Pós-sol: veja os benefícios e como usar o produto nos dias de verão

Aproveitar o dia na praia ou na piscina é uma delícia. Tudo, claro, com protetor solar, já que os produtos protegem a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, além de ajudar a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão, auxiliando na prevenção de manchas e outras doenças de pele. Mas, o pós-sol também deve incrementar o ‘necessaire’ nos dias de verão.
Invista em loções ou cremes desenvolvidos para serem usados após a exposição ao sol. "Eles possuem fórmulas com ação calmante e anti-inflamatória. Servem para reverter o desconforto e ressecamento da pele queimada e ainda manter a hidratação", explica a dermatologista Karina Mazzini.
A médica conta que o produto pode ser usado após a exposição excessiva ao sol, principalmente quando a pessoa sente a pele ardendo, quente e muito avermelhada. "Na hora de escolher, o ideal é priorizar o pós-sol que apresenta ingredientes naturais, como aloe vera e o extrato de camomila, um calmante natural que suaviza a vermelhidão", diz a especialista.
"Fórmulas mais naturais são melhores para evitar a agressão à pele, que já está sensível. O pós-sol pode ser encontrado em forma de loção, spray líquido e gel. Não há um mais eficaz que outro, mas os em spray e gel geralmente tem uma ação mais refrescante, o que pode ajudar na ardência da pele"
HIDRATAÇÃO
A dermatologista Irene Baldi conta que o produto tem que conter um excelente hidratante. "Isto é primordial, porque os hidratantes agem reparando o dano solar, vão reter água e nutriente. Então um bom produto pós-sol tem que conter um teor de hidratação muito bom. Além disso, devemos optar por uma substância que seja calmante de pele, porque dá a sensação de frescor".
A médica reforça que a hidratação da pele precisa ser diária. "Mas no verão a agressão é maior, devido ao sol, o sal do mar e ao cloro da piscina. Por isso as peles mais oleosas precisam ser hidratadas. A hidratação deve acontecer de preferência até duas vezes ao dia", diz Irene Baldi.
A pele hidratada, inclusive, fica bronzeada por mais tempo. "A ressecada tende a descamar. Já a pele hidrata, vai conservar mais o bronzeado, além de sofrer bem menos com a agressão do sol", ressalta.
E nada de esfoliação. "Não é o momento de esfoliar a pele, pois ela está mais sensível, podendo sofrer descamação e irritação. A esfoliação só vai agredir ainda mais. Se a pele começar a descamar, não esfolie pensando em se livrar das peles mortas, hidrate!', recomenda Karina Mazzini. Na hora do banho, opte para que a água esteja entre 27 e 33 graus no verão.
CONFIRA 10 PRODUTOS PARA USAR APÓS A EXPOSIÇÃO SOLAR
- Sundown Praia e Piscina Gel Pós-Sol. Hidratante com textura em gel que protege e cuida da pele após a exposição ao sol. Sua fórmula conta com 95% de Aloe Vera, que oferece ação calmante e sensação de frescor, conforto e bem-estar, além de hidratar e suavizar a pele, proporcionando regeneração nas áreas sensibilizadas. Preço: R$ 41,99
- Manteiga Corporal Calêndula, da Granado. Composta por manteigas de karité, cupuaçu e murumuru; óleo de castanha do Brasil e vitamina E promove a hidratação profunda. Enriquecida com alta concentração de extrato natural de calêndula, que acalma a pele. Preço: R$ 64,00
- Gokujyun Lotion, da Hada Labo. A loção hidratante de consistência aquosa vem com quatro tipos de ácido hialurônico de diferentes tamanhos de moléculas, que conseguem atingir camadas ainda mais profundas da pele e potencializar seu poder de hidratação. Preço: R$ 109,90
- Nutribalm Lipid Replenish, da Ada Tina Italy. Hidratante corporal com niacinamida clareadora e com ceramidas essenciais, o produto possui alto efeito de hidratação, inclusive, para peles secas, ressecadas ou danificadas pelo sol, pois possui em sua formulação Manteiga de Karitè e Pantenol, que servem para repor lipídeos e ajudam na proteção e nutrição da pele. Preço: R$ 135,00
- Nivea Creme. Recomendado para as áreas mais ressecadas como mãos, joelhos, cotovelos e pé, ele pode ser usado diariamente. No verão, o creme pode ser usado para aliviar os incômodos causados pelas queimaduras de sol. Preço: R$ 34,20
- CeraVe Loção Hidratante. Com textura fluida, a loção hidratante corporal ajuda a restaurar e manter a proteção da barreira natural da pele. Formulada com três ceramidas essenciais e ácido hialurônico, a loção não oleosa promove hidratação o dia todo. Preço: R$ 89,90
- Loção Hidratante Pós-Sol Fotoequilíbrio, da Natura. Com hidratação refrescante prolongada por 12 horas com aloe vera, o hidratante pós-sol tem textura leve, não oleosa, é fácil de espalhar e de rápida absorção. Preço: R$ 49,90
- Body Yogurt Pepino Refrescante, da The Body Shop. Tem extrato de suco de pepino, manteiga de karité de Gana, leite de amêndoas do comércio com comunidades da Espanha e mentol orgânico. Uma fragrância refrescante, de textura leve e rápida absorção, que deixa sua pele hidratada por até 48h. Preço: R$ 45,43
- Atoderm Intensive Gel, da Bioderma. Possui textura gel ultra refrescante, leve e de rápida absorção para facilitar a aplicação diária do hidratante e permitir o uso imediato das roupas. Indicado para todos os tipos de pele seca, inclusive as mais irritadas. Preço: R$ 119,90
- Riô Loção Hidratante Corporal, da Riô Biocosméticos. Promove hidratação profunda, tem ação antirressecamento, alivia a vermelhidão e melhora a elasticidade após a exposição ao sol. A textura é rica, fácil de espalhar, de alta absorção e não deixa sensorial gorduroso na pele. Preço: R$ 109,00