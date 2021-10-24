6 tratamentos estéticos que prometem dar resultados até o verão 2022

Com o verão cada vez mais próximo, cresce o interesse por procedimentos estéticos de resultados rápidos. E ainda é comum que as pessoas deixem para fazer isso na última hora. Especialistas afirmam que há tratamentos com resultados rápidos e por isso é comum as pessoas procurarem esse recurso de última hora.
A recomendação, no entanto, é de que esses procedimentos sejam feitos durante a primavera, entre setembro e novembro, pois assim há tempo hábil para resultados melhores, que já estarão concretos no verão. A sugestão é de Aline Caniçais, especialista dermatofuncional da HTM Eletrônica, empresa referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos estéticos.
Ao HZ, Aline aponta que a ânsia em mudar o corpo às vésperas do verão foi aumentada pelos efeitos da pandemia, já que muitas pessoas estão retomando atividades físicas apenas agora, após a vacinação, e estão vindo de um longo período de menos cuidado com a saúde e a beleza durante a quarentena.
“Prevemos uma grande busca por tratamentos voltados à eliminação de gordura e rejuvenescimento facial. E as tecnologias disponíveis hoje permitem ótimos resultados em poucas sessões e chegar no verão do jeito desejado”, afirmou. Pensando nisso, a especialista separou os seis procedimentos mais procurados nas clínicas nesse período do ano, tanto para o corpo, como para o rosto. Confira a lista de tratamentos no fim da matéria.
E NO VERÃO...
Segundo a dermatologista Irene Baldi, existem vários tratamentos faciais e corporais que podem ser feitos na estação mais quente do ano sem que haja qualquer risco para o paciente. "De uma maneira geral, a gente observa que no verão aumenta a procura por tratamentos corporais", afirma ela.
A celulite continua sendo a principal queixa no consultório de Irene, que desenvolveu um protocolo especial para tratá-la. "Recomendo um protocolo que junta a radiofrequência, as ondas de choque e a massagem modeladora Renata França. Esse combo vem dando um resultado rápido e muito bom", diz ela.
Dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Karina Mazzini ressalta uma tecnologia nova, que chegou recentemente ao Brasil, que utiliza ondas eletromagnéticas para reduzir medidas e definir o contorno corporal. Com sessões de 20 mil contrações em 30 minutos é possível ficar com o corpo durinho sem exercícios físicos.
"O aparelho pode ser usado tanto para levantar o bumbum quanto para a hipertrofia. E as contrações podem ser feitas nos braços, nas coxas, nos glúteos, no abdômen e nas panturrilhas", explica a dermatologista.
Para quem quer perder pequenos volumes de gordura e diminuir medidas, Irene Baldi indica a criolipólise, que é o congelamento de gordura. "Mas esse tratamento deve ser feito por pessoas que já estão com o corpo mais magro e que tem um estilo de vida mais saudável para ter um resultado legal".
O rosto também chama mais atenção no verão, quando as pessoas usam menos maquiagem e se expõem mais à luz solar. "Não tem o menor problema utilizar toxina botulínica, preenchedores, bio estímulos e o ultrassom micro e macro focado nos dias quentes. Eles não agridem a pele e são ótimos para evitar que surjam mais ruguinhas nesta época em que forçamos tanto as expressões faciais por conta da luz solar", explica a dermatologista Irene Baldi.
OS TRATAMENTOS
Criolipólise na redução de gordura: em média 40% em uma única sessão
O procedimento, inicialmente desenvolvido para tratar tumores, foi ajustado para o atendimento estético, no tratamento da gordura localizada. “O ultrassom focalizado de alta intensidade induz a morte celular da gordura. Ele promove um dano permanente na gordura localizada, que acaba sendo digerida pelo sistema imunológico. Recomenda-se em torno de oito sessões, com intervalo de sete dias entre elas”, explica Aline.
No lugar da maquiagem diária, a pandemia e o isolamento em casa chamaram a atenção para a importância da pele natural, saudável e radiante. Aline alerta que esse aspecto saudável depende de alguns cuidados e que a tecnologia pode ajudar em diferentes objetivos. “Hoje o mercado conta com diversas tecnologias que contribuem para o rejuvenescimento facial, hidratação e tônus da pele. O uso de luz intensa pulsada, por exemplo, é específico para o rejuvenescimento e favorece a síntese de colágeno, atuando também na despigmentação de manchas. E, o melhor, é realizado apenas a cada 30 dias”.
A celulite é caracterizada por inúmeras alterações metabólicas e circulatórias que atingem a gordura e a camada dérmica da pele. Por promover aumento da circulação, melhora da oxigenação e redução da gordura, a carboxiterapia tornou-se uma grande aliada no tratamento dessa afecção. “E para quem evita o procedimento por medo das agulhas, já há no mercado a modalidade não-invasiva - Carbo Cupping, que utiliza ventosas de vidro para direcionar o gás durante o massageamento, permitindo a absorção pela pele”, indica a especialista.
Um dos tratamentos mais modernos para flacidez de pele é o ultrassom e há tipos diferentes, conforme a área de aplicação. Na aplicação facial, o Microfocado gera pequenos pontos de coagulação na derme e no SMAS (tecido que fica entre a pele e o músculo), estimulando colágeno em grande quantidade e gerando um efeito up lift não cirúrgico. Outro tipo de ultrassom, de 5MHz, promove micro massageamento do tecido e aumento da circulação local. “Isso aumenta nutrientes e oxigênio tecidual, deixando a pele muito mais firme, desde a primeira sessão”, Aline ressalta.
Na radiofrequência, um equipamento com diversos aplicadores gera campo eletromagnético e calor de 40 a 42 graus na pele. Aline explica que esse efeito ajuda no tratamento de celulite, cicatrizes, flacidez, gordura localizada, rugas e sequelas de acne, além de promover o famoso rejuvenescimento íntimo. “Recomendamos de quatro a seis sessões, com intervalo de sete a 15 dias, podendo variar conforme o quadro clínico e evolução de cada paciente. Depois disso, serão necessárias ao menos quatro sessões de manutenção com intervalos estipulados pelo profissional”.
A técnica pode ser aplicada em diversas regiões do corpo, como braços, flancos, abdômen, culote, parte interna das coxas, região infraglútea, entre outras. O equipamento usado congela a gordura por meio de um sistema de vácuo e placas de peltier, que permite temperaturas de até -11 graus. As sessões duram de 40 a 60 minutos e podem ser realizadas em qualquer estação do ano. “O tratamento reduz em média 40% da gordura localizada e, em alguns casos, é possível alcançar isso com uma única sessão”, diz a especialista.