20 lançamentos de beleza: séruns, batons, perfumes, protetor solar e mais

Muitas novidades chegam para movimentar a sua rotina de beleza em dezembro. A La Roche-Posay, por exemplo, lança o Effaclar Sérum Ultra Concentrado. A novidade chega ao Brasil com textura não oleosa e uma fórmula diferenciada que possui complexo tri-ácido antiacne que auxilia a renovação da pele e auxiliam na redução de espinhas, cravos e marcas de acne e a Niacinamida, que proporciona a ação calmante.
Já a Dailus lança a primeira coleção de esmaltes assinada, trazendo Gkay como convidada. "Para a nossa primeira collab, buscávamos alguém que representasse os propósitos dos nossos negócios: apresentar uma tendência de beleza da vida real, com uma imagem divertida, democrática, diferente, disruptiva e descolada. Só alguém com conquistas e dilemas reais como a Gkay pode traduzir a nossa essência e inspirar a nossa consumidora", disse Carolina Bertelli, diretora de Marketing da Dailus.
O mês tem ainda a nova linha para o rosto da Herbalife Skin, que já é vendida em outros 87 países. Composta por gel de limpeza, máscara de argila, além de sérum facial e gel firmador para os olhos que focam na diminuição de sinais, traz fórmulas nutritivas e texturas suaves para cuidar do rosto em apenas quatro passos. Se animou? Confira os principais lançamentos de beleza do mês.
Batom Volumão Líquido, da Quem Disse, Berenice?
Sérum com textura não oleosa e de rápida absorção desenvolvido exclusivamente para peles acneicas e age atuando nas espinhas, cravos, marcas de acne e poros visíveis. Com uma combinação única de ativos, que formam um complexo tri-ácido antiacne, o produto oferece efeito peeling diário. Além disso, é enriquecido com Niacinamida, proporcionando ação calmante que auxilia na diminuição os desconfortos da pele. O produto que chega ao Brasil possui textura não oleosa e de rápida absorção evitando uma sensação pegajosa na pele, e facilitando a aplicação diária.
A marca acaba de lançar uma tecnologia de proteção solar, com alta cobertura e adaptada à pele da brasileira. Indicado para peles mistas e oleosas com tendência à acne, Eucerin Oil Control Tinted possui textura ultraleve e não oleosa, secagem rápida, adequado para climas quentes e úmidos e não contém perfumes e parabenos. Possui tonalidade adequada para as peles, nas opções Clara e Média, desenvolvidas em conjunto com a maquiadora Maryanna Mukuchyan, proporcionando mais uniformidade. A tecnologia de Oil Control com L-Carnitina e ativos matificantes dão à pele um toque final seco de imediato e efeito anti-brilho de longa duração por até 12 horas.
A marca lança sua primeira linha assinada. E a escolhida para a parceria é a paraibana Gkay. A edição limitada é formada por seis cores, sendo 5 cremosos e um top coat translúcido, que pode ser aplicado individualmente ou em sobreposição aos outros tons. A cartela de cores entrega um mood divertido, que antecipa o que está rolando na moda e beauty ao mesmo tempo que entrega uma proposta para o dia a dia. As novidades podem ser usadas para fazer as queridinhas nail arts ou em esmaltações monocromáticas, proporcionando inúmeras combinações, das mais diferentonas às mais clássicas
A coleção é uma homenagem a toda exuberância da Mata Atlântica brasileira. São oito opções de kits e a fragrância Folha Imperial é um cítrico aromático amadeirado, que nos transporta para um dia ensolarado e vibrante na floresta. Os cheiros da terra úmida, das grandiosas árvores e da água correndo invadem nosso olfato, deixando uma sensação confortável e fresca. É uma criação rústica, verde e cheia de naturalidade, que traz a natureza e suas texturas à flor da pele. Em parceria com a ONG ambiental SOS Mata Atlântica, a Granado vai doar 5% do valor das vendas da coleção para a conservação e recuperação deste importante bioma brasileiro.
Composta por shampoos, condicionadores e máscaras capilares, os lançamentos combinam, pela primeira vez, em uma só linha, o poder restaurador das plantas e a experiência da marca em nutrição e cuidado dos cabelos. A linha Nutrição + Gerânio nutre e restaura o cabelo danificado com o poder das plantas, deixando-o macio e naturalmente saudável4. Com fragrância 100% de origem natural, as notas aromáticas de gerânio e lavanda trazem tranquilidade, enquanto a madeira de cedro completa essa essência pacífica. A máscara contém óleo de coco enriquecido que nutre os fios profundamente deixando-os naturalmente saudáveis.
A Herbalife Nutrition lança a nova linha para o rosto chamada Herbalife Skin. Ao todo, são quatro produtos importados dos Estados Unidos que aliam o melhor da ciência em fórmulas nutritivas e trazem um exclusivo blend de vitamina B3, vitaminas C e E, aloe vera e ingredientes botânicos. Com vitamina C, ingrediente admirado por melhorar a hidratação e contribuir com a diminuição dos sinais do envelhecimento, o sérum facial ainda traz a aloe vera e o extrato de semente de castanha, que deixam a pele macia e suave. Pode ser usado pela manhã e à noite.
A marca apresenta dois lançamentos para a coleção Game On, linha vegana e cruelty free inspirada do universo gamer. Para a pele, que cada vez mais segue uma proposta iluminada e viçosa, são quatro blushes líquidos, entre tons rosados e corados. Unindo pigmentação, durabilidade e rápida absorção, são versáteis, já que, além das bochechas, podem ser aplicados nos olhos e lábios, criando um look monocromático e moderno.
A novidade trará máxima concentração de retinol aliada a um complexo de ativos hidratantes, calmantes e antioxidantes. Indicado para melhora e prevenção de rugas finas, pigmentação e textura irregular, o lançamento auxilia na recuperação da luminosidade, deixando a pele renovada, uniforme e hidratada. Indicado para todos os tipos de pele e com textura gel creme, o produto traz a Vitamina A pura em sua formulação.
A fragrância marcante e já tão querida de Lily, só que em uma versão mais fresca, perfeita para o dia a dia, e com preço acessível. Primeiro desodorante colônia da marca, a novidade tem um toque de leveza devido a sua assinatura floral. O resultado, é um produto feminino e radiante. Sendo da Família Floral, o perfume conta com notas frescas e leves de maçã-verde e flor de laranjeira, mas sem perder a essência da fragrância clássica, devido à presença do lírio. Sua assinatura é sofisticada e marcante.
A marca apresenta novidades para os cuidados faciais masculinos, desenvolvida especificamente para as necessidades da pele e da rotina masculina, que chega com três itens exclusivos para homens: sabonete líquido, hidratante e pós-barba, e gel rejuvenescedor. O hidratante facial e pós-barba é ideal para hidratação diária, contém ativos hidratantes e calmantes, que ajudam a recuperar a integridade da pele sensibilizada. Também é ideal para pós-barba, com fórmula composta por bisabolol, importante agente calmante e restaurador da barreira cutânea, mais complexo de ácidos graxos multifuncional, que hidrata e é anti-irritante, e Vitamina E, que tem função de antioxidante e hidratante.
O reconstrutor capilar de uso noturno, traz a mesma função da máscara, podendo ser usado de duas formas diferentes: durante a noite, enxaguando pela manhã ou aplicando nos fios antes de dormir, deixando o produto agir nos fios como leave-in, sem enxaguar. Indicado para cabelos ressecados e sem vida, pode ser utilizado em todos os cabelos, inclusive os com química. Com textura leve e fácil aplicação, o lançamento não possui contraindicação e deve ser aplicado no comprimento e pontas, evitando a raiz. Ele proporciona uma reparação intensiva noturna pois conta com uma fórmula condicionante com alta concentração de ativos que penetram na fibra capilar durante o sono.
A Casa de Perfumaria do Brasil apresenta a nova fragrância de Essencial, marca prestige da Natura, que simboliza sofisticação e exuberância. O perfume reúne os ingredientes mais nobres da perfumaria mundial, combinados aos mais preciosos ingredientes da biodiversidade brasileira. É uma fragrância intensa e exuberante que traz a preciosidade do Palo Santo em uma combinação inédita do amendoado cumaru, envolto por especiarias e notas florais de jasmim e flor de laranjeira.
É uma solução antioxidante diária com a combinação exclusiva de vitamina C, blend de aminoácidos e niacinamida, que diminui a produção de sebo, reduz a aparência dos poros, o estresse oxidativo e reequilibra a barreira cutânea, enquanto a vitamina C tem alto poder antioxidante, promovendo luminosidade e viço. Já o blend de aminoácidos auxilia na melhora da saúde da pele e ajuda no reequilíbrio da barreira cutânea.
A marca lança uma linha especial de firmadores Q10 com duas variantes para peles extrasecas e pele normais a secas, com vitaminas C e E. A fórmula do Hidratante Firmador Q10 Pele Extrasseca possui maior concentração de emolientes, tem rápida absorção e deixa a pele macia, com sensação de bem cuidada. O lançamento tem como ingrediente principal a coezima Q10, que ajuda na defesa da aos cuidados do estresse oxidativo, que pode ser causado pela exposição ao sol ou à poluição. E também, possuí na composição, vitaminas C e E, que quando combinadas, fortalecem as defesas da pele contra o estresse oxidativo, responsável pelo envelhecimento precoce da pele.
A marca holandesa Keune Haircosmetics apresenta novos finalizadores para quem quer apostar nos penteados em casa. O Style Restyle Cream é ideal para finalizações que não precisam de tanta rigidez, permitindo que os fios sejam remodelados mesmo após a aplicação do produto. O acabamento natural proporcionado, com brilho e fixação média, são ótimos para um penteado mais leve e com zero sensação de produto residual nos fios.
A linha de dermocosméticos com nanotecnologia aumenta a ação dos ingredientes ativos nas camadas mais profundas da pele. Essa novidade é composta por 3 produtos, um esfoliante, um sérum e um creme firmador, com ação e resultados cientificamente comprovados. O Reduction Serum atua na redução de medidas e combate à celulite, além contar com ações hidratante e antioxidante. Assim como o esfoliante, carrega óleos ativos naturais e completa a fórmula com cafeína. O produto ainda conta com um princípio ativo que confere um efeito sensorial de aquecimento.
A fórmula inclui manteiga de karité, cacau, cupuaçu, óleo de coco, castanha do Pará e extratos antioxidantes e antirradicais livres de Acerola, Pitanga e Açaí, além de ativos de alta performance como ácido Hialurônico, pullulan e LHA, que garante uma profunda hidratação e cuidado com a pele. Com textura leve e de rápida absorção, o produto é vegano e conta ainda com a combinação de óleos essenciais.
Para quem ama manter a pele hidratada e perfumada, a marca trouxe uma combinação para incluir na rotina de autocuidado. A linha ganha agora duas novas fragrâncias para os hidratantes desodorantes e sprays corporais deo colônia. Pink Chill e Purple Pop são perfeitas para quem gosta de usar perfume e hidratante, com um diferencial: podem ser combinadas entre si em blends, que adicionam uma atmosfera de frescor e prazer ao momento da hidratação.
É um creme de tratamento intensivo que tem em sua fórmula óleo de coco e óleo de jojoba. Ele pode ser usado por todas as curvaturas para deixar cachos super-hidratados, definidos e com muito movimento.
O batom ganha sua versão líquida com seis cores super pigmentadas e intensas e com acabamento matte. Combinando os pilares de Make+Care, o batom Volumão age no tratamento dos lábios desde a primeira aplicação para hidratar, aumentar o volume, redefinir o contorno e preencher vincos de forma natural.