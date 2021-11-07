Tendência: veja 5 modelos de sandálias que vão bombar no verão

A consultora de imagem Camile Stefano explica que o conforto adquirido depois de um longo período em casa segue na tendência da moda. "Moletons, slip dress, peças amplas e calças mais soltinhas. Os saltos aparecem na versão bloco. A ideia agora é trazer elegância, mas sem deixar o conforto de lado", conta.

O bico quadrado é uma das apostas para a temporada. Crédito: Reprodução @arezzo

O bico quadrado é uma das apostas para a temporada. O modelo é uma das tendências dos anos 1990 que voltaram. Tons neutros se adequam para um visual mais formal ou para aquele look de trabalho. Coloridos são boas opções para quem busca um toque a mais de modernidade.

Já a sandália pescador será hit do verão. Confortável, ela é curinga para acompanhar os diversos looks na estação. "Ela vai muito bem em produções despojadas. Vestidos amplos, que podem ser fluidos ou mais estruturados, calças de linho, cargo ou até o jeans. Se você tem uma veia fashionista, pode apostar na combinação com meia", sugere Tati Arruda.

Confira 5 modelos de sandálias que prometem te conquistar nesse verão.

SALTO BLOCO

O salto bloco vem com tudo na estação. Uma forma de unir conforto e elegância. "As sandálias são fáceis de combinar e podem ser usadas desde um office look até aquele visual mais despojado para o final de semana. Com uma saia mídi ou calça de alfaiataria até mesmo com uma bermuda jeans e uma t-shirt", sugere Camile Stefano.

BICO QUADRADO

É mais uma das tendências dos anos 1990 que voltaram. Uma sandália nesse estilo funciona bem com alfaiataria. Tons neutros se adequam para um visual mais formal ou para aquele look de trabalho. Coloridos são boas opções para quem busca um toque a mais de modernidade.

Para quem deseja dar um ar descolado para o look formal, a dica da consultora de imagem Tati Arruda é apostar nas cores. "Elas vão trazer um ar descontraído e até mais jovial para peça. O neon é uma tendência que está de volta. Escolher sandálias com tiras mais finas também ajudam a dar um ar mais leve ao calçado e, consequentemente, ao look mais formal".

O bico mais alongado (fino) ajuda a alongar um pouco a silhueta. Já o quadrado, pode ter o efeito inverso. Mas algumas opções de calçado tem um design já pensado para evitar este efeito. Eles deixam mais o peito do pé a mostra".

PAPETES

As papetes continuam com tudo no verão. E aparecem em versões bem coloridas. São indicadas para visuais mais despojados com vestidos, shorts e looks de praia. Para quem gosta de um visual mais fashionista, vale usar com calças também. Modelos em couro podem ser usadas para um look de trabalho, mesclando com alfaiataria, se o seu ambiente de trabalho permitir.

SANDÁLIAS ACOLCHOADAS

São sandálias que prometem aliar conforto e estilo. Elas possuem tiras largas e acolchoadas. Normalmente chamam bastante atenção. "Para não errar, deixe a peça como ponto focal do seu look. Ou seja, carregue menos nas roupas e aposte na sandália", indica Camille.

SANDÁLIA PESCADOR

Chamada de fisherman sandals, ela é ideal para quem preza por conforto. O modelo leva esse apelido por conta das aberturas laterais, que facilitariam a drenagem da água no calçado. Confortável, é curinga para acompanhar os diversos looks na estação. "Ela vai muito bem em produções despojadas. Vestidos amplos, que podem ser fluidos ou mais estruturados, calças de linho, cargo ou até o jeans. Se você tem uma veia fashionista, pode apostar na combinação com meia", sugere Tati Arruda.