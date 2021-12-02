20 lançamentos de beleza: séruns, batons, perfumes, protetor solar e mais

Batom Volumão Líquido, da Quem Disse, Berenice?

Sérum com textura não oleosa e de rápida absorção desenvolvido exclusivamente para peles acneicas e age atuando nas espinhas, cravos, marcas de acne e poros visíveis. Com uma combinação única de ativos, que formam um complexo tri-ácido antiacne, o produto oferece efeito peeling diário. Além disso, é enriquecido com Niacinamida, proporcionando ação calmante que auxilia na diminuição os desconfortos da pele. O produto que chega ao Brasil possui textura não oleosa e de rápida absorção evitando uma sensação pegajosa na pele, e facilitando a aplicação diária.

A marca acaba de lançar uma tecnologia de proteção solar, com alta cobertura e adaptada à pele da brasileira. Indicado para peles mistas e oleosas com tendência à acne, Eucerin Oil Control Tinted possui textura ultraleve e não oleosa, secagem rápida, adequado para climas quentes e úmidos e não contém perfumes e parabenos. Possui tonalidade adequada para as peles, nas opções Clara e Média, desenvolvidas em conjunto com a maquiadora Maryanna Mukuchyan, proporcionando mais uniformidade. A tecnologia de Oil Control com L-Carnitina e ativos matificantes dão à pele um toque final seco de imediato e efeito anti-brilho de longa duração por até 12 horas.

A marca lança sua primeira linha assinada. E a escolhida para a parceria é a paraibana Gkay. A edição limitada é formada por seis cores, sendo 5 cremosos e um top coat translúcido, que pode ser aplicado individualmente ou em sobreposição aos outros tons. A cartela de cores entrega um mood divertido, que antecipa o que está rolando na moda e beauty ao mesmo tempo que entrega uma proposta para o dia a dia. As novidades podem ser usadas para fazer as queridinhas nail arts ou em esmaltações monocromáticas, proporcionando inúmeras combinações, das mais diferentonas às mais clássicas

A coleção é uma homenagem a toda exuberância da Mata Atlântica brasileira. São oito opções de kits e a fragrância Folha Imperial é um cítrico aromático amadeirado, que nos transporta para um dia ensolarado e vibrante na floresta. Os cheiros da terra úmida, das grandiosas árvores e da água correndo invadem nosso olfato, deixando uma sensação confortável e fresca. É uma criação rústica, verde e cheia de naturalidade, que traz a natureza e suas texturas à flor da pele. Em parceria com a ONG ambiental SOS Mata Atlântica, a Granado vai doar 5% do valor das vendas da coleção para a conservação e recuperação deste importante bioma brasileiro.

Composta por shampoos, condicionadores e máscaras capilares, os lançamentos combinam, pela primeira vez, em uma só linha, o poder restaurador das plantas e a experiência da marca em nutrição e cuidado dos cabelos. A linha Nutrição + Gerânio nutre e restaura o cabelo danificado com o poder das plantas, deixando-o macio e naturalmente saudável4. Com fragrância 100% de origem natural, as notas aromáticas de gerânio e lavanda trazem tranquilidade, enquanto a madeira de cedro completa essa essência pacífica. A máscara contém óleo de coco enriquecido que nutre os fios profundamente deixando-os naturalmente saudáveis.

A Herbalife Nutrition lança a nova linha para o rosto chamada Herbalife Skin. Ao todo, são quatro produtos importados dos Estados Unidos que aliam o melhor da ciência em fórmulas nutritivas e trazem um exclusivo blend de vitamina B3, vitaminas C e E, aloe vera e ingredientes botânicos. Com vitamina C, ingrediente admirado por melhorar a hidratação e contribuir com a diminuição dos sinais do envelhecimento, o sérum facial ainda traz a aloe vera e o extrato de semente de castanha, que deixam a pele macia e suave. Pode ser usado pela manhã e à noite.

A marca apresenta dois lançamentos para a coleção Game On, linha vegana e cruelty free inspirada do universo gamer. Para a pele, que cada vez mais segue uma proposta iluminada e viçosa, são quatro blushes líquidos, entre tons rosados e corados. Unindo pigmentação, durabilidade e rápida absorção, são versáteis, já que, além das bochechas, podem ser aplicados nos olhos e lábios, criando um look monocromático e moderno.

A novidade trará máxima concentração de retinol aliada a um complexo de ativos hidratantes, calmantes e antioxidantes. Indicado para melhora e prevenção de rugas finas, pigmentação e textura irregular, o lançamento auxilia na recuperação da luminosidade, deixando a pele renovada, uniforme e hidratada. Indicado para todos os tipos de pele e com textura gel creme, o produto traz a Vitamina A pura em sua formulação.

A fragrância marcante e já tão querida de Lily, só que em uma versão mais fresca, perfeita para o dia a dia, e com preço acessível. Primeiro desodorante colônia da marca, a novidade tem um toque de leveza devido a sua assinatura floral. O resultado, é um produto feminino e radiante. Sendo da Família Floral, o perfume conta com notas frescas e leves de maçã-verde e flor de laranjeira, mas sem perder a essência da fragrância clássica, devido à presença do lírio. Sua assinatura é sofisticada e marcante.

A marca apresenta novidades para os cuidados faciais masculinos, desenvolvida especificamente para as necessidades da pele e da rotina masculina, que chega com três itens exclusivos para homens: sabonete líquido, hidratante e pós-barba, e gel rejuvenescedor. O hidratante facial e pós-barba é ideal para hidratação diária, contém ativos hidratantes e calmantes, que ajudam a recuperar a integridade da pele sensibilizada. Também é ideal para pós-barba, com fórmula composta por bisabolol, importante agente calmante e restaurador da barreira cutânea, mais complexo de ácidos graxos multifuncional, que hidrata e é anti-irritante, e Vitamina E, que tem função de antioxidante e hidratante.

O reconstrutor capilar de uso noturno, traz a mesma função da máscara, podendo ser usado de duas formas diferentes: durante a noite, enxaguando pela manhã ou aplicando nos fios antes de dormir, deixando o produto agir nos fios como leave-in, sem enxaguar. Indicado para cabelos ressecados e sem vida, pode ser utilizado em todos os cabelos, inclusive os com química. Com textura leve e fácil aplicação, o lançamento não possui contraindicação e deve ser aplicado no comprimento e pontas, evitando a raiz. Ele proporciona uma reparação intensiva noturna pois conta com uma fórmula condicionante com alta concentração de ativos que penetram na fibra capilar durante o sono.

A Casa de Perfumaria do Brasil apresenta a nova fragrância de Essencial, marca prestige da Natura, que simboliza sofisticação e exuberância. O perfume reúne os ingredientes mais nobres da perfumaria mundial, combinados aos mais preciosos ingredientes da biodiversidade brasileira. É uma fragrância intensa e exuberante que traz a preciosidade do Palo Santo em uma combinação inédita do amendoado cumaru, envolto por especiarias e notas florais de jasmim e flor de laranjeira.

É uma solução antioxidante diária com a combinação exclusiva de vitamina C, blend de aminoácidos e niacinamida, que diminui a produção de sebo, reduz a aparência dos poros, o estresse oxidativo e reequilibra a barreira cutânea, enquanto a vitamina C tem alto poder antioxidante, promovendo luminosidade e viço. Já o blend de aminoácidos auxilia na melhora da saúde da pele e ajuda no reequilíbrio da barreira cutânea.

A marca lança uma linha especial de firmadores Q10 com duas variantes para peles extrasecas e pele normais a secas, com vitaminas C e E. A fórmula do Hidratante Firmador Q10 Pele Extrasseca possui maior concentração de emolientes, tem rápida absorção e deixa a pele macia, com sensação de bem cuidada. O lançamento tem como ingrediente principal a coezima Q10, que ajuda na defesa da aos cuidados do estresse oxidativo, que pode ser causado pela exposição ao sol ou à poluição. E também, possuí na composição, vitaminas C e E, que quando combinadas, fortalecem as defesas da pele contra o estresse oxidativo, responsável pelo envelhecimento precoce da pele.

A marca holandesa Keune Haircosmetics apresenta novos finalizadores para quem quer apostar nos penteados em casa. O Style Restyle Cream é ideal para finalizações que não precisam de tanta rigidez, permitindo que os fios sejam remodelados mesmo após a aplicação do produto. O acabamento natural proporcionado, com brilho e fixação média, são ótimos para um penteado mais leve e com zero sensação de produto residual nos fios.

A linha de dermocosméticos com nanotecnologia aumenta a ação dos ingredientes ativos nas camadas mais profundas da pele. Essa novidade é composta por 3 produtos, um esfoliante, um sérum e um creme firmador, com ação e resultados cientificamente comprovados. O Reduction Serum atua na redução de medidas e combate à celulite, além contar com ações hidratante e antioxidante. Assim como o esfoliante, carrega óleos ativos naturais e completa a fórmula com cafeína. O produto ainda conta com um princípio ativo que confere um efeito sensorial de aquecimento.

A fórmula inclui manteiga de karité, cacau, cupuaçu, óleo de coco, castanha do Pará e extratos antioxidantes e antirradicais livres de Acerola, Pitanga e Açaí, além de ativos de alta performance como ácido Hialurônico, pullulan e LHA, que garante uma profunda hidratação e cuidado com a pele. Com textura leve e de rápida absorção, o produto é vegano e conta ainda com a combinação de óleos essenciais.

Para quem ama manter a pele hidratada e perfumada, a marca trouxe uma combinação para incluir na rotina de autocuidado. A linha ganha agora duas novas fragrâncias para os hidratantes desodorantes e sprays corporais deo colônia. Pink Chill e Purple Pop são perfeitas para quem gosta de usar perfume e hidratante, com um diferencial: podem ser combinadas entre si em blends, que adicionam uma atmosfera de frescor e prazer ao momento da hidratação.

É um creme de tratamento intensivo que tem em sua fórmula óleo de coco e óleo de jojoba. Ele pode ser usado por todas as curvaturas para deixar cachos super-hidratados, definidos e com muito movimento.