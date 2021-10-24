6 tratamentos estéticos que prometem dar resultados até o verão 2022

Woman getting anticellulite and anti fat therapy in clinic Crédito: Freepik/Wavebreak Media LTD

Com o verão cada vez mais próximo, cresce o interesse por procedimentos estéticos de resultados rápidos. E ainda é comum que as pessoas deixem para fazer isso na última hora. Especialistas afirmam que há tratamentos com resultados rápidos e por isso é comum as pessoas procurarem esse recurso de última hora.

A recomendação, no entanto, é de que esses procedimentos sejam feitos durante a primavera, entre setembro e novembro, pois assim há tempo hábil para resultados melhores, que já estarão concretos no verão. A sugestão é de Aline Caniçais, especialista dermatofuncional da HTM Eletrônica, empresa referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos estéticos.

Ao HZ, Aline aponta que a ânsia em mudar o corpo às vésperas do verão foi aumentada pelos efeitos da pandemia, já que muitas pessoas estão retomando atividades físicas apenas agora, após a vacinação, e estão vindo de um longo período de menos cuidado com a saúde e a beleza durante a quarentena.

“Prevemos uma grande busca por tratamentos voltados à eliminação de gordura e rejuvenescimento facial. E as tecnologias disponíveis hoje permitem ótimos resultados em poucas sessões e chegar no verão do jeito desejado”, afirmou. Pensando nisso, a especialista separou os seis procedimentos mais procurados nas clínicas nesse período do ano, tanto para o corpo, como para o rosto. Confira a lista de tratamentos no fim da matéria.

E NO VERÃO...

Segundo a dermatologista Irene Baldi, existem vários tratamentos faciais e corporais que podem ser feitos na estação mais quente do ano sem que haja qualquer risco para o paciente. "De uma maneira geral, a gente observa que no verão aumenta a procura por tratamentos corporais", afirma ela.

A celulite continua sendo a principal queixa no consultório de Irene, que desenvolveu um protocolo especial para tratá-la. "Recomendo um protocolo que junta a radiofrequência, as ondas de choque e a massagem modeladora Renata França. Esse combo vem dando um resultado rápido e muito bom", diz ela.

Dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Irene Baldi Crédito: Divulgação

Dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Karina Mazzini ressalta uma tecnologia nova, que chegou recentemente ao Brasil, que utiliza ondas eletromagnéticas para reduzir medidas e definir o contorno corporal. Com sessões de 20 mil contrações em 30 minutos é possível ficar com o corpo durinho sem exercícios físicos.

"O aparelho pode ser usado tanto para levantar o bumbum quanto para a hipertrofia. E as contrações podem ser feitas nos braços, nas coxas, nos glúteos, no abdômen e nas panturrilhas", explica a dermatologista.

A dermatologista Karina Mazzini Crédito: Divulgação

Para quem quer perder pequenos volumes de gordura e diminuir medidas, Irene Baldi indica a criolipólise, que é o congelamento de gordura. "Mas esse tratamento deve ser feito por pessoas que já estão com o corpo mais magro e que tem um estilo de vida mais saudável para ter um resultado legal".

O rosto também chama mais atenção no verão, quando as pessoas usam menos maquiagem e se expõem mais à luz solar. "Não tem o menor problema utilizar toxina botulínica, preenchedores, bio estímulos e o ultrassom micro e macro focado nos dias quentes. Eles não agridem a pele e são ótimos para evitar que surjam mais ruguinhas nesta época em que forçamos tanto as expressões faciais por conta da luz solar", explica a dermatologista Irene Baldi.

OS TRATAMENTOS