma unidade de esterilização, esta tecnologia de embalagem, única no mundo, garante a pureza e a eficácia calmante da água termal. Tem eficácia comprovada de redução da sensibilidade da pele em apenas 5 minutos. Preço: R$ 99,90
- Profuse Água Dermatológica. Conta com formulação planejada que, além de acalmar a pele, higieniza o rosto e promove reequilíbrio, atuando no pH e na microflora da pele. Ela cria um filme protetor, ideal para ser borrifada antes da aplicação da make e de hidratantes. Preço: R$ 79,90
- Bruma Facial Ricca. Possui ativos em sua formulação que criam uma película protetora na pele, protegendo-a contra a poluição e a luz azul! Além de refrescar e hidratar o rosto e ajudar a fixar a maquiagem. Preço: R$ 28,00
- Bruma de beleza, da Kiss New York. Hidrata a pele ao longo do dia. Fornece energia e equilibra as defesas naturais da pele, protegendo-a das agressões externas. A fórmula contém água de rosas, aloe vera, vitamina C e esqualano, que protegem contra o ressecamento, possuem efeito calmante e ativam a luminosidade natural da pele. Preço: R$ 89,99
- Água Thermal Hipertônica Aminoderme, da Bel Col. É enriquecida com uma solução salina hipertônica com elementos fundamentais encontrados na água do mar concentrada. Contém ainda ingredientes que minimizam os danos causados pelo estresse e pelos agentes externos. Ela promove equilíbrio deixando a pele mais saudável. Preço: R$ 105,76