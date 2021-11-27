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É tendência: veja os óculos de sol que vão bombar no verão

Os formatos retangulares e redondos estão em alta. O modelo gatinho, clássico dos anos 60, também promete ser uma das apostas para a estação. As armações e lentes aparecem com muitas cores
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 08:00

Lala Rudge
Lala Rudge retangulares garantem uma imagem moderna Crédito: Reprodução @lalarudge
Muito mais que apenas um recurso para proteger os olhos dos raios solares, os óculos de sol se tornaram item obrigatório nos looks do dia a dia. Claro que é importante escolher a qualidade do produto que vai levar no rosto. A principal recomendação  é optar por modelos com filtros de raios ultravioletas (UV) nas lentes, o que é imprescindível para proteger a retina. Mas quando o assunto é estilo, a cada estação, as marcas empenham-se em lançar novos modelos de armações e lentes das mais variadas cores.
E para o próximo verão não será diferente. "O que percebemos é que as armações dos óculos estão diminuindo. Óculos pequenos estão mais em evidência para esta temporada. Assim como as roupas estão bem coloridas, as armações e lentes também aparecem com muitas cores. Eu apostaria no verde, no vermelho, no azul e no amarelo", comenta a consultora de moda Camile Stefano.
"Os formatos retangulares e redondos estão em alta. O modelo gatinho, clássico dos anos 60 também está de volta e promete ser uma das apostas para a estação. Modelos com armações finas e delicadas, que chegam a se confundir com as lentes também farão sucesso."
Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris, aposta na armações em acetato e transparência. "Os modelos com armações grossas e extravagantes se tornam os favoritos da temporada, se tornando a aposta perfeita para quem deseja incorporar um elemento maximalista à produção", diz. 
Já quando o assunto são as lentes, as cores dominam. " A tendência de lentes coloridas veio para ficar. Vermelhas, alaranjadas, rosê... elas estão presentes na tendência de óculos 2022. Esse tipo de lente tem uma vantagem, que é trazer conforto e estilo. As lentes cosméticas, por exemplo, estão sendo usadas porque elas ajudam a disfarçar maquiagem. Muitas influenciadoras e estrelas de Hollywood estão optando por este estilo", conta Ana Luiza. 

CONFIRA QUATRO ESTILOS DE ÓCULOS DE SOL PARA O VERÃO

MODELO GATINHO

Um clássico dos anos 60 que está de volta. O preto é o mais tradicional, mas investir em modelos coloridos trará um ar retrô e ao mesmo tempo um toque de modernidade. Harmoniza com rostos redondos, ovais e quadrados.

MODELO RETANGULAR

Eles harmonizam em rostos redondos, oval e retangular. São maiores na largura do que na altura. Garantem uma imagem moderna.

MODELO REDONDO

O modelo de óculos redondo faz um visual moderno e discreto. Eles harmonizam com rostos quadrados, triangular e oval.

LENTES COLORIDAS 

Lentes coloridas será o ponto alto da estação para os óculos de sol. Tanto modelos monocromáticos com armação e lentes na mesma cor, como armações finas e lentes coloridas ou armações tradicionais pretas com lentes coloridas. As lentes espelhadas também prometem estar presente na estação.

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