Peles maduras: 4 tratamentos estéticos para mulher a partir dos 40 anos

O envelhecimento é um processo influenciado pela genética, fatores ambientais e hormonais. Existem diversos tratamentos para retardar o envelhecimento Crédito: Wavebreak Media LTD/ Freepik

Há quem diga que os 40 anos são os novos 30. E, se depender da evolução da ciência e das novas tecnologias, a pele da mulher poderá estar cada dia mais saudável (e linda). Os cuidados e a prevenção devem acontecer desde cedo e ser uma rotina. Mas, depois dos 40 anos, a pele pede uma atenção especial.

A dermatologista Giane Giro explica que o envelhecimento é um processo influenciado pela genética, fatores ambientais e hormonais. Em média, a partir dos 25 anos, ocorre uma redução de 1% ao ano na produção de colágeno. "Nas mulheres ocorre uma queda ainda mais acentuada quando chega a menopausa, uma perda de 30% nos primeiros cinco anos. Após a menopausa, a redução na produção de colágeno segue em um ritmo de 2% ao ano. Esta redução - das fibras colágenas, elásticas e de ácido hialurônico - pode ser ainda maior nas pessoas com exposição intensa ao sol e nos tabagistas".

Segundo Giane, "os sinais da flacidez estão mais perceptíveis, principalmente na área dos olhos e no contorno do rosto. As rugas de expressão ficam mais aparentes, e algumas se tornam estáticas. A pele pode apresentar manchas provocadas pelo dano acumulado pelo exposição ao sol ao longo da vida".

A dermatologista Renata Bortolini conta que essa idade costuma ser um marco na vida da mulher pela transição metabólica do período pré-menopausa. "A pele pode se tornar mais seca, opaca, com algumas rugas marcadas. E a flacidez leva acentuação de sulcos como o bigode chinês e a redução da definição do contorno da face".

SUSTENTAÇÃO

Vários tratamentos para o envelhecimento tem como alvo o colágeno, a elastina e o ácido hialurônico. "Eles são componentes da derme, a segunda camada da pele, e tem um papel importante no envelhecimento cutâneo. O colágeno, por exemplo, é a proteína que confere resistência e elasticidade a pele", explica Giane Giro.

A dermatologista Renata Bortolini explica que esses três componentes são responsáveis pela sustentação da derme. "A sua redução interfere na firmeza e na elasticidade da pele apresentando-se clinicamente com o surgimento de rugas, sulcos e flacidez", diz.

A partir dos 40 anos, as rugas de expressão ficam progressivamente mais aparentes. A perda de elasticidade da pele pode fazer com que algumas se tornem rugas estáticas. "Por isso, é importante iniciar o tratamento com a toxina botulínica mais cedo, por volta dos 30 anos, para prevenir que as rugas de expressão deixem marcas permanentes na pele". As dermatologistas listaram 4 tratamentos ideais para as mulheres que já chegaram aos 40 anos.

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