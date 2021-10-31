10 perfumes ideais para a primavera e dicas de como usar

O perfume, assim como as roupas, tem que combinar com pessoa. O problema é que, com tantas opções no mercado, é difícil encontrar o aroma ideal. Claro que não existem regras. Mas a primavera combina com florais frescos, delicados, frutados alegres e cítricos.
"A primavera é o retorno da alegria, da vida, do renascimento, quando as folhas brotam e as flores desabrocham, e por isso, fragrâncias mais luminosas e radiantes são as que mais traduzem o humor da estação, notas florais com toque frutado, com toque verde, com toque cítrico", conta Verônica Kato, que é perfumista da Natura.
Ela explica que uma mesma fragrância pode apresentar características distintas, dependendo do tipo de pele. Isso ocorre porque o perfume se combina ao cheiro natural da pele e essa variação ocorre em função do que a pessoa ingere (alimentação, cigarro, remédio, etc.) e também o tipo de pele, se é mais seca, oleosa ou mais hidratada.
"Existem outros fatores, como a umidade e a temperatura da região, que também influenciam. Em regiões mais secas e quentes, o perfume evapora mais rápido, e a fragrância muda de fase mais rápido que em regiões mais úmidas e frescas, diferente também de regiões úmidas e quentes", explica Verônica Sato.
Ela explica que outro fator que influencia na duração da fragrância é hidratar a pele antes de aplicar o perfume. "O hidratante forma um filme sobre a pele que dificulta a evaporação e segura o perfume por mais tempo. O ideal é usar um hidratante sem fragrância ou com o mesmo perfume".
O TEMPO IDEAL
Cesar Antônio Veiga, expert de fragrâncias de O Boticário, conta que, como o perfume tem uma evolução entre notas da saída, corpo e fundo, um tempo entre 10 a 15 minutos é ideal para entender como a fragrância vai se comportar na pele.
Para saber a quantidade certa a ser utilizada, ela dá a dica de ir aplicando gradualmente até atingir a perfumação desejada, que varia para cada pessoa, e qual a ocasião do uso da fragrância. "Lembre-se que é mais fácil reaplicar o produto quando necessário do que retirar o excesso", diz Cesar.
Alguns pontos do corpo aumentam a percepção de perfumação quando recebem o produto. "Chamados de pontos estratégicos o lóbulo da orelha, nuca, pescoço, punhos e região do colo são as regiões onde a fragrância pode ser aplicada de forma usual", conta Cesar.
E para a fragrância durar por mais tempo, Verônica Sato dá a dica: "Hidratar a pele e borrifar a fragrância levemente (uma última borrifada) sobre o cabelo e a roupa, são materiais isentos de temperatura, que prolongam a duração da fragrância por mais tempo", finaliza a perfumista.
10 PERFUMES IDEAIS PARA A PRIMAVERA
- Gucci Bloom. As notas compõem ingredientes naturais como tuberosa, criando um floral branco surpreendentemente rico na pele e jasmim-da-Índia, uma planta que muda de cor quando floresce e traz uma leve infusão floral. Preço: R$ 659,00
- Colônia Lavanda, da Granado. É uma colônia fresca e relaxante que explora toda a versatilidade da lavanda. Sua combinação aromática traduz um elegante frescor e destaca a naturalidade. Em uma releitura do ingrediente, a colônia apresenta uma lavanda contemporânea e destaca sua rusticidade e suas facetas amadeiradas. Preço: R$ 95,00
- Jardin des Roses, da Mahogany. Perfume que explora notas cítricas e frutais exuberantes e também notas verdes frescas. Alta concentração de óleo essencial proporcionando uma boa fixação. Preço: R$ 139,00
- Paradis Rouge, da O.U.i. Fragrância inspirada na Torre Eiffel, tem a personalidade da rosa damascena, com o contraste especial do cardamomo e a cremosidade adocicada do sândalo, que imprimem brilho e magnetismo ao aroma. Preço: R$ 319,00
- Agua Fresca Citrus Cedro, de Adolfo Dominguez. É um perfume de contrastes, fresco e amadeirado, assinado pelo estilista espanhol Adolfo Dominguez. Uma fragrância cheia de vitalidade e com alta qualidade perfumística. Preço: R$ 249,00
- Ekos Frescor Ishpink Desodorante Colônia Feminino, da Natura. Combinação da nota quente do Ishpink com pimentas e açafrão, contrastando com a feminilidade das flores e um frescor cítrico. O Ishpink é cultivado de forma sustentável e suas folhas são parcialmente colhidas de cada árvore, duas vezes ao ano, por produtores apoiados pela Fundación Chankuap Recursos Para el Futuro, da Amazônia Equatoriana. R$ 84,90
- True Passion L'Eau Deo Colônia, de Mary Kay. É uma fragrância Oriental Floral Gourmand que mantém a assinatura sensual através das notas florais. Seu perfume traduz sensualidade, com um toque de paixão. Preço: R$ 99,90
- Her Secret Bloom, de Antonio Banderas. A sua força é percebida desde o primeiro momento, graças a uma nota de saída temperada e faiscante, dominada pela bergamota, a tangerina e o açafrão. Depois, uma nota de coração enérgica em que destacam os acordes de oceano, nardo e as notas de água de coco. Preço: R$ 179,00
- Águas de Vetiver, de Phebo. A colônia exalta a nota amadeirada da planta que se equilibra perfeitamente com as notas salgadas da alga laminária e da sálvia. É uma criação amadeirada e versátil. R$ 129,00
- Celebre Sua Força Fougère Aromático, de O Boticário. O perfume traz o frescor das notas cítricas contrastadas com o brilho das especiarias e a intensidade das madeiras. R$ 74,90