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Beleza

6 tratamentos estéticos que prometem dar resultados até o verão 2022

Especialistas afirmam que, na primavera, as temperaturas ainda amenas e a menor incidência de raios solares são propícias para investir em tratamentos estéticos específicos antes do verão, com período de maior exposição do corpo ao sol

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 16:35

Terapia anti-celulite está entre os procedimentos queridinhos para o verão
Woman getting anticellulite and anti fat therapy in clinic Crédito: Freepik/Wavebreak Media LTD
Com o verão cada vez mais próximo, cresce o interesse por procedimentos estéticos de resultados rápidos. E ainda é comum que as pessoas deixem para fazer isso na última hora. Especialistas afirmam que há tratamentos com resultados rápidos e por isso é comum as pessoas procurarem esse recurso de última hora.
A recomendação, no entanto, é de que esses procedimentos sejam feitos durante a primavera, entre setembro e novembro, pois assim há tempo hábil para resultados melhores, que já estarão concretos no verão. A sugestão é de Aline Caniçais, especialista dermatofuncional da HTM Eletrônica, empresa referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos estéticos.
Ao HZ, Aline aponta que a ânsia em mudar o corpo às vésperas do verão foi aumentada pelos efeitos da pandemia, já que muitas pessoas estão retomando atividades físicas apenas agora, após a vacinação, e estão vindo de um longo período de menos cuidado com a saúde e a beleza durante a quarentena.
“Prevemos uma grande busca por tratamentos voltados à eliminação de gordura e rejuvenescimento facial. E as tecnologias disponíveis hoje permitem ótimos resultados em poucas sessões e chegar no verão do jeito desejado”, afirmou. Pensando nisso, a especialista separou os seis procedimentos mais procurados nas clínicas nesse período do ano, tanto para o corpo, como para o rosto. Confira a lista de tratamentos no fim da matéria.

E NO VERÃO...

Segundo a dermatologista Irene Baldi, existem vários tratamentos faciais e corporais que podem ser feitos na estação mais quente do ano sem que haja qualquer risco para o paciente. "De uma maneira geral, a gente observa que no verão aumenta a procura por tratamentos corporais", afirma ela.
A celulite continua sendo a principal queixa no consultório de Irene, que desenvolveu um protocolo especial para tratá-la. "Recomendo um protocolo que junta a radiofrequência, as ondas de choque e a massagem modeladora Renata França. Esse combo vem dando um resultado rápido e muito bom", diz ela.
Dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Irene Baldi
Dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Irene Baldi Crédito: Divulgação
Dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Karina Mazzini ressalta uma tecnologia nova, que chegou recentemente ao Brasil, que utiliza ondas eletromagnéticas para reduzir medidas e definir o contorno corporal. Com sessões de 20 mil contrações em 30 minutos é possível ficar com o corpo durinho sem exercícios físicos.
"O aparelho pode ser usado tanto para levantar o bumbum quanto para a hipertrofia. E as contrações podem ser feitas nos braços, nas coxas, nos glúteos, no abdômen e nas panturrilhas", explica a dermatologista.
Conheça técnicas para rejuvenescer e tratar braços, pescoço e mãos
A dermatologista Karina Mazzini Crédito: Divulgação
Para quem quer perder pequenos volumes de gordura e diminuir medidas, Irene Baldi indica a criolipólise, que é o congelamento de gordura. "Mas esse tratamento deve ser feito por pessoas que já estão com o corpo mais magro e que tem um estilo de vida mais saudável para ter um resultado legal".
O rosto também chama mais atenção no verão, quando as pessoas usam menos maquiagem e se expõem mais à luz solar. "Não tem o menor problema utilizar toxina botulínica, preenchedores, bio estímulos e o ultrassom micro e macro focado nos dias quentes. Eles não agridem a pele e são ótimos para evitar que surjam mais ruguinhas nesta época em que forçamos tanto as expressões faciais por conta da luz solar", explica a dermatologista Irene Baldi.

OS TRATAMENTOS

Criolipólise na redução de gordura: em média 40% em uma única sessão

O procedimento, inicialmente desenvolvido para tratar tumores, foi ajustado para o atendimento estético, no tratamento da gordura localizada. “O ultrassom focalizado de alta intensidade induz a morte celular da gordura. Ele promove um dano permanente na gordura localizada, que acaba sendo digerida pelo sistema imunológico. Recomenda-se em torno de oito sessões, com intervalo de sete dias entre elas”, explica Aline.
No lugar da maquiagem diária, a pandemia e o isolamento em casa chamaram a atenção para a importância da pele natural, saudável e radiante. Aline alerta que esse aspecto saudável depende de alguns cuidados e que a tecnologia pode ajudar em diferentes objetivos. “Hoje o mercado conta com diversas tecnologias que contribuem para o rejuvenescimento facial, hidratação e tônus da pele. O uso de luz intensa pulsada, por exemplo, é específico para o rejuvenescimento e favorece a síntese de colágeno, atuando também na despigmentação de manchas. E, o melhor, é realizado apenas a cada 30 dias”.
A celulite é caracterizada por inúmeras alterações metabólicas e circulatórias que atingem a gordura e a camada dérmica da pele. Por promover aumento da circulação, melhora da oxigenação e redução da gordura, a carboxiterapia tornou-se uma grande aliada no tratamento dessa afecção. “E para quem evita o procedimento por medo das agulhas, já há no mercado a modalidade não-invasiva - Carbo Cupping, que utiliza ventosas de vidro para direcionar o gás durante o massageamento, permitindo a absorção pela pele”, indica a especialista.
Um dos tratamentos mais modernos para flacidez de pele é o ultrassom e há tipos diferentes, conforme a área de aplicação. Na aplicação facial, o Microfocado gera pequenos pontos de coagulação na derme e no SMAS (tecido que fica entre a pele e o músculo), estimulando colágeno em grande quantidade e gerando um efeito up lift não cirúrgico. Outro tipo de ultrassom, de 5MHz, promove micro massageamento do tecido e aumento da circulação local. “Isso aumenta nutrientes e oxigênio tecidual, deixando a pele muito mais firme, desde a primeira sessão”, Aline ressalta.
Na radiofrequência, um equipamento com diversos aplicadores gera campo eletromagnético e calor de 40 a 42 graus na pele. Aline explica que esse efeito ajuda no tratamento de celulite, cicatrizes, flacidez, gordura localizada, rugas e sequelas de acne, além de promover o famoso rejuvenescimento íntimo. “Recomendamos de quatro a seis sessões, com intervalo de sete a 15 dias, podendo variar conforme o quadro clínico e evolução de cada paciente. Depois disso, serão necessárias ao menos quatro sessões de manutenção com intervalos estipulados pelo profissional”.
A técnica pode ser aplicada em diversas regiões do corpo, como braços, flancos, abdômen, culote, parte interna das coxas, região infraglútea, entre outras. O equipamento usado congela a gordura por meio de um sistema de vácuo e placas de peltier, que permite temperaturas de até -11 graus. As sessões duram de 40 a 60 minutos e podem ser realizadas em qualquer estação do ano. “O tratamento reduz em média 40% da gordura localizada e, em alguns casos, é possível alcançar isso com uma única sessão”, diz a especialista.

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