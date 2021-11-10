Usar celular no banheiro é prejudicial à saúde? Veja riscos

O hábito de usar celular no banheiro pode trazer consequências para a sua saúde Crédito: Arte: Aglisson Lopes

Ler emails, verificar as redes sociais, responder às mensagens do aplicativo, jogar... O celular faz parte da vida de boa parte da população. E ele é usado durante muitas horas do dia, inclusive no banheiro, como na hora de fazer cocô. Mas você sabia que esse hábito peculiar pode trazer consequências para a sua saúde? Ele não é saudável e pode ser perigoso.

QUAIS OS RISCOS DE USAR CELULAR NO BANHEIRO? A coloproctologista Bruna Schwan Guerini conta que o hábito de usar o celular no banheiro pode trazer alguns problemas à saúde. Um dos principais é a hemorroida, destaca a médica.

"A doença hemorroidária pode ser causada ou agravada por esse hábito. O problema não é 'o celular', mas sim o fato de ficar muito tempo sentado no vaso. Essa posição aumenta a pressão no ânus e, consequentemente, nos vasos do ânus, como as hemorroidas. Isto faz com que elas comecem a dilatar", explica.

O QUE SÃO AS HEMORROIDAS? Hemorroidas é o nome dado aos vasos sanguíneos do ânus quando estão dilatados. O tratamento para quem desenvolveu a doença está ligado com o grau da inflamação nas hemorroidas. O problema também pode ser classificado em quatro graus, de acordo com suas características, gravidade e tratamentos possíveis. E ele pode acontecer nas pessoas com tendências ou não às doenças hemorroidárias.

"O tratamento depende do grau da hemorroida (o tanto que está dilatada) ou do que mais foi causado. Mas a princípio, seria bom já suspender o hábito de ficar sentado no vaso sanitário por muito tempo"

CUIDADOS AO USAR CELULAR NO BANHEIRO

A médica explica que o uso rotineiro e crônico do aparelho eletrônico no banheiro também pode causar incontinência urinária e fecal, por causa do enfraquecimento da musculatura pélvica. "Inclusive, tenho visto esse enfraquecimento com muita frequência nos homens e a principal causa é o longo tempo sentado no vaso", diz Bruna Schwan Guerini.

Outro problema é que, com essa atitude, as pessoas também se expõem ao risco de contaminação por bactérias. Existem estudos que comprovam a grande quantidade de bactérias e fungos presentes nos celulares. Por isso, a coloproctologista ressalta que, entre os principais cuidados, o primeiro passo é não levar o celular para o banheiro. "É importante manter medidas de higiene, como lavar as mãos sempre após usar o banheiro. É recomendado também a limpeza do aparelho, conforme permitido pelo fabricante", diz.

Um dos principais problemas causado por esse costume é a hemorróida Crédito: Shutterstock