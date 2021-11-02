Esmaltes: veja 10 cores diferentes para você arrasar nas nail arts

As fotos de unhas decoradas no Instagram já viraram obras de arte. E as cores - cada vez mais diferentes - estão aí para mostrar que você também pode ousar quando for pintar as unhas.

As marcas de beleza investem cada vez mais em novas cores. A Vult, por exemplo, acaba de lançar a linha Hashtag com 10 tons multicoloridos de alta cobertura e efeito gel, que realça as unhas com cor e brilho intenso.

A Vult lança a linha Hashtag com tons multicoloridos de alta cobertura e efeito gel Crédito: Divulgação Vult

Já a Colorama lançou recentemente a coleção 'Manicures de Sucesso', feita em parceria com 13 manicures. Tonalidades tendência de nude, vermelho, cinza, azul, verde, amarelo, laranja e rosa foram as cores escolhidas para colorir as unhas das brasileiras.

Opções de cores não faltam. E a manicure Juliana Brasil diz que existem várias dicas para fazer o esmalte durar mais. "Uma delas é colocar as unhas em um pote com água fria após pintá-las. Outra é sempre usar uma base, que servirá como uma camada protetora para o esmalte". Também deve-se ficar atento à marca do esmalte escolhido e optar por esmaltes novos e mais fluidos. "Invista em um finalizador top coat que ajuda a alcançar uma fixação mais duradoura", diz a manicure Clarisse Coelho, do Be Spa Urbano.

VEJA 10 CORES DIFERENTES DE ESMALTES

Uma seleção de cores para você colorir as unhas Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva