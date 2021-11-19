Sandália papete: saiba como aderir ao modelo hit do verão

Existem modelos para todos os gostos: de corda, de couro, plataforma, coloridas e neutras Crédito: Reprodução @arezzo e @viamia

Depois de algum tempo fora dos holofotes, a papete voltou a ser tendência no último verão. E, neste temporada, a sandália continua o seu reinado. Ela é polêmica e muita gente ainda resiste, mas o fato é que o modelo deve dominar os pés das brasileiras nesse verão.

"As papetes continuam sendo tendência porque além de ser uma peça confortável, e o conforto é a tendência do momento, também é um calçado com a cara do verão. Compõe looks despojados seja com vestidos, calças ou mesmo combinadas com peças de alfaiataria", diz a consultora de imagem Camile Stefano.

Ela conta que as principais características da papete são o conforto, a leveza e a praticidade. "Existem modelos para todos os gostos: de corda, de couro, plataforma, coloridas e neutras. Os mais nobres como couro e camurça produzem looks mais sofisticados. Já os de corda, cortiça ou neoprene são ideais para looks mais despojados e para os momentos de lazer. É importante escolher um modelo que combine com o seu estilo", ressalta Camile.

VISUAL DESPOJADO

A consultora de imagem Tati Arruda conta que essa é uma tendência que veio para ficar. "Elas são anatômicas e ainda despojadas. As brasileiras se adaptaram muito bem a esse visual".

Ela explica que, como o calçado é bem informal, para elevar a formalidade, a dica é investir em materiais mais nobres como o couro. "Como as papetes foram ganhando espaço, e as marcas exploram as possibilidades de cores, de modelos e de materiais. Até a Chanel desenvolveu um modelo de papete. É fácil encontrar uma que se adeque ao seu estilo. Para incluir a sandália no seu guarda-roupa, ela precisa fazer sentido. Combinar com as roupas que você já tem e também ao seu estilo de vida", diz Tati Arruda.

Camile explica que as mais pesadas como as plataformas podem ser usadas com looks mais curtinhos, como os vestidos mini que também estão de volta. "Shorts e bermudas também são boas opções de looks. Tradicionais em couro são ótimas para usar com calças - seja em alfaiataria ou jeans. A dica aqui é dobrar a barra da calça e deixar o calçado bem a mostra. Modelos em palha ou em corda são ótimos para um look de verão com vestido longo. Aproveite a estação e invista em modelos coloridos".