É trend! As 15 principais novidades da moda nesta semana

Avra: marca de bolsas artísticas com design autoral, exclusivo, sustentável e atemporal Crédito: Rafael Fanti

Tem novidade no universo da moda. A capixaba Cinthya Duarte acaba de lançar a Avra Bags, marca de bolsas artísticas com design autoral, exclusivo, sustentável e atemporal. A inspiração vem principalmente de ter vivenciado a trajetória de sua mãe, Yula Duarte, como estilista criativa e de vanguarda. "Desde criança acompanho os lançamentos de coleções, as viagens de pesquisa, compras com fornecedores e o encantamento dos clientes diante das criações diferenciadas", conta a diretora criativa.

Já Carolina Neves lança nova coleção de joias para serem usadas como amuletos e atraírem proteção e boa sorte. “Fé, espiritualidade, paz e prosperidade é o que precisamos neste momento. Escolhi pedras e cores que pudessem transmitir isso, com imagens das mais diversas culturas e religiões", conta a designer do Espírito Santo.

A Levi's se voltou para seus arquivos da década de 70 para criar os mais recentes lançamentos masculinos e femininos de jeans. Entre as novidades de moda da semana, tem ainda as peças íntimas da Hering, a linha infantil da Haight e os óculos Chilli Beans feitos a partir de resíduos retirados do oceano. Confira

NOVA MARCA DE BOLSAS

Bolsas artísticas com design autoral, exclusivo, sustentável e atemporal Crédito: Rafael Fanti

A diretora criativa Cinthya Duarte acaba de lançar a marca Avra Bags, apostando em bolsas artísticas com design autoral, exclusivo, sustentável e atemporal. "Os processos criativos acontecem a partir da ressignificação de materiais que contam histórias, guardados afetivos e garimpos de viagens. Por isso mesmo, tem o propósito de criar peças únicas e atemporais confeccionadas no melhor estilo, exclusivas, uma de cada", conta.

A inspiração da primeira coleção vem da sensação da chegada de uma viagem marítima e o encontro novamente com a terra; o encanto de uma cidade, pessoas, formas e cores que se apresentam como boas surpresas, cada vez que nosso olhar está aberto a observar com atenção no agora. Ela convidou a amiga Ddaniela Aguilar para fazer a curadoria da marca, que tem o propósito de ser de design autoral e slow fashion.

DIFERENTES SILHUETAS

São diversas opções que agradam a todas as mulheres e podem ser usadas nos mais diversos momentos. Crédito: Divulgação/ Hering

Mulheres que são íntimas do país - como Mônica Martelli, Maíra Azevedo, Thai de Melo e Gabi Loran - foram convidadas, principalmente, por suas atitudes e posicionamentos, que dizem muito sobre a força da mulher brasileira, para lançar Hering Intimates.

A marca chega como referência na categoria, ampliando o mix de produtos com peças desenvolvidas em matérias-primas tecnológicas e confortáveis. É o caso da tecnologia Sem Costura, que proporciona conforto e leveza em modelagens anatômicas. Elas se adaptam a diferentes silhuetas com versatilidade, em uma paleta de cores variadas e em composição de poliamida com elastano. São diversas opções que agradam a todas as mulheres e podem ser usadas nos mais diversos momentos.

PROTEÇÃO E FÉ

A linha é composta por pingentes, pulseiras, colares e brincos com símbolos de diversas religiões e crenças Crédito: Flavio Teperman

A designer de joias Carolina Neves lança Divine, coleção com foco em amuletos da sorte de proteção e fé. A linha é composta por pingentes, pulseiras, colares e brincos com símbolos de diversas religiões e crenças.

Madrepérola, topázio sky, topázio london, apatita e diamantes foram as gemas selecionadas para comporem as joias que trazem a Estrela de David, o Olho Grego e a Mão de Hamsa. Ouro amarelo, rosé e branco 18k finalizam as produções, que resultam em peças clean e sofisticadas, mas com toques modernos como a assimetria, detalhe que faz parte do DNA da marca.

PEÇAS DE NYLON

São modelos variados, desde um redondo tradicional até um retangular mais modal, trazendo texturas e tonalidades Crédito: Divulgação chilli beans

A Chilli Beans lança sua primeira linha feita com resíduos retirados do oceano, a Chilli Beans ECO. A novidade reforça o compromisso da marca de investir na tecnologia de forma aliada ao meio-ambiente, contribuindo cada vez mais com o desenvolvimento sustentável e com a neutralização de danos ao planeta. Parte do lucro será destinado à ONG Eco Local Brasil, para apoiar a limpeza de resíduos das praias, educação e manutenção de diversos pontos litorâneos no país.

A coleção levou mais de dois anos para nascer e teve como maior desafio criar produtos resistentes, mas ao mesmo tempo flexíveis. Todas as peças têm como base de matéria-prima o nylon, vindo das redes de pesca que são jogadas no oceano. São modelos variados, desde um redondo tradicional até um retangular mais modal, trazendo texturas e tonalidades. As peças possuem alta durabilidade, já que são tingidas naturalmente e não precisam ser polidas após o processo de injeção.

PARA SE EXERCITAR

Cores variadas, tecidos tecnológicos de alta performance fazem parte da nova coleção Crédito: Divulgação Puma

A Puma lança a coleção Women’s Training que possui roupas versáteis para as mulheres praticarem o esporte que elas quiserem, sejam de menor impacto como caminhada, yoga, pilates ou até mesmo alto impacto como treinos funcionais, hiit, corrida.

Cores variadas, tecidos tecnológicos de alta performance, respirabilidade e tecnologia dryCell (que mantém a pele seca durante o treino), garantem que a mulher sinta-se confiante e confortável para realizar seu esporte favorito. O tênis coringa que acompanha toda a coleção é o LVL-UP XT, que traz tecnologia de amortecimento LQDCELL, que oferece estabilidade nos calcanhares e máxima tração e agilidade durante os movimentos no treino.

CORES DO VERÃO

Os calçados são 100% recicláveis e todas as palmilhas absorvem um pouco o suor Crédito: Reprodução @Sonhodospés

A Sonho dos Pés, que acaba de reinaugurar a loja do Shopping Vitória, apresenta a coleção Poli Trend que explora a pluralidade e diversidade das mulheres e tem como a única matéria-prima o plástico. Os calçados são 100% recicláveis, hipoalergênicos, livres de substâncias tóxicas e todas as palmilhas absorvem um pouco o suor.

Tamancos, birkens e rasteiras aparecem nos tons de rosa, laranja e amarelo, além do caramelo e do bege. A rasteira com cadarço torcido promete ser o hit do verão.

PEQUENOS COM ESTILO

Ao todo são 15 diferentes modelos, disponíveis dos tamanhos que podem ser usados dos 03 meses aos 08 anos Crédito: Divulgação Haight Mini

A marca carioca Haight anuncia a coleção Mini. Com o intuito de promover um resgate às lembranças de infância e os reflexos que essa fase tem na nossa vida, a marca traduz através das suas peças a sua percepção do crescer. Dividida entre peças únicas e conjuntos, os modelos mesclam as tonalidades sóbrias em variações terrosas e de tons pastéis nas cores amarela e marrom, além das padronagens em xadrez e listrado, nas cores preto e branco e vermelho e branco. As peças são forradas e produzidas em lycra de poliamida com elastano que possuem proteção UV, que permitem que a pele respire, dando mais liberdade aos movimentos.

As peças em lycra foram produzidas a partir de sobras de coleções anteriores, como os xadrezes e outras da coleção vigente como o listrado e o amarelo lunar. Ao todo são 15 diferentes modelos, disponíveis dos tamanhos que podem ser usados dos 3 meses aos 8 anos.

NOVOS JEANS

O modelo So High Boot marca uma novidade no mix masculino da marca Crédito: Divulgação Levis

A Levi's se voltou para seus arquivos da década de 70 para criar os mais recentes lançamentos masculinos e femininos de jeans. Mas ainda que resgate o passado, a marca está de olho no futuro: o compromisso com práticas sustentáveis na fabricação das peças e uma nova abordagem da silhueta masculina são o destaque dos novos produtos.

O modelo So High Boot marca uma novidade no mix masculino da Levi's por ser a primeira calça de cintura alta da marca para os homens. A calça combina cintura alta e caimento slim, com abertura gradual dos joelhos até a barra, formando a silhueta flare. Além dos bolsos maiores, que reforçam a singularidade do modelo. Já os modelos femininos, 70's High Flare e 70's High Straight, foram criados usando a mesma modelagem de peças da década que inspira os novos produtos. O 70's High Flare conta com cintura super alta, caimento ajustado no quadril e abertura gradual em formato flare. Os bolsos ampliados também aparecem na peça. O modelo High Straight traz os mesmos elementos, com a diferença que a silhueta ajustada no quadril se abre num caimento reto até a barra.

COLLAB COM DESIGNER AMERICANO

O modelo traz um profundo azul-petróleo realçado por detalhes verde neon Crédito: Divulgação New Balance

A New Balance lança o 2002R, modelo desenvolvido em colaboração com o designer americano Salehe Bembury. Intitulado "Water be the guide", o modelo traz um profundo azul-petróleo realçado por detalhes verde neon, inspirado na cachoeira de Havasu Falls, localizada no Arizona. Um dos detalhes mais legais desta edição é a justaposição entre cores frias e quentes no mesmo ambiente, além do logotipo "N" em estilo shearling - tudo isso em uma mistura de camurça peluda, couro e malha.

Destaque também para a caixa personalizada, que traz a temática nature da collab, e a faixa com o nome de Salehe nos cadarços. O amortecimento macio é fornecido por uma entressola de EVA com tecnologia N-Energy, herança do modelo 860 V2.

ARTE + MODA

Composta por mais de oitenta itens, a coleção contempla peças masculinas e femininas adultas Crédito: Divulgação Renner

A Renner buscou obras que refletem a contemporaneidade brasileira para serem eternizadas na nova coleção da linha Somos Arte. Em collab com cinco artistas — as paulistas Naia Ceschin, Igi Lola Ayedun e Lanó, a carioca Chica Capeto e o recifense Bozó Bacamarte — a marca convida o público a se conectar com a arte e fazer do próprio corpo uma tela por meio das novas peças.

Composta por mais de oitenta itens, a coleção contempla peças masculinas e femininas adultas. Desde corta vento a calça pantalona, além de outros modelos e acessórios. Tonalidades mais vibrantes, por exemplo, são o destaque nas peças desenhadas por Chica Capeto. A designer inseriu elementos bem pop na coleção, ao misturar a vivacidade das cores, estampas de onça e zebra e desenhos bem concretos, como de corações, cobras e olhos.

ACESSÓRIOS ESMALTADOS

Do max ao minimalista, as peças esmaltadas podem ser usadas de várias formas Crédito: Divulgação Leide Vieiro

A Leide Viero, marca capixaba de acessórios feitos à mão, lança a coleção "Olhares". São colares, brincos, pulseiras e outras peças pintadas à mão. Do max ao minimalista, as peças esmaltadas podem ser usadas de várias formas e possuem estilo atemporal. "A coleção traz o olhar ao que está por vir e também para a nossa beleza interior e exterior", conta Leide.

Os acessórios chegam cheios de cores prometendo colorir o verão. A artista aposta em tons de verde, na cor beterraba, além da tangerina e do vermelho. "São cores de muita personalidade. Todas aparecem nas criações isoladamente ou misturadas entre si".

NOVIDADES PARA O VERÃO

Peças em tons quentes priorizam modelagens confortáveis para os dias de sol Crédito: Divulgação Marisa

A Marisa lança a nova coleção ‘Alto Verão 2022’. As peças leves e coloridas refletem a época mais quente do ano e são versáteis para construção de diferentes looks. No coleção destaque para o biquíni azul estampa tropical, e o biquíni plus size tropical, ideais para aproveitar um dia quente na praia ou se refrescar na piscina.

A nova coleção também conta com opções de saída de banho para usar por cima do biquíni ou maiô. Entre elas, a saia longa amarração e o vestido de renda branco. Entre os calçados, para quem ama liberdade e conforto nos pés, a coleção traz rasteirinhas em tons vibrantes, tênis branco e o birken, também disponível em diversas cores.

TECNOLOGIA NO PULSO

A coleção apresenta características marcantes como bisel em metal laminado, que oferece um acabamento arredondado e um polimento espelhado nas laterais Crédito: Divulgação G-shok

A G-Shock acaba de anunciar o lançamento de duas linhas de relógios inéditas para quem busca estilo, resistência e robustez. Tratam-se das coleções GM-2100/GM-S e GA-2200. O principal diferencial dos novos modelos está no material que compõe cada lançamento, uma vez que os GM-2100 e GMS-2100 são feitos de metal e a linha GA-2200, de carbono.

A coleção, que chega em nova cores, apresenta características marcantes como bisel em metal laminado, que oferece um acabamento arredondado e um polimento espelhado nas laterais, dando-lhe um brilho metálico, além de contar com pulseira de uretano texturizada.

HOMEM MODERNO

As peças são feitas com malhas que têm como base materiais sustentáveis Crédito: Divulgação

A coleção de primavera 2022 da marca mineira Urbô traz elementos que compõem o DNA da marca. Intitulada de Impulso, ela abrange o guarda-roupa do homem moderno. Entre os produtos estão camisetas, shorts, bermudas, jeans com diferentes lavagens, além de acessórios.

As peças são feitas com malhas que têm como base materiais sustentáveis. Entre as matérias-primas, inclui a malha feita com borra de café (malha coffee), fibra de banana, cânhamo, garrafa PET, além de algodões que vem em opções como o natural, o egípcio e o pima. Na linha de jeans, as modelagens são diversas e incluem o carrot, skinny, straight e slim fit.

É CAPIXABA

A marca lança uma coleção de cangas inspirados no ES Crédito: Divulgação Diferolla