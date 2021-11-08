20 lançamentos de beleza para atualizar a rotina de skincare em novembro

Máscara de Tratamento Blindagem Antifrizz, da TRESemmé

A marca apresenta a nova coleção Hashtag, com uma linha de delineadores com cores vibrantes e inspiradas na energia da vida digital. As novas lapiseiras delineadoras possuem textura em gel supermacia, alta cobertura, super pigmentação e é de fácil aplicação. Além disso, possui secagem rápida, pode ser esfumada e é de longa duração. Disponíveis nas cores azul, rosa e laranja, elas não craquelam e nem mancham ao longo do dia.

A coleção é um tributo à água. Uma proposta original e refrescante que exalta o frescor e cria uma magnífica conexão emocional. A marca espanhola apresenta perfumes femininos e masculinos inspirados na natureza e formulados com ingredientes naturais. Destaque para a Agua Fresca de Rosas, um frescor romântico de rosa e bergamota, e a Agua Fresca de Rosas Blancas, frescor sofisticado de rosa e musgo de azinheira.

O lançamento conta com uma textura gel que se transforma em uma espuma densa e sensorial ao toque. Sua fórmula traz 1% de ácido glicólico, que esfolia levemente, ilumina e ajuda a remover a oleosidade excessiva; 1,8% de ácido salicílico para refinar e estimular a renovação celular, combatendo a acne sem agredir o rosto, além de 3% de Gluconato de Zinco, um seborregulador que normaliza a oleosidade. O produto oferece higiene intensa e respeito profundo à pele para não enfraquecer sua proteção natural.

A marca lança seus novos Óleos Corporais que são 100% veganos, tem textura leve e deixam a pele hidratada por 24 horas. Com bioglitter e óleo de amêndoas, o Lolita é leve e brilhoso. A fragrância tem uma interpretação entre frutas vermelhas, baunilha e acorde talcado, despertando uma sensação envolvente de conforto.

A fragrância é resultado de uma pesquisa que visava não apenas um perfume inovador, mas também uma fragrância marcante, que se molda a diferentes identidades, momentos, comportamentos e atitudes. Essa versatilidade é fruto de uma série de dicotomias presentes na composição: começando pelo frescor tropical, trazido pela toranja e tangerina, passando pela sensualidade das especiarias que introduzem um caminho envolvente, se tornando mais marcante com a presença no âmbar somado ao couro e musgo de carvalho. Unissex, o lançamento pode ser usado de dia e de noite.

É ideal para todos os tipos de pele, possui acabamento matte, promove alta proteção contra poluição, raios UVA/UVB e envelhecimento precoce do rosto. Apresenta textura gel-creme, que é leve e de rápida absorção. Sua fórmula é enriquecida com ingredientes antioxidantes como o chá-verde e ameixa Kakadu australiana, oil-free e resistente à água, indicada para peles muitos sensíveis à queimadura solar.

A espuma de barbear é enriquecida com Vitamina B3 e conta com o poder de diversos nutrientes e extratos naturais. Sem álcool em sua fórmula, o produto proporciona um aspecto saudável da pele e um barbear mais rente e confortável, sendo, inclusive, indicadas para quem usa lâminas em outras partes do corpo. Com três vezes mais hidratação, evita o ressecamento e protege as peles mais sensíveis de irritações.

A marca traz para o Brasil o seu mais recente lançamento que chega como a evolução do best-seller da marca, trazendo um completo sistema de luzes de LED, termoterapia que fornece calor à pele mais rápido do que a primeira geração, crioterapia e a tecnologia patenteada de Pulsações T-Sonic. Com um sistema de 8 luzes de LED diferentes, cada luz tem qualidades diferentes que ativam habilmente os ingredientes-chave em máscaras individuais e preparam um tratamento dedicado e personalizado.

Para todas as curvaturas, dos ondulados aos crespos, a rede especializada em cabelos cacheados lança a Gelatina que traz máxima definição, alta fixação e longa duração. Tem Colágeno Vegetal, que dá estrutura ao fio, dando muita definição, e protege a hidratação na fibra, garantindo maciez. Possui a tecnologia Hidrafix, com mix de ativos que tem o poder de hidratar a fibra enquanto define e fixa.

O finalizador e reparador promove hidratação, reparação e reconstrução capilar com proteção térmica, protegendo os fios contra agressões externas e distribuindo um brilho radiante aos fios. Sua formulação combina ativos que garantem reforço diário para a hidratação e regeneração dos fios, como Ácido Hialurônico, Monoi Oil, Óleo de coco, Blend de Aminoácidos e Pantenol. Além disso, contém filtro solar UVA e UVB para proteção dos danos causados pelo sol e danos causados pelo uso constante de ferramentas térmicas, como chapinhas, secador, babyliss, entre outros.

A nova marca traz produtos home care para os cabelos e couro cabeludo. O blend de óleos é formulado a base de óleos vegetais e essenciais, que faz uma nutrição profunda no cabelo, melhorando frizz, brilho e maciez. Sua aplicação é feita sempre no cabelo seco, para uma melhor absorção do produto pela fibra capilar e pode ser usado de 1 a 2 vezes por semana.

Com textura leve e ativos que limpam profundamente sem agredir, o produto é 100% natural, com ingredientes extraídos diretamente da natureza, como a lavanda, vanilla e sândalo. Além da limpeza profunda, ela também possui ativos que hidratam e nutrem a pele. Pode ser utilizada para todos os tipos de pele, mas é ideal, principalmente, para peles oleosas e sensíveis.

A novidade oferece uma sensação única nos lábios através de uma película até quatro vezes mais fina do que um batom tradicional e com um efeito duas vezes mais pigmentado, assegurando leveza nos lábios para uso durante todo o dia com apenas uma aplicação, sem necessidade de retoques. Ele conta com uma fórmula de última geração: uma emulsão de água em óleo, enriquecida com o Complexo Grand Cru de Rose para a mais potente regeneração celular, além de extrato de CO2, óleos essenciais e óleo da Rosa Lancôme, extraído por uma técnica francesa.

Com textura fluida e toque sutil, a Loção Hidratante possui uma combinação de ativos que deixa a pele perfumada, hidratada e protegida. A rápida absorção e o efeito duradouro fazem dessa loção ideal para o dia a dia. Basta sair do banho e passar. Sua fórmula contém uma combinação de matérias-primas hidratantes que é rapidamente absorvida pela pele, nutrindo e reparando profundamente por até 48 horas.

Sem álcool etílico em sua composição, hidrata ao mesmo tempo que protege contra 99% de bactérias testadas. Sua fórmula nutritiva, enriquecido com óleo de jojoba desenvolvida para todos os tipos de pele, hidrata profundamente as mãos, protege do ressecamento e fortalece a barreira natural da pele, protegendo contra ameaças externas.

Possui o Complexo Oil-Check em sua fórmula que ajuda a controlar a oleosidade e o brilho, auxiliar na redução da aparência de poros e ainda melhora a textura da pele por até 6 horas. Contém Ácido lactobiônico, um importante antioxidante que ajuda a manter os poros limpos e suaviza a textura da pele ao longo do tempo. Além do extrato de algas que ajuda a pele a produzir menos óleo e evita o brilho.

A linha Yellow Scalp é toda à base do extrato da semente do Rambutão, a superfruta do Vietnã, que exerce uma tripla ação contra o estresse oxidativo causado pela poluição, fornecendo energia ao bulbo, hidratando a pele e vitalidade e frescor aos fios. Destaque para o Detox Cream, creme desintoxicante sem fragrância, com ação que combate os metais pesados, como cobre e ferro, remove 100% os resíduos de cloro, melhora a penteabilidade e não altera a hidratação dos fios.

Formulado com ativos poderosos que melhoram a textura da pele e previnem contra os danos causados pelo sol, o novo produto complementa a linha inicial de protetores para pele oleosa e traz absorção instantânea, toque suave e textura ultraleve que mantém a hidratação por até 12 horas. Indicado também para peles sensíveis, está disponível no FPS 70 com as opções sem e com cor, que garante cobertura natural.

Com uma textura ultra fina e aveludada, o pó facial é resistente à água e controla a oleosidade ao longo do dia. Ele também matifica a pele e segura a make por muito mais tempo. O pó facial é 100% vegano e tem 4 tonalidades.