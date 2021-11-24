Retinol: o que é e como usar o ativo na rotina de skincare; veja 8 cosméticos

O melhor horário para usar o retinol é a noite, após a limpeza da pele Crédito: Divulgação Creamy

Entre os ingredientes poderosos para a manutenção da pele, o ativo chamado Retinol se destaca na busca dos amantes de skincare. Ele é a vitamina A e a substância é amplamente utilizada em cosméticos.

O Retinol estimula a renovação celular e a produção de colágeno, ajuda a uniformizar o tom da pele e a combater os sinais do fotoenvelhecimento, melhorando a luminosidade e a textura da pele. A dermatologista Giane Giro Teixeira explica que o ácido retinóico é considerado medicamento e é mais potente que o Retinol, mas tem maior possibilidade de provocar irritação na pele. "O Retinol é mais bem tolerado e tem resultados similares no tratamento do envelhecimento", diz.

A substância é uma das principais quando o assunto é cuidado com a pele. O ativo é um aliado no tratamento do fotoenvelhecimento, melhorando as alterações provocadas na pele pela exposição crônica ao sol. "Além disso, o retinol ajuda no controle da acne e ajuda a manter os poros mais limpos, pois promove uma renovação celular que ajuda a eliminar as células mortas na superfície da pele".

"Existem inúmeras opções de cosméticos no mercado contendo outros ativos que prometem tratar o envelhecimento da pele. Mas poucas substâncias tem publicações científicas demonstrando a eficácia dos resultados como os derivados da vitamina A"

A médica ressalta que os benefícios do tratamento são proporcionais a concentração do princípio ativo na fórmula utilizada. "Existem produtos no mercado com concentração muito baixa do Retinol, neste caso os resultados serão mais discretos. Por outro lado, cosméticos com retinol mais concentrado tem maior eficácia, mas podem provocar irritação ou descamação na pele, principalmente nas primeiras semanas de uso. O ideal é usar o produto indicado pelo dermatologista, que irá escolher a melhor opção para cada paciente", diz Giane Giro.

PADRÃO-OURO

Luiz Romancini, médico pós-graduado em dermatologia, criador das fórmulas e sócio-fundador da Creamy, conta que, com relação aos ingredientes anti-aging disponíveis, o Retinol é o mais estudado e que teve seus benefícios comprovados. "Até hoje, nenhum ingrediente de uso cosmético conseguiu superar o Retinol em benefícios como clareamento de manchas, melhora de acne e propriedades anti-aging como estímulo à síntese de colágeno", explica.

Por isso, no mercado de beleza ele é considerado o padrão-ouro dos cosméticos. "Entre os benefícios, estão o retardo dos sinais do envelhecimento, principalmente na manutenção e na melhora da elasticidade da pele. O uso contínuo retarda o aparecimento de rugas finas e consegue melhorar as já existentes", conta Luiz Romancini.

Os produtos que contém o retinol são indicados para peles que não tenham nenhuma condição especial como dermatites, rosácea ou alergias. No entanto, a sensibilidade é individual e o uso é limitado a uma ou duas vezes por semana, no início, pois algumas pessoas precisam de algum tempo para desenvolver tolerância a alguns ácidos, como o retinol. "O ideal é sempre apostar no retinol puro, pois os derivados não tem benefícios comprovados, apesar do retinol puro ser mais irritante para peles sensíveis. Para pessoas mais jovens ou com pele sensível, o uso limitado de duas a três vezes por semana já é suficiente para promover benefícios sem irritar a pele", explica o médico.

Em geral, o uso é recomendado após os 30 anos, quando a pele começa a produzir menos colágeno. "Neste momento, é importante iniciar o tratamento preventivo com um produto para estimular a renovação celular. O retinol é uma das opções disponíveis, que aliado ao uso correto do filtro solar, irá ajudar a reduzir os sinais do envelhecimento da pele", diz Giane Teixeira. O melhor horário para usar é a noite, após a limpeza da pele. "Ele deve ser retirado pela manhã, e a seguir deve ser aplicado o filtro solar", ressalta a dermatologista.

CONFIRA 8 PRODUTOS COM RETINOL PARA USAR NO DIA A DIA

Seleção de produtos para usar no dia a dia Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva