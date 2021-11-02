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Tonalidades diferentes

Esmaltes: veja 10 cores diferentes para você arrasar nas nail arts

Os esmaltes coloridos e alegres se tornaram tendência e são a cara do próximo verão. Eles possuem alta cobertura, longa duração e secagem rápida
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 08:00

As fotos de unhas decoradas no Instagram já viraram obras de arte. E as cores - cada vez mais diferentes - estão aí para mostrar que você também pode ousar quando for pintar as unhas.
As marcas de beleza investem cada vez mais em novas cores. A Vult, por exemplo, acaba de lançar a linha Hashtag com 10 tons multicoloridos de alta cobertura e efeito gel, que realça as unhas com cor e brilho intenso.
Coleção Vult
A Vult lança a linha Hashtag com tons multicoloridos de alta cobertura e efeito gel Crédito: Divulgação Vult
Já a Colorama lançou recentemente a coleção 'Manicures de Sucesso', feita em parceria com 13 manicures. Tonalidades tendência de nude, vermelho, cinza, azul, verde, amarelo, laranja e rosa foram as cores escolhidas para colorir as unhas das brasileiras. 
Opções de cores não faltam. E a manicure Juliana Brasil diz que existem várias dicas para fazer o esmalte durar mais. "Uma delas é colocar as unhas em um pote com água fria após pintá-las. Outra é sempre usar uma base, que servirá como uma camada protetora para o esmalte". Também deve-se ficar atento à marca do esmalte escolhido e optar por esmaltes novos e mais fluidos. "Invista em um finalizador top coat que ajuda a alcançar uma fixação mais duradoura", diz a manicure Clarisse Coelho, do Be Spa Urbano. 

VEJA 10 CORES DIFERENTES DE ESMALTES

Vitrine de esmaltes
Uma seleção de cores para você colorir as unhas Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Tenho um call, da Dailus. Tom de azul com um quê cibernético, que traduz os novos tempos digitais. Moderno e casual ao mesmo tempo, o esmalte faz parte da coleção 'Me chama no zoom'. Com fórmula vegana, o vidrinho tem acabamento cremoso e alta cobertura. Preço: R$ 7,00

  2. #Sextou, da Vult. O esmalte da linha Hashtag tem alta cobertura e efeito gel, que realça as unhas com cor e brilho intenso. Também conta com o pincel Big Brush, com 900 fios em corte arredondado e de efeito memória, que evitam borrar os cantos das unhas durante a aplicação. Sua fórmula vegana é de longa duração e secagem rápida, além de minimizar as reações alérgicas por ser 5 Free (livres de tolueno, formaldeído, dibutilftalato, parabeno e cânfora) e hipoalergênico. Preço: R$ 9,90

  3. É mais que um golpe, da Impala. O esmalta da coleção ' La Casa de Papel' é dourado com pequenos pontos de ouro. Uma cor poderosa, ousada e pronta para mulheres que querem brilhar. Possui fórmula vegana, hipoalergênica, livre de testes em animais e com pincel flat. Preço: R$ 5,90.

  4. Pink, da Granado. É enriquecido com Vitamina E, cálcio e proteína da seda. Fortalece as unhas, deixando-as saudáveis e protegidas, evitando quebra e descamação. Tem alta cobertura com brilho extra e secagem rápida. Preço: R$ 30,50

  5. Pelo Amor Da Deusa!, da Risqué. Em coloração alaranjada, o esmalte celebra a divindade pura da força das mulheres que colorem vidas por onde passam. Preço: R$ 6,59

  6. N° 19, da Clous. Esmalte cremoso na cor cinza azulado. Vegano, alta cobertura, secagem rápida, longa duração e super brilhante. Preço: R$ 15,00

  7. Nail Lacquer And Care Chloe, da Océane. Com acabamento cremoso, possui uma composição 5Free. Isso quer dizer que são livres de tolueno, formaldeído, dibutilftalato, parabeno e cânfora. Possui alta cobertura e acabamento brilhante. Preço: R$ 15,00

  8. Azul Pastel Garota Errada Intense by Manu Gavassi, de O Boticário. A alta cobertura do esmalte azul oferece uma cor suave mais uniforme que realça a beleza das unhas. O aplicador com formato preciso e sua secagem rápida proporcionam unhas super poderosas e com um acabamento incrível. Preço: 13,90

  9. Esmalte bafo, da Colorama. Com acabamento cremoso, o tom mais roxinho da coleção "Manicures de sucesso" vai deixar as unhas incríveis. É testado dermatologicamente e apresenta fórmula 5 free. Preço: 6,99

  10. Esmalte 3D Gel Una Bastidor 398, da Natura.  A fórmula é enriquecida com extrato de algas e auxilia na nutrição das unhas. Além disso, possui  tecnologia de pigmentos que contribuem para aplicação, cobertura uniforme e secagem rápida. Preço: R$ 21,90

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