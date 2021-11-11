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Saúde e bem-estar

Vídeo: 5 exercícios para começar o dia com mais disposição

Atividades físicas de alongamento e mobilidade irão preparar a musculatura esquelética para receber estímulos mais intensos, o que vai ajudar na rotina do dia a dia
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 17:48

Acordar bem disposto faz toda a diferença para ter um dia produtivo. Além de uma boa alimentação, é recomendado a prática de exercícios físicos, que também contribuem para melhorar a nossa qualidade de vida. 
A educadora física Tatyana Bringel, da academia Razões do Corpo, conta que sentir o corpo mais rígido pela manhã é normal. Isso acontece porque, durante o sono, ficamos muito tempo na mesma posição e essa falta de movimento traz a sensação de rigidez.
"Conforme nos movimentamos, a sensação vai desaparecendo. Uma excelente forma de reduzir esse desconforto e começar o dia com mais disposição é incluir a atividade física na rotina matinal, para promover o movimento articular e o alongamento", diz.
Ela explica que realizar exercícios pela manhã traz inúmeros benefícios. Ajuda os músculos a recuperar seu comprimento normal e melhora a flexibilidade, além de facilitar a circulação sanguínea. "Também proporciona a liberação de serotonina e endorfina, que são neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar", diz Tatyana Bringel.
A profissional afirma ainda que a pessoa deve se manter hidratada e bem alimentada, usar roupas leves, fazer alongamentos e buscar orientação para atividades mais intensas.

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GANHOS DE MOBILIDADE

O educador Leandro Rodrigues, da academia Wellness, explica que os exercícios de alongamento e mobilidade feitos pela manhã irão preparar a musculatura esquelética para receber estímulos mais intensos, seja para a rotina do trabalho ou para as atividades de casa. "Além de proporcionar lubrificação para as articulações envolvidas com a rotina de exercícios, ocorre ganhos de mobilidade e força, extremamente importantes para manutenção da saúde".
O profissional explica que a atividade física regular e periodizada precisa estar no planejamento de cada pessoa. "Pesquisas realizadas no Brasil mostram que a realidade do brasileiro em relação à atividade física não é boa. Divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) aponta que 62,1% (100,5 milhões de pessoas) dos brasileiros maiores de 15 anos não praticam nenhuma atividade física e consequentemente têm ficado mais doente. Diversos estudos comprovaram que atividade física previne doenças, ou seja, o importante é se exercitar", diz Leandro Rodrigues.
Ele alerta que, entre os cuidados necessários, é preciso ter orientação de um profissional: "Vale lembrar que exercícios também podem gerar lesão, quando os cuidados básicos são ignorados. O ideal é tirar um tempo para fazer as rotinas de exercícios sem pressa", diz Leandro. 

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Atualização

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