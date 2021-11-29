Aeróbico antes ou depois da musculação? Veja o que é mais indicado

Os exercícios aeróbicos são ótimos para manter o corpo saudável, uma vez que melhoram a resistência física, fortalecem os músculos, ajudam a manter a mobilidade, e também queimam mais calorias. É preciso ter fôlego e disposição para encarar a caminhada, a corrida, para pular corda ou pedalar... Mas muita gente tem dúvida: o exercício aeróbico deve ser feito antes ou depois da musculação?
A verdade é que não existe uma regra, a escolha vai depender do objetivo de cada pessoa. "Para quem deseja perder peso, a prática de exercícios aeróbicos é recomendada após a hipertrofia. Cerca de 20 ou 30 minutos de duração é o essencial", diz o personal trainer Wagner Costa.
"Para quem tem o objetivo de melhorar a performance na corrida, o ideal é que o treino aeróbico seja realizado antes da musculação"
Ele conta que o aeróbico é indicado para qualquer pessoa. Mas quem possui alguma patologia, é recomendado ir ao cardiologista antes de começar a atividade. "Praticar esportes é indicado para qualquer pessoa. Os exercícios aeróbicos, por exemplo, são recomendados especialmente para os pacientes com doenças cardiovasculares, pois eles ajudam na elevação da capacidade cardiorrespiratória", diz Wagner Costa.
POSTURA CORRETA
O educador físico Ângelo Freitas, da Wellness Club, também reforça que a escolha vai depender do objetivo do aluno. "Se for perda de peso, o ideal é realizar após a sessão de musculação, cerca de 30 minutos. Mas se o objetivo é melhorar a performance na corrida, é mais indicado realizar antes da sessão de musculação. Isso se deve ao fato de que após a sessão de musculação, nossas reservas de glicogênio estarão baixas, propiciando que o corpo utilize a gordura como fonte de energia, naquela atividade".
Além de fortalecer os músculos, o aeróbico reduz o risco de doenças crônicas, como a obesidade, pressão alta, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas, e também melhoram o condicionamento físico. Durante a prática deve-se manter atento a postura, para prevenir lesões, como nos joelhos e tornozelos. "A dor é o melhor parâmetro de alerta, por isso deve-se ficar atento. E utilizar roupas e tênis adequados irão garantir um melhor proveito da atividade", diz Ângelo Freitas.
Se você quer melhorar o condicionamento físico, aposte na corrida. E para quem quer perder gordura, o indicado é a caminhada rápida ou corrida. "Exercícios de caminhada ou corrida intensificam os batimentos cardíacos, aceleram o metabolismo e são, por isso, uma ótima forma de perder gordura visceral. De forma geral, o exercício aeróbico a curto prazo é tido como o mais eficaz para a perda de peso, pois pelo mesmo período tem maior gasto calórico", diz Wagner Costa.