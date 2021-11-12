Moda: 5 modelos de bolsas para usar no verão

Item imprescindível na vida de muitas pessoas, a bolsa chega ao verão exibindo versatilidade. Modelos variados, dificultam a tarefa de escolher apenas um item para aproveitar a estação

Fibras naturais nos lembram que verão significa descontração, enquanto os modelos feito à mão fazem valer a sofisticação. Também é tempo de pesca, tanto que uma a bolsa chamada pescador aposta em tramas abertas à la rede de pesca. "Essa temporada tem para todos os gostos. Vemos muitas bolsas com alças de corrente, as estilo baguete, com estrutura mais rígida e alça curta, e o retorno das maxi bolsas, como não víamos há um bom tempo", conta a consultora de imagem Vládia Maciel.

O handmade (feito à mão) segue em alta para o verão 2022. Crédito: Reprodução @Shop2gether

Quanto aos formatos, a lista continua extensa. Maxi ou mini, quadrado, retangular, para serem carregadas na mão ou à tiracolo estão valendo. "Os tons de rosa, laranja e azul bic serão o 'hit' da estação, além dos tons de neon. Aposto no verde limão", conta a consultora de imagem Fernanda Machado.

Vládia conta que as bolsas ganham um protagonismo especial nos looks, podendo transformar uma produção básica do dia a dia, imprimindo personalidade, irreverência e elegância. "Vemos uma infinidade de opções coloridas, com tons vibrantes de verde, laranja, rosa, acompanhando as tendências do vestuário", ressalta. As profissionais selecionaram 5 modelos de bolsas que vão bombar no verão. Confira.

BOLSAS ARTESANAIS

O handmade (feito à mão) segue em alta para o verão 2022. "Isso porque esse tipo de peça ganha cada vez mais espaço já que aposta, via de regra, na sustentabilidade, uma macrotendência no mundo da moda, e na exclusividade. São peças feitas à mão e contém detalhes que normalmente as máquinas não conseguem reproduzir", conta Fernanda Machado.

A consultora de imagem conta que são inúmeras as possibilidades de uso, basta usar a sua criatividade. "Misture com jeans e camisa, vestidos esvoaçantes e até com roupas de alfaiataria. Elas transitam bem tanto de dia quanto a noite. Acho que vale observar o tamanho, as menores podem dar um ar mais arrumado enquanto as maiores imprimem mais despojamento. Combine com rasteiras ou saltos", conta.

BOLSA DE PALHA

Para o verão, as bolsas de palha são a aposta certa. "Modelos com detalhes diferenciados, bordados e aplicações são um charme e ficam incríveis nos looks frescos da temporada. Bolsas bem grandonas de crochê, em tons naturais, que vão da praia ao dia a dia", conta Vládia Maciel.

BOLSA COM CORRENTES

As bolsas com alça de correntes continuam em alta. "Essas correntes podem ser tanto de metal quanto de acrílico ou acetato. A correte normalmente traz força e peso para a imagem, então, se você quiser minimizar esse efeito, invista em peças mais coloridas. Outra opção é colocá-las cruzadas ao corpo", conta Fernanda Machado. Para tirar o peso, a dica é usar com vestidos mais fluidos, por exemplo.

MINI BAGS

Os modelos são compactos e minimalistas. "Elas são muito charmosas, mas seu uso é limitado já que podem não funcionar para o dia a dia. Elas funcionam bem para ser um ponto de cor na roupa", diz Fernanda Machado.

BOLSA PORTA-CELULAR