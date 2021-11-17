É trend! As principais novidades da moda na terceira semana de novembro

O mix da coleção vai desde vestidos românticos, com mangas bufantes, chemises e calças de alfaiataria até tops de tule Crédito: Divulgação

As parcerias estão com tudo no universo da moda. A Mindse7 C&A, por exemplo, convidou a artista Isabela Bueno para desenhar estampas exclusivas para a nova cápsula. Com um estilo marcante, a coleção une moda e arte em diferentes formas de expressão. Destinado para todos os perfis, o lançamento conta com a categoria body positive em seu repertório, com numerações que vão até o tamanho 56.

Já a Pantys se une a Amaro em coleção inédita de calcinhas absorventes para fluxo médio com foco nos diferentes tons de pele das mulheres. "Temos ciência de que não conseguiremos abranger todas as cores de tons de pele na coleção cápsula, mas a intenção é celebrar a diversidade e não de sugerir o que devemos usar. Com essa coleção, unimos a voz de mulheres maravilhosas e o time de design das duas marcas para pesquisar as tonalidades mais presentes no mercado de underwear e também de maquiagens", conta Emily Ewell, sócia-fundadora da Pantys.

A Mr. Cat se juntou à Post-it na primeira collab da empresa de notas adesivas com uma marca de calçados e acessórios. São dez modelos de sapatos, estojos, cases e mochilas nas mesmas cores dos icônicos bloquinhos. Confira outra novidades.

PÉS COM CONFORTO

Os designs são feitos com palmilhas de EVA e são compostos por material 30% reciclado, são 100% recicláveis Crédito: Divulgação

Trazendo os clássicos modelos papete, sandália de dedo e slide com roupagem bem descontraída, a Ipanema lança a coleção Nuvea. Com opções em cores vibrantes, como a papete rosa com detalhes contrastantes em um verde em tonalidade pastel, ou a sandália de dedo que imprime um amarelo neon, a coleção incorpora descontração. Este aspecto, inclusive, não se perde nas opções costuradas por uma cartela de cores mais sóbria — como a opção de slide que dá brilho ao tradicional preto e branco. Os três designs são feitos com palmilhas de EVA e, como todas as sandálias da marca, são compostas por material 30% reciclado e 100% recicláveis.

MODA E ARTE

O mix da coleção vai desde vestidos românticos, com mangas bufantes, chemises e calças de alfaiataria até tops de tule Crédito: Divulgação

A Mindse7 C&A convidou a artista Isabela Bueno para desenhar estampas exclusivas para a nova cápsula. Com um estilo marcante, a coleção une moda e arte em diferentes formas de expressão. Através de quatro estampas exclusivas - que conversam entre si e atendem diferentes moods, Isabela Bueno imprimiu toda sua identidade na coleção, participando de todo processo criativo. A artista e designer tem como inspiração o universo visual de sua cidade natal, Cataguases, em Minas Gerais, com cenários vanguardistas e paisagens interioranas.

O mix da coleção vai desde vestidos românticos, com mangas bufantes, chemises e calças de alfaiataria até tops de tule e a trend vestido + cardigan. Os materiais também são bem variados, com tecidos como linho, algodão, sarja e tricô. Os tons de pink, vermelho, azul e amarelo se destacam nas peças. Destinado para todos os perfis, o lançamento contará com a categoria body positive em seu repertório, com numerações que vão até o tamanho 56.

ESTILO RIVIERA

A coleção apresenta uma composição de três colares, uma pulseira, seis argolas de diferentes tamanhos e dois anéis Crédito: Divulgação

A Jolie By Monte Carlo lança a coleção Jolie Gloss, joias no estilo riviera em prata 925 com zircônias multicoloridas. São 12 joias modernas e versáteis, ideais para realizar diversas combinações com muita leveza e alto-astral.

A coleção apresenta uma composição de três colares, uma pulseira, seis argolas de diferentes tamanhos e dois anéis.​ Todas são no estilo de riviera, em uma releitura descontraída e moderna de um grande clássico da joalheria Monte Carlo.

MINIMALISMO

Todas as peças são produzidas em algodão sustentável Crédito: Divulgação

A marca capixaba Uso apresenta sua coleção de camisetas que possuem cortes retos com design clean e atemporal. "Utilizamos poucos elementos, deixamos que cada um se expresse com sua própria essência. A liberdade está presente na versatilidade das peças que vestem homens e mulheres", conta a empresária Natália Guarçoni.

A marca, que possui como pilares o slowfashion, o minimalismo e o ethical fashion, produz todas as peças com algodão sustentável certificado. E todas as camisetas possuem apenas um detalhe minimalista que caracteriza a marca, um pequeno ponto estampado.

SAÚDE DA MULHER

A coleção traz quatro calcinhas absorventes para fluxo médio, em tons que se assemelham a pele Crédito: Divulgação

A Pantys, em parceria com a Amaro, lança sua primeira collab. Chamada de "Naked", nu em tradução livre, a coleção traz quatro calcinhas absorventes para fluxo médio, em tons que se assemelham a pele, como bege claro, caramelo, marrom-claro e marrom -escuro. Com tamanhos que vão do PP ao EGG e vendidas a R$ 89,90, a novidade estará disponível no site, app e lojas físicas das duas marcas. Além disso, todas as fotos produzidas com a coleção mostram o corpo real das modelos, sem passar por tratamento.

UNIVERSO LÚDICO DA PAPELARIA

A coleção tem modelos de sapatos, estojos, cases e mochilas nas mesmas cores dos icônicos bloquinhos Crédito: Divulgação

A Mr. Cat acaba de se juntar à Post-it na primeira collab da empresa de notas adesivas com uma marca de calçados e acessórios. As duas completam 40 anos e o lançamento é uma edição especial de aniversário com 10 modelos de sapatos, estojos, cases e mochilas nas mesmas cores dos icônicos bloquinhos.

A Mr. Cat trouxe para a coleção todo o universo lúdico da papelaria. Entre modelos femininos e masculinos, foram criados tênis vulcanizados de uma cor só, da palminha ao cadarço, slides anatômicos monocromáticos na cartela das notas adesivas e tênis no estilo college que misturam os tons dos papéis e até o modelo Zen ganhou versões novas para a comemoração.

MODA CASUAL

A linha reforça a feminilidade através de pequenos elementos, como babados e mangas bufantes Crédito: Divulgação

Nova coleção da Ashua Curve & Plus Size, De corpo e Alma é inspirada no cottagecore (um movimento cultural que idolatra o conceito de uma vida simples e autossuficiente) e aposta na mistura de peças clássicas, como blazer alongado em crepe, à leveza de blusas de manga curta. Em tons leves e vibrantes, a linha reforça a feminilidade através de pequenos elementos, como babados e mangas bufantes. O laranja saturado também aparece na coleção como signo de alegria e energia solar.

A padronagem de frutas e flores – característica da temporada de verão, é outro elemento da coleção que ganha uma releitura em estampas menores, assim como as listras verticais. Os padrões vichy e tabuleiro também estão entre as novidades da marca.

RAÍZES NOVA-IORQUINAS

A coleção desembarca no Brasil trazendo tênis, vestuário e acessório para os fãs Crédito: Divulgação

A Vans apresenta a sua segunda coleção-cápsula com a designer nova-iorquina, Sandy Liang, colaborando com a série animada, Bob Esponja Calça Quadrada. A coleção desembarca no Brasil trazendo tênis, vestuário e acessório para os fãs.