Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pele hidratada

Verão 22: veja os benefícios para você usar água termal

Ela ajuda a hidratar, acalmar e refrescar a pele. Pode ser usada no rosto e corpo, várias vezes ao dia
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 10:00

Mulher usando água termal
As borrifadas estão liberadas para todos os tipos de pele Crédito: Shutterstock
O verão está bombando. E, com as temperaturas nas alturas, a água termal é um produto indispensável para quem quer cuidar bem da pele. Extraída de fontes exclusivas, é uma água extremamente mineralizada, graças a um processo que acontece por conta do superaquecimento das águas da chuva que penetram nas rochas da região.
Ela é composta por diversos minerais como o ferro, o magnésio, o potássio e o cálcio, entre outros. Além do efeito refrescante, o produto hidrata e controla a oleosidade da pele. "O spray de água termal é enriquecido com minerais e oligoelementos que equilibram a microflora da pele, melhorando a barreira cutânea. Acalma peles sensíveis e irritadas, com tendência a alergias", explica a dermatologista Isabella Redighieri.
"São inúmeros os benefícios. Ela hidrata, tonifica e refresca a pele no dia a dia; tem função antioxidante; acalma e alivia coceiras e irritações, principalmente para quem tem alguma doença ou pele sensível; e ameniza a sensação de queimaduras após exposição ao sol"
As borrifadas estão liberadas para todos os tipos de pele, mas quem se beneficia mais são as sensíveis. A dica é sempre ter uma água na bolsa. "Ela também é uma grande aliada na hidratação do rosto e do corpo. Não existe restrição. Pode ser usada no rosto e corpo, várias vezes ao dia", diz a dermatologista. 
Elas também podem ser usadas antes ou no pós-praia. Com a pele sensível por conta do sol, as propriedades calmantes do produto vão ajudar a estabilizar a camada cutânea. "A pessoa pode optar pela bruma, também considerada água termal, porém com maior poder hidratante e antioxidante", finaliza Isabella Redighieri. 

VEJA 10 OPÇÕES DE PRODUTOS  

Vitrine de água termal
Os produtos auxiliam na hidratação da pele, promovendo sensação de frescor Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. Água Termal RubySkin. A água termal On Off possui poderosos ativos que auxiliam na hidratação da pele, promovendo sensação de frescor. Enriquecida com camomila, sais minerais, aloe vera, algas marinhas, Hamamelis e óleo de rícino proporciona efeito calmante e hidratante suavizando a pele. Preço: R$ 25,99

  2. Bruma Biohidratante Corporal Aqua, da Riô. A fórmula possui bioativos da água do coco verde, ricos em sais minerais, açúcares, vitaminas e aminoácidos essenciais. Eles ajudam a repor minerais perdidos pelo suor, restauram o equilíbrio hídrico e de nutrientes da pele e têm capacidade reconstrutiva. Preço:  R$ 68,00

  3. Hidradefense Solution  Aqua Pro.Bio, da Adcos. Contém Ectoína, que promove proteção contra o estresse ambiental e reforça as defesas naturais, Ácido Hialurônico, responsável por repor a hidratação, e Alantoína, que suaviza a pele. Ele regenera as defesas da pele diariamente.  É indicado para hidratar as peles de todos os tipos. Preço: R$ 125,00

  4. Água Termal Be Belle. Combina ativos de alta permeação para promover hidratação com ação refrescante e atuar como um antioxidante natural para combater os radicais livres e prevenir o envelhecimento, além de ter ação calmante e suavizante. O produto renova e ilumina a pele e estimula a renovação celular. Preço: R$ 121,00

  5. Eau Cellulaire Brume, da Institut Esthederm.  Seu principal ingrediente a Água Celular ativa o metabolismo e a vitalidade das células, promovendo uma ação antioxidante, antiglicante e energizante. Evita a degradação das proteínas de sustentação da pele, aumenta o metabolismo da célula e protege contra os radicais livres. Preço: R$ 169,00

  6. Eau Thermale Avène. Engarrafada na fonte em uma unidade de esterilização, esta tecnologia de embalagem, única no mundo, garante a pureza e a eficácia calmante da água termal. Tem eficácia comprovada de redução da sensibilidade da pele em apenas 5 minutos. Preço: R$ 99,90

  7. Profuse Água Dermatológica.  Conta com formulação planejada que, além de acalmar a pele, higieniza o rosto e promove reequilíbrio, atuando no pH e na microflora da pele. Ela cria um filme protetor, ideal para ser borrifada antes da aplicação da make e de hidratantes. Preço: R$ 79,90

  8. Bruma Facial Ricca. Possui ativos em sua formulação que criam uma película protetora na pele, protegendo-a contra a poluição e a luz azul! Além de refrescar e hidratar o rosto e ajudar a fixar a maquiagem. Preço: R$ 28,00

  9. Bruma de beleza, da Kiss New York. Hidrata a pele ao longo do dia. Fornece energia e equilibra as defesas naturais da pele, protegendo-a das agressões externas. A fórmula contém água de rosas, aloe vera, vitamina C e esqualano, que protegem contra o ressecamento, possuem efeito calmante e ativam a luminosidade natural da pele. Preço:  R$ 89,99

  10. Água Thermal Hipertônica Aminoderme, da Bel Col. É enriquecida com uma solução salina hipertônica com elementos fundamentais encontrados na água do mar concentrada. Contém ainda ingredientes que minimizam os danos causados pelo estresse e pelos agentes externos. Ela promove equilíbrio deixando a pele mais saudável. Preço: R$ 105,76

Veja Também

Pós-sol: veja os benefícios e como usar o produto nos dias de verão

15 lançamentos de beleza para atualizar a rotina de skincare no verão

Cabelo no verão: veja os cuidados que ajudam a manter os fios saudáveis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
As ligações da família Bolsonaro com Viktor Orbán, que perdeu eleição na Hungria após 16 anos
Imagem de destaque
O que é um bloqueio naval e como ele funcionaria no estreito de Ormuz?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados