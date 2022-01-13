Pós-sol: veja os benefícios e como usar o produto nos dias de verão

Os produtos pós-sol são loções ou cremes indicados para usarmos após a exposição no sol Crédito: Freepik

Invista em loções ou cremes desenvolvidos para serem usados após a exposição ao sol. "Eles possuem fórmulas com ação calmante e anti-inflamatória. Servem para reverter o desconforto e ressecamento da pele queimada e ainda manter a hidratação", explica a dermatologista Karina Mazzini.

A médica conta que o produto pode ser usado após a exposição excessiva ao sol, principalmente quando a pessoa sente a pele ardendo, quente e muito avermelhada. "Na hora de escolher, o ideal é priorizar o pós-sol que apresenta ingredientes naturais, como aloe vera e o extrato de camomila, um calmante natural que suaviza a vermelhidão", diz a especialista.

"Fórmulas mais naturais são melhores para evitar a agressão à pele, que já está sensível. O pós-sol pode ser encontrado em forma de loção, spray líquido e gel. Não há um mais eficaz que outro, mas os em spray e gel geralmente tem uma ação mais refrescante, o que pode ajudar na ardência da pele"

HIDRATAÇÃO

A dermatologista Irene Baldi conta que o produto tem que conter um excelente hidratante. "Isto é primordial, porque os hidratantes agem reparando o dano solar, vão reter água e nutriente. Então um bom produto pós-sol tem que conter um teor de hidratação muito bom. Além disso, devemos optar por uma substância que seja calmante de pele, porque dá a sensação de frescor".

A médica reforça que a hidratação da pele precisa ser diária. "Mas no verão a agressão é maior, devido ao sol, o sal do mar e ao cloro da piscina. Por isso as peles mais oleosas precisam ser hidratadas. A hidratação deve acontecer de preferência até duas vezes ao dia", diz Irene Baldi.

A pele hidratada, inclusive, fica bronzeada por mais tempo. "A ressecada tende a descamar. Já a pele hidrata, vai conservar mais o bronzeado, além de sofrer bem menos com a agressão do sol", ressalta.

E nada de esfoliação. "Não é o momento de esfoliar a pele, pois ela está mais sensível, podendo sofrer descamação e irritação. A esfoliação só vai agredir ainda mais. Se a pele começar a descamar, não esfolie pensando em se livrar das peles mortas, hidrate!', recomenda Karina Mazzini. Na hora do banho, opte para que a água esteja entre 27 e 33 graus no verão.

CONFIRA 10 PRODUTOS PARA USAR APÓS A EXPOSIÇÃO SOLAR

Uma seleção de produtos para usar no pós-sol Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva