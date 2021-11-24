Retinol: o que é e como usar o ativo na rotina de skincare; veja 8 cosméticos

Entre os ingredientes poderosos para a manutenção da pele, o ativo chamado Retinol se destaca na busca dos amantes de skincare. Ele é a vitamina A e a substância é amplamente utilizada em cosméticos.
O Retinol estimula a renovação celular e a produção de colágeno, ajuda a uniformizar o tom da pele e a combater os sinais do fotoenvelhecimento, melhorando a luminosidade e a textura da pele. A dermatologista Giane Giro Teixeira explica que o ácido retinóico é considerado medicamento e é mais potente que o Retinol, mas tem maior possibilidade de provocar irritação na pele. "O Retinol é mais bem tolerado e tem resultados similares no tratamento do envelhecimento", diz.
A substância é uma das principais quando o assunto é cuidado com a pele. O ativo é um aliado no tratamento do fotoenvelhecimento, melhorando as alterações provocadas na pele pela exposição crônica ao sol. "Além disso, o retinol ajuda no controle da acne e ajuda a manter os poros mais limpos, pois promove uma renovação celular que ajuda a eliminar as células mortas na superfície da pele".
"Existem inúmeras opções de cosméticos no mercado contendo outros ativos que prometem tratar o envelhecimento da pele. Mas poucas substâncias tem publicações científicas demonstrando a eficácia dos resultados como os derivados da vitamina A"
A médica ressalta que os benefícios do tratamento são proporcionais a concentração do princípio ativo na fórmula utilizada. "Existem produtos no mercado com concentração muito baixa do Retinol, neste caso os resultados serão mais discretos. Por outro lado, cosméticos com retinol mais concentrado tem maior eficácia, mas podem provocar irritação ou descamação na pele, principalmente nas primeiras semanas de uso. O ideal é usar o produto indicado pelo dermatologista, que irá escolher a melhor opção para cada paciente", diz Giane Giro.
PADRÃO-OURO
Luiz Romancini, médico pós-graduado em dermatologia, criador das fórmulas e sócio-fundador da Creamy, conta que, com relação aos ingredientes anti-aging disponíveis, o Retinol é o mais estudado e que teve seus benefícios comprovados. "Até hoje, nenhum ingrediente de uso cosmético conseguiu superar o Retinol em benefícios como clareamento de manchas, melhora de acne e propriedades anti-aging como estímulo à síntese de colágeno", explica.
Por isso, no mercado de beleza ele é considerado o padrão-ouro dos cosméticos. "Entre os benefícios, estão o retardo dos sinais do envelhecimento, principalmente na manutenção e na melhora da elasticidade da pele. O uso contínuo retarda o aparecimento de rugas finas e consegue melhorar as já existentes", conta Luiz Romancini.
Os produtos que contém o retinol são indicados para peles que não tenham nenhuma condição especial como dermatites, rosácea ou alergias. No entanto, a sensibilidade é individual e o uso é limitado a uma ou duas vezes por semana, no início, pois algumas pessoas precisam de algum tempo para desenvolver tolerância a alguns ácidos, como o retinol. "O ideal é sempre apostar no retinol puro, pois os derivados não tem benefícios comprovados, apesar do retinol puro ser mais irritante para peles sensíveis. Para pessoas mais jovens ou com pele sensível, o uso limitado de duas a três vezes por semana já é suficiente para promover benefícios sem irritar a pele", explica o médico.
Em geral, o uso é recomendado após os 30 anos, quando a pele começa a produzir menos colágeno. "Neste momento, é importante iniciar o tratamento preventivo com um produto para estimular a renovação celular. O retinol é uma das opções disponíveis, que aliado ao uso correto do filtro solar, irá ajudar a reduzir os sinais do envelhecimento da pele", diz Giane Teixeira. O melhor horário para usar é a noite, após a limpeza da pele. "Ele deve ser retirado pela manhã, e a seguir deve ser aplicado o filtro solar", ressalta a dermatologista.
CONFIRA 8 PRODUTOS COM RETINOL PARA USAR NO DIA A DIA
- Creamy Skincare. O produto traz máxima concentração de retinol aliado a um complexo de ativos hidratantes, calmantes e antioxidantes. Indicado para melhora e prevenção de rugas finas, pigmentação e textura irregular, ele auxilia na recuperação da luminosidade, deixando a pele renovada, uniforme e hidratada. Preço: R$ 79,00
- Sérum Concentrado Antirrugas Uniformizador e Restaurador Retinol B3, da La Roche-Posay. Com formulação exclusiva, ele combina Retinol, Vitamina B3 e Água Termal de La Roche-Posay, para reduzir rugas acentuadas, uniformizar a textura da pele, devolver a firmeza e combater o fotoenvelhecimento, isso tudo em uma textura sérum, não oleosa e de rápida absorção. Preço: R$ 229,00
- Sérum Anti-idade Noturno Smart Retinol, da Clinique. É enriquecido com Retinol, que penetra na pele e ajuda a acelerar o processo de renovação celular e ainda promove hidratação profunda durante a noite. Além disso, o sérum é livre de óleo e ideal para todos os tipos de pele, inclusive as oleosas. Preço: R$ 425,00
- Revox Intense Retinol, da Dermage. O gel creme é formulado com Retinol, e oferece ação 3D no envelhecimento, reduzindo rugas profundas e linhas de expressão enquanto promove a renovação celular, diminui a flacidez facial e ainda potencializa os tratamentos com toxina botulínica. Preço: R$ 229,90
- Essencele Filler R, de Profuse. Sérum antirrugas que possui o ativo Retinol, responsável pelo estímulo intenso da renovação das células e Ácido Hialurônico que, por causa da presença do Silício Orgânico, hidrata até as camadas mais profundas da pele, estimulando a produção de colágeno. Preço: R$ 189,90
- Make B. Retinol H+, de O Boticário. A Base Líquida Cor 15 combina duplo Retinol com Ácido Hialurônico Vetorizado e fator de proteção contra os raios UV. Ela seca rapidamente e não acumula nas linhas de expressão. Preço: R$ 119,90
- Bruma Hidratante 4 em 1 RenovA, da Bel Col. É uma água com propriedades reidratantes, remineralizantes e refrescantes para a pele. Possui os ingredientes necessários para auxiliar na hidratação e regeneração do tecido cutâneo, prevenindo o envelhecimento. Preço: R$ 90,94
- Intensive Retinol Cream, da Institut Esthederm. Possui 0.2% de Retinol de liberação prolongada. Sua fórmula contém o Pro-Retinol, trazendo maior conforto inclusive para às peles sensíveis ao ativo. Sua textura creme-gel possui rápida absorção e é indicada para peles normais a secas e sensíveis ao Retinol. Preço: R$ 399,00