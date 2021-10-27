Indústria da beleza no ES: conheça 3 marcas que fazem sucesso no país

Mariana Reis comanda a Concha e Folha: "a marca de skincare holístico tem como proposta unir beleza e bem-estar" Crédito: Divulgação/Concha e Folha

O Espírito Santo concentra hoje grandes empresas especializadas no universo da beleza, que crescem a cada dia e conquistam não só o público local, mas o Brasil e até o mundo. Elas disputam espaço na prateleira com grandes marcas de renome internacional.

Assumindo o compromisso com a natureza, as marcas capixabas surfam na onda da sustentabilidade e criam produtos sem tantos químicos na composição ou fontes animais. Assim, elas ajudam a mulher a cuidar do visual, ao mesmo tempo que promove um tipo de consumo consciente.

A Concha e Folha é um desses exemplos. A marca de skincare holístico tem como proposta unir beleza e bem-estar. "Nossos produtos não são apenas cosméticos mas também um lembrete dos pilares para uma vida mais saudável, feliz e conectada: que é, por exemplo, cuidar do corpo, da mente e da alma", conta a empresária Mariana Reis de Almeida.

A Concha e Folha possui 17 produtos de skincare facial, corporal e itens de aromaterapia e bem-estar Crédito: Divulgação Conha e Folha

Em 2017, Mariana pediu demissão de um trabalho corporativo em São Paulo para fazer um mochilão pela América do Sul. Ela tinha guardada a vontade de voltar a morar em Vila Velha e empreender em um negócio que refletisse os seus valores e visão de mundo. Foi voltar para o Espírito Santo e o negócio deu match.

"Durante o mochilão, tive contato com o movimento da beleza natural e dos cosméticos naturais e veganos e me apaixonei. Para mim, esse nicho une a busca por uma vida mais saudável com uma visão de mundo mais conectada que se preocupa com a sustentabilidade e bem-estar dos seres vivos", conta.

Todos os produtos são formulados com ingredientes naturais, sintéticos seguros, óleos essenciais e livre de ingredientes de origem animal ou crueldade.

"Encaramos a sustentabilidade como uma busca contínua. Nossas embalagens são de vidro ou materiais reciclados como o PET PCR. Nossa produção é feita em pequenos lotes no litoral capixaba"

A marca que possui 17 produtos de skincare facial, corporal e itens de aromaterapia e bem-estar nasceu no universo digital. "Usamos os nossos canais para ouvir os clientes e também comunicar as mudanças, as novidades e qualquer assunto pertinente ao universo da marca".

O sucesso é tanto que a venda também acontece em outros marketplaces conhecidos. "Foi incrível receber o contato da Amaro e também fizemos duas campanhas com a Westwing", conta.

É Mariana que desenvolve todos os produtos. Em 2021, o grande lançamento foi o Oásis Pillow Mist. A manteiga corporal é um dos produtos mais vendidos desde o início da marca. "Acredito que criamos um produto com um sensorial muito especial. A combinação da textura e do aroma geralmente é recebida com um sorriso.", conta ela, que até o final do ano vai lançar uma linha de óleos puros com várias opções de óleos vegetais como jojoba e óleos essenciais como lavanda e laranja.

SECAGEM RÁPIDA

Outra que está em ascenção é a marca de esmaltes Clous. E o grande diferencial é a secagem super-rápida, a longa duração e o extra brilho já na fórmula. Tudo para facilitar o dia a dia das mulheres.

A Clous apresenta 20 cores de esmaltes clássicas e atemporais. E elas não têm nome, são números. Crédito: Divulgação Clous

"Por quase 3 anos, pesquisei e estudei fórmulas de esmaltes nacionais e internacionais, com o intuito de entender principalmente o 'problema' da secagem que tanto me afligia. Também estudei sobre regulação de esmalte, importação, fui me aprofundando no mercado, pois queria entender um pouco sobre todas as etapas e possibilidades, mas nada muito intencional. Quando me dei conta eu já estava muito envolvida com todo o mercado de unhas. No início da pandemia do coronavírus, lancei a minha marca", conta a avogada Daniela Venâncio.

Os esmaltes - veganos e não testados em animais - chegam em 20 cores clássicas e atemporais. E elas não têm nome, são números. "Elas serão as cores fixas da marca, portanto, são as que atendem desde as pessoas clássicas as mais fashionistas", conta Dani.

"O cheiro do produto é muito suave, assim, as profissionais não inalam cheiro forte de solvente ao usarem os esmaltes"

A empresária conta que a Clous une tecnologia com responsabilidade socioambiental. "Também preocupamos com o impacto da marca na comunidade em que ela está inserida. Somos atentos a saúde das manicures, que tem o esmalte como ferramenta de trabalho", comenta.

O lançamento do ano é a base incolor. "Nossos clientes sentiam falta de uma base que acompanhasse a secagem rápida e a qualidade dos nossos esmaltes. Vamos lançar também novas cores para o verão", conta Daniela Venâncio.

CRESPAS E CACHEADAS

Após trabalhar oito anos em um laboratório, a biocosmectóloga Denize Nascimento decidiu criar a Nativa Eco-Cosméticos. No início, com uma bacia e uma colher, ela misturava os ativos 100% brasileiros como o pequi, a manteiga de murumuru e de tucumã e testava no próprio cabelo. “Os produtos são voltados para a crespa e cacheada, já que sempre tive dificuldade de encontrar produtos pro meu próprio cabelo. Acabei criando uma fórmula e fui testando em mim, nas minhas irmãs e primas. Deu muito errado para dar certo e hoje as fórmulas são um sucesso”, conta com orgulho.

Os produtos da Nativa Eco-cosmético são voltados para a crespa e cacheada Crédito: Divulgação Nativa Eco-cosmético

Ela conta que a proposta é levar produtos naturais e eficientes, que não causem prejuízos ao meio ambiente e nem a saúde das pessoas. "Minha preocupação vem desde onde retiramos a matéria-prima, quem são as pessoas que plantam e colhem os ingredientes e se estende até a produção de nossas embalagens que são feitas através da reciclagem de materiais coletados do meio ambiente ou produzidas de materiais biodegradáveis", conta a capixaba.

"Cuidamos de todos os elos da produção para entregar um produto natural e de qualidade para o consumidor e para o meio ambiente"

São 51 produtos disponíveis para o consumidor final e mais 10 de venda exclusiva para profissionais da área da beleza. "A marca começou no o e-comerce onde vendemos produtos para todo Brasil. E em dezembro de 2020 inauguramos nossa primeira loja física num shopping da Serra", relata.