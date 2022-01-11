15 lançamentos de beleza para atualizar a rotina de skincare no verão

Desodorante Colônia Splash Jequiti Vida + Vibrante Frésia

É um esfoliante líquido que estimula a renovação e a regeneração da pele. Enriquecido com poderosos ativos hidratantes e antioxidantes, auxilia a eliminar as células mortas da pele. Com ela limpa e seca, aplique o esfoliante sobre a área desejada evitando a região dos olhos, massageie bem em movimentos circulares até obter a limpeza e esfoliação desejada. Enxágue até a remoção completa do produto.

A marca apresenta as novas versões do blush. Com quatro cores de alta pigmentação e para todos os tons de pele, o lançamento chega com diferentes tipos de acabamento: matte e com partículas de brilho. O produto possui textura fina com toque aveludado e longa durabilidade, além de ser fácil de espalhar, independente da aplicação, seja para dar o efeito de coradinho do sol ou lift facial sem complicação.

Sua fórmula sulfate-free promove uma eficiente limpeza através de surfactantes suaves e ingredientes hidratantes. O resultado é uma pele limpa, não oleosa e suavemente hidratada. Possui ingredientes que minimizam o desconforto causado pelo ressecamento e pelo excesso de oleosidade da pele. Indicado para pele oleosa e mista.

Elaborada com fórmula de extrato de broto de bambu, a máscara é rica em aminoácidos, sais minerais e vitaminas, que atuam na hidratação e reposição dos nutrientes. Responsáveis pela propriedade efervescente da máscara, os tensoativos produzem a espuma, que limpa e purifica a pele. Com textura fácil de espalhar e essência herbal, o produto promove suavidade e refrescância à pele.

Com toque seco, não oleoso, antiluz azul e textura leve e invisível, a novidade também conta com dupla ação antioxidante de Difendiox e vitamina E. O produto ainda conta com a exclusiva tecnologia Solent desenvolvida pela marca, que garante 12 horas de proteção solar consecutivas, sem perda da efetividade ao longo do dia e sem tanta necessidade de reaplicação ou retoque do protetor solar (exceto em contato com a água).

A linha apresenta a nova Coleção Prisma. O Iluminador Jelly tem textura leve, refrescante e não oleosa, possui Tecnologia Multichrome com acabamento Prisma, que muda de cor conforme o ângulo e a luz, se adaptando a todos os tons de pele. Pode ser usado nos olhos, rosto e lábios e ainda possui Vitamina E, que protege contra os radicais livres e o envelhecimento precoce.

Tem uma infusão de fermento de cobre que ajuda a melhorar a textura da pele e contribui para manter uma aparência de pele saudável. Além disso, ela também realça a luminosidade da pele, melhora visivelmente as imperfeições e ajuda a proteger o colágeno, melhorando a hidratação da região. É adequada para todos os tipos de pele e ajuda na remoção de impurezas e células mortas, deixando-a com aparência e sensação fresca, energizada e revitalizada.

A Impala lança a coleção “Aperte o Play”, trazendo em sua campanha a cantora Lexa. Inspirada na energia contagiante do funk e com nomes que são um convite para cair na pista, como “Vai, desce”, “Pronta pro baile”, “Se joga na pista”, “Até o chão” e “Toca um funk”, por exemplo, a coleção traz oito cores que transitam entre tons alegres e vibrantes, incluindo um glitter especial de efeito holográfico.

A atriz Mayana Moura lança a marca de maquiagem com seu nome, que pensa a beleza como um movimento artístico, espontâneo, original e além da imaginação. Destaque para a linha de batons, com seis cores vibrantes e ousadas para destacar os lábios, com um rosa-claro, rosa-pink, laranja, verde, vermelho e vinho. O produto suaviza e hidrata garantindo lábios preenchidos com cores muito mais vibrantes.

Vegano e para todos os tipos de curvatura, o creme de pentear chega para completar a família e deixar os cachos ainda mais lindos. O ativo penetra no interior da fibra capilar, reparando e reconstruindo toda sua estrutura para uma reparação poderosa. Preenche e sela as cutículas, promovendo selagem dos fios. E ainda tem ação anti-ressecamento, já que elimina o aspecto ressecado e quebradiço dos fios que sofreram danos naturais, físicos e mecânicos. O produto rejuvenesce, renova, hidrata e retém a umidade e revitaliza os fios.

A marca lança a linha Beleza na Bolsa, que traz três produtos veganos: o Leavein Primer Protetor, Booster Hidratante e o Booster Reconstrutor. Este último é indicado para cabelos danificados, sendo uma máscara de Reconstrução Intensiva. Com fórmula altamente reparadora da estrutura interna dos fios, o lançamento cria novas ligações ao interagir na estrutura molecular, restaurando-a por completo. Com ação antiquebra, aumenta a força do fio, proporcionando proteção da cor, recuperando a fibra, eliminando a porosidade, fornecendo enxofre orgânico para a formação da queratina e repondo a massa capilar perdida para tornar os cabelos macios, brilhantes e fortes novamente.

Com fórmula enriquecida com antioxidantes, que protegem os fios contra os danos oxidativos que a exposição solar causa, devolvendo o aspecto saudável dos fios. E possui também o essencial para a proteção do cabelo no verão: proteção UV, um escudo contra os raios solares que protege contra danos causados pelo sol. Deixa os fios mais macios e ajuda no desembaraço.

O primer desliza delicadamente sobre a pele com uma textura água-gel, a qual se transforma em um acabamento aveludado e matificado. Ele preenche e uniformiza a pele para prepará-la para uma aplicação suave da base enquanto aumenta a durabilidade da maquiagem e controla o brilho. Sua fórmula contém a exclusiva tecnologia Climate Balancing, um sistema de dupla ação que se ajusta ao ambiente externo e ajuda a reter a hidratação da pele em climas secos e absorver o excesso de água em ambientes úmidos, além de controlar o suor e a oleosidade para aumentar a durabilidade da maquiagem.

Além de revitalizar e reequilibrar a pele, o produto possui um brilho dourado em sua composição que pode ser utilizado tanto no rosto e corpo quanto nos cabelos. Produzida com água termal enriquecida com mais de 15 nutrientes, ela possui ação calmante, antioxidante e nutritiva que acelera a renovação celular, reforça barreira de proteção natural e previne o envelhecimento. Já o Ácido Hialurônico, presente no produto, preenche e regenera a pele, reduzindo linhas de expressão, estimulando a produção de colágeno e elastina. Já a Acácia do Senegal conhecida como Colágeno Vegetal reforça a renovação das fibras promovendo resistência e hidratação da pele, garantindo hidratação e sustentação dos tecidos cutâneos.