Aeróbico antes ou depois da musculação? Veja o que é mais indicado

O aeróbico é indicado para qualquer pessoa Crédito: Freepik

Os exercícios aeróbicos são ótimos para manter o corpo saudável, uma vez que melhoram a resistência física, fortalecem os músculos, ajudam a manter a mobilidade, e também queimam mais calorias. É preciso ter fôlego e disposição para encarar a caminhada, a corrida, para pular corda ou pedalar... Mas muita gente tem dúvida: o exercício aeróbico deve ser feito antes ou depois da musculação?

A verdade é que não existe uma regra, a escolha vai depender do objetivo de cada pessoa. "Para quem deseja perder peso, a prática de exercícios aeróbicos é recomendada após a hipertrofia. Cerca de 20 ou 30 minutos de duração é o essencial", diz o personal trainer Wagner Costa.

"Para quem tem o objetivo de melhorar a performance na corrida, o ideal é que o treino aeróbico seja realizado antes da musculação"

Ele conta que o aeróbico é indicado para qualquer pessoa. Mas quem possui alguma patologia, é recomendado ir ao cardiologista antes de começar a atividade. "Praticar esportes é indicado para qualquer pessoa. Os exercícios aeróbicos, por exemplo, são recomendados especialmente para os pacientes com doenças cardiovasculares , pois eles ajudam na elevação da capacidade cardiorrespiratória", diz Wagner Costa.

POSTURA CORRETA

O educador físico Ângelo Freitas, da Wellness Club, também reforça que a escolha vai depender do objetivo do aluno. "Se for perda de peso, o ideal é realizar após a sessão de musculação, cerca de 30 minutos. Mas se o objetivo é melhorar a performance na corrida, é mais indicado realizar antes da sessão de musculação. Isso se deve ao fato de que após a sessão de musculação, nossas reservas de glicogênio estarão baixas, propiciando que o corpo utilize a gordura como fonte de energia, naquela atividade".

Além de fortalecer os músculos, o aeróbico reduz o risco de doenças crônicas, como a obesidade, pressão alta, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas, e também melhoram o condicionamento físico. Durante a prática deve-se manter atento a postura, para prevenir lesões, como nos joelhos e tornozelos. "A dor é o melhor parâmetro de alerta, por isso deve-se ficar atento. E utilizar roupas e tênis adequados irão garantir um melhor proveito da atividade", diz Ângelo Freitas.