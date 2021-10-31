10 perfumes ideais para a primavera e dicas de como usar

Um tempo entre 10 a 15 minutos é ideal para entender como a fragrância vai se comportar na pele Crédito: Freepik

O perfume, assim como as roupas, tem que combinar com pessoa. O problema é que, com tantas opções no mercado, é difícil encontrar o aroma ideal. Claro que não existem regras. Mas a primavera combina com florais frescos, delicados, frutados alegres e cítricos.

"A primavera é o retorno da alegria, da vida, do renascimento, quando as folhas brotam e as flores desabrocham, e por isso, fragrâncias mais luminosas e radiantes são as que mais traduzem o humor da estação, notas florais com toque frutado, com toque verde, com toque cítrico", conta Verônica Kato, que é perfumista da Natura.

Ela explica que uma mesma fragrância pode apresentar características distintas, dependendo do tipo de pele. Isso ocorre porque o perfume se combina ao cheiro natural da pele e essa variação ocorre em função do que a pessoa ingere (alimentação, cigarro, remédio, etc.) e também o tipo de pele, se é mais seca, oleosa ou mais hidratada.

"Existem outros fatores, como a umidade e a temperatura da região, que também influenciam. Em regiões mais secas e quentes, o perfume evapora mais rápido, e a fragrância muda de fase mais rápido que em regiões mais úmidas e frescas, diferente também de regiões úmidas e quentes", explica Verônica Sato.

Ela explica que outro fator que influencia na duração da fragrância é hidratar a pele antes de aplicar o perfume. "O hidratante forma um filme sobre a pele que dificulta a evaporação e segura o perfume por mais tempo. O ideal é usar um hidratante sem fragrância ou com o mesmo perfume".

O TEMPO IDEAL

Cesar Antônio Veiga, expert de fragrâncias de O Boticário, conta que, como o perfume tem uma evolução entre notas da saída, corpo e fundo, um tempo entre 10 a 15 minutos é ideal para entender como a fragrância vai se comportar na pele.

Para saber a quantidade certa a ser utilizada, ela dá a dica de ir aplicando gradualmente até atingir a perfumação desejada, que varia para cada pessoa, e qual a ocasião do uso da fragrância. "Lembre-se que é mais fácil reaplicar o produto quando necessário do que retirar o excesso", diz Cesar.

Alguns pontos do corpo aumentam a percepção de perfumação quando recebem o produto. "Chamados de pontos estratégicos o lóbulo da orelha, nuca, pescoço, punhos e região do colo são as regiões onde a fragrância pode ser aplicada de forma usual", conta Cesar.

E para a fragrância durar por mais tempo, Verônica Sato dá a dica: "Hidratar a pele e borrifar a fragrância levemente (uma última borrifada) sobre o cabelo e a roupa, são materiais isentos de temperatura, que prolongam a duração da fragrância por mais tempo", finaliza a perfumista.

10 PERFUMES IDEAIS PARA A PRIMAVERA

Uma seleção de perfumes para a primavera: frescos e refrescantes Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva