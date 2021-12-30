É fashion:  10 novidades da moda na última semana de 2021

A coleção da Renner é marcada por tecidos delicados, toques de estética artesanal e acabamentos especiai Crédito: Divulgação Renner

Luísa Sonza e Pedro Sampaio estão on na moda. Os artistas acabam de lançar uma coleção de óculos com a Chilli Beans. A novidade traz armações com características inovadoras, como a haste com abridor de garrafa, óculos com piercing na lente e o modelo que vem com mais de uma opção de haste, podendo ser usado no dia a dia, com uma cor mais básica, ou em momentos especiais, com uma opção mais colorida.

Outra novidade da semana é a nova coleção da Renner. A rede apresenta Novos Ciclos, que traz pela primeira vez produtos de moda praia para a linha Atelier e marca o quarto lançamento da cápsula que oferece moda de maneira autoral, unindo a delicadeza dos tecidos com a qualidade em cada detalhe.

Term ainda a nova loja da Live! em Vitória, a coleção de verão da Bordot e as joias da designer capixaba Carolina Neves inspiradas na liberdade. “Liberdade para amar, para se expressar e para ter fé. Isto é o que queremos agora, depois de um período tão difícil. Escolhi gemas que representassem isso, como a turmalina rosa, que é a pedra da libertação. O ônix também está presente em várias peças, pois ele é o símbolo da proteção”, comenta. Confira as principais novidades.

FRESCOR

A coleção é marcada por tecidos delicados, toques de estética artesanal e acabamentos especiai Crédito: Divulgação Renner

A Renner apresenta a coleção Novos Ciclos, que traz pela primeira vez produtos de moda praia para a linha Atelier e marca o quarto lançamento da cápsula que oferece moda de maneira autoral, unindo a delicadeza dos tecidos cuidadosamente escolhidos com a qualidade em cada detalhe.

Inspirada pela leveza e suavidade do alto verão, a coleção guarda simbolismos culturais em cada um de seus detalhes e estampas. A coleção é marcada por tecidos delicados, toques de estética artesanal e acabamentos especiais. A cartela de cores é composta por tons naturais, off white, rose-terracota e o azul-claro, trabalhados em tecidos como o linho, a fim de harmonizar sofisticação e frescor por meio de modelagens diferenciadas e inspiradas em peças de alfaiataria.

CAUSA SUSTENTÁVEL

As marcas se inspiraram nos corais marinhos para criar uma coleção Crédito: Divulgação australian gold

A Australian Gold e a Triya se inspiraram nos corais marinhos para criar uma coleção voltada para causa sustentável. O objetivo da parceria é promover conscientização em relação ao branqueamento dos corais, fenômeno que causa a morte desses animais.

Australian Gold lançou em 2020 uma linha de protetores solares com fórmula testada e comprovadamente segura para corais. A Triya, por sua vez, possui o projeto Sea of Love em apoio à Unicef, onde parte das vendas das peças da marca são destinadas a esta iniciativa. As peças - maiô, biquíni, calcinha hot pant e canga - variam de R$ 222,00 à R$ 499,00 e estão disponíveis no e-commerce e lojas físicas da Triya.

JOIAS PARA LIBERDADE

Os pingentes e brincos são todos feitos em ouro 18k Crédito: Flavio Teperman

A designer de joias Carolina Neves lança a coleção Fly Away, que tem como inspiração o sentimento de liberdade, com peças que expressam o desejo de mais amor e fé. A marca apresenta símbolos como a chave, que remete a liberdade de ir e vir, o peixe, que simboliza a vida e diferentes desenhos de coração. Novos pingentes encaixes, peças que se tornaram best sellers, podem ser usados de diferentes formas, criando as mais diversas possibilidades, deixando cada peça única e cheia de personalidade.

Os pingentes e brincos são todos feitos em ouro 18k, que ao serem implementados com um mix de gemas naturais selecionados a mão, deixam as joias ainda mais marcantes. Pedras como Turmalina Rosa, Rubi, Esmeralda, Ônix, Diamantes Branco, Preto e Chocolate, além da Safira Branca, Espinélio Negro e Labradorita foram as escolhidas para esta coleção.

BRASILIDADE

São nove modelos inéditos, com elementos característicos do país na composição das estampas Crédito: Ari Custodio

Havaianas e Farm são sinônimos de brasilidade graças às estampas coloridas, presença nas praias e aos seus estilos únicos que seguem conquistando brasileiros e gringos pelo mundo. Para comemorar esse amor pelo Brasil e também celebrar a parceria de quase dez anos, as marcas trazem novos modelos de sandálias para a coleção Alto Verão 2022.

São nove modelos inéditos, com elementos característicos do país na composição das estampas. Eles seguem o tradicional shape Top de Havaianas, com sola mais larga e tiras anatômicas, sempre com as estampas exuberantes e inconfundíveis da marca carioca que acompanham outros produtos. A coleção traz modelos que vão do 33/34 até o 45/46.

COLEÇÃO PARA IOGA

Ela reúne design de última geração – com estampas e costuras baseadas em dados Crédito: Divulgação Nike

Nike e Matthew M. Williams apresentam a nova coleção Nike x MMW Series 005. Ela reúne design de última geração – com estampas e costuras baseadas em dados –, tecnologia Dri-FIT e função holística para atletas modernos.

Desta vez, o foco é a ioga. A coleção complementa os lançamentos anteriores, que foram pensados para treinos de alta intensidade e desempenho fundamentado em design computacional. São 6 peças femininas e 5 masculinas, formando uma coleção de itens essenciais para a prática de ioga, alinhados ao estilo e à estética de atletas.

Entre as peças de destaque estão o top feminino Nike x MMW, uma peça eficiente que conta com trama estruturada e aconchegante – além de painéis de malha que ajudam a manter o corpo fresco durante a prática da atividade.

CONEXÃO

A coleção aposta em tecidos e shapes focados no extremo conforto Crédito: Divulgação Live

A Live! lança a coleção Soul'22 apostando em tecidos e shapes focados no extremo conforto. A linha fitness se destaca com a estampa localizada no mix com listrado, além da textura Beat bicolor que traz novo olhar para as combinações em mix de terrosos e neutros escuros, as peças da moda praia também chamam atenção pelos traços delicados, contornos de folhagens e florais em mix com texturas. Já para o masculino, destaque para as t-shirts com fit confortável com tecnologias como Quick Dry, Easy Care e Eco Friendly com o CO2. A marca acaba de inaugurar sua nova loja em Vitória.

DIAS DE VERÃO

A coleção traz toalhas e panneaux com estampas exclusivas Crédito: Divulgação Scarfme

A Magnum apresenta a nova coleção de toalhas e panneaux com estampas exclusivas em parceria com a Scarf.me. São três estampas, uma delas idealizada pela artista plástica multimídia Paula Costa. Com sua alma solar e espírito livre, Paula interpretou o conceito “keep the distance, keep the pleasure” (mantenha a distância, mantenha o prazer) e traduziu ele na peça panneaux através de palavras bordadas em flores e folhas extraídas da Mata Atlântica.

Os outros dois modelos foram criados pelos artistas internacionais, Franck Pellegrino e Shawna X, que deram vida às novas toalhas com um toque único que trará muita cor e estilo para as praias brasileiras. O trabalho de Franck foi pensado para representar o prazer com as formas do sol, mar e praia, enquanto Shawna X apostou em cores vibrantes e uma ilustração gráfica representando uma boca.

BORDOT

A marca aposta nas cores alegres e vivas para os dias de sol Crédito: Reprodução @bordot

A Bordot acaba de lançar a sua coleção de verão chamada de Amar Garida, apostando nas cores alegres e vivas para os dias de sol. "Quis colocar muita alegria nas peças para esse período solar. Optei por lisos texturados e com cores enérgicas, para trazer muita positividade", conta a designer Suzana Hamasaki.

Destaque para os recortes e nas cordinhas, que podem transformar um look em quatro outros diferentes ou mais. A versatilidade das peças é o que chama a atenção na coleção. Madrepérola, madeira e dourado e dão o glamour das peças.

COM ESTILO

A coleção traz cores vibrantes nas armações e nas lentes Crédito: Divulgação Chilli Beans

A Chilli Beans lança uma coleção com óculos assinados por Luísa Sonza e Pedro Sampaio. A Chilli Hits Edição Oásis traz cores vibrantes nas armações e nas lentes que são a cara do verão, com modelos que saem do básico e prometem fazer sucesso na estação. O destaque da coleção é a armação que troca de haste, podendo ser usada no dia a dia com uma cor mais sóbria ou em momentos especiais com uma opção mais colorida.

Luísa optou por formatos mais estreitos, que evidenciam a tendência de ‘shapes vintages’, e deu prioridade a detalhes mais refinados. Pedro fez questão que o preto e o rosa pink estivessem presentes em todos os óculos, remetendo a um novo projeto visual que está desenvolvendo. Ao todo, são duas armações de grau, 16 solares e três relógios com preços que variam de R$199,98 a R$499,98.

PÉS COM ESTILO

Calçados se destacam por meio das inovações em modelagem e com materiais exclusivos. Crédito: Divulgação Jeff

A Jef lança a coleção Move. Após mais de um ano de desenvolvimento, a marca traduziu as últimas tendências globais em novos produtos, ressaltando o estilo casual com a elegância como fio condutor. Como resultado, calçados que se destacam por meio das inovações em modelagem e com materiais exclusivos.