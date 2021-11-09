Beber água durante as refeições engorda? Veja o que dizem especialistas

Ingerir líquidos, como a água, junto às refeições pode fazer mal dependendo da quantidade ingerida Crédito: rawpixel.com / Monika/ Freepik

Beber água é fundamental para o corpo e a saúde. E manter uma boa hidratação do corpo é ideal para todas as funções do organismo, já que cerca de 70% do corpo é de água. Tudo isso ajuda a manter a pressão sanguínea, a temperatura, na digestão, a absorção de nutrientes e de vitaminas, como a C e D que precisam de água para ser absorvidos. Mas, será que beber água durante as refeições engorda?

A nutricionista Gabriela Sampaio explica que ingerir líquidos, como a água, junto às refeições pode fazer mal dependendo da quantidade ingerida. "Isso porque o volume total da refeição pode se tornar maior, podendo provocar distensão no estômago e dificultar a digestão. Mas uma quantidade pequena, em torno de um copo americano, geralmente não é prejudicial à saúde".

A médica nutróloga Marcella Garcez conta que o aumento de peso que pode ocorrer após o consumo de grandes quantidades de água é absolutamente transitório e não pode ser comparado com o fato de engordar. "Tomar uma quantidade moderada de água não gaseificada durante as refeições pode ajudar no processo digestivo, que depende de água, o nosso principal solvente. Porém o consumo de quantidades excessivas ou de água gaseificada às refeições, pode ser responsável pelo aumento da capacidade gástrica".

"Bebidas açucaradas ou com açúcar adicionado, particularmente as gaseificadas como os refrigerantes, impactam no ganho de peso e são um equívoco alimentar importante para o desenvolvimento de doenças metabólicas como obesidade e diabetes"

DIGESTÃO MAIS LENTA

A endocrinologista Gisele Lorenzoni conta que a ingestão de líquidos em excesso quando se come pode até tornar a digestão mais lenta. "Pode dificultar a ingestão, porque o excesso de água durante a refeição pode fazer uma diluição do suco gástrico, e uma diluição das enzimas, necessárias para a digestão, então isto pode deixar mais lento o processo da digestão, e as pessoas queixam-se de distensão abdominal, pode se sentir cheia durante o dia".

A médica explica que não existe um consenso sobre a quantidade de líquido que deve ser bebido durante a refeição. "Com certeza, a qualidade do líquido faz bastante diferença. O ideal é evitar líquidos calóricos, tipo refrigerante, sucos açucarados, dar preferência para água, mas a quantidade não tem recomendação. O ideal é tomar o líquido após a refeição, priorizando a água ou os sucos naturais".