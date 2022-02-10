AEJ (aeróbico em jejum) emagrece mais? Entenda o treinamento

Os exercícios aeróbicos melhoram a resistência física Crédito: Shutterstock

Os exercícios aeróbicos melhoram a resistência física, fortalecem os músculos, ajudam a manter a mobilidade, e também queimam mais calorias. É preciso ter fôlego e disposição para encarar a caminhada, a corrida, para pular corda ou pedalar... Mas o que virou febre nos últimos tempos é fazer exercício aeróbico em jejum (AEJ). Será que fazer o cardio sem comer nada queima mais calorias?

O AEJ é a prática de exercícios físicos antes de se alimentar. Na prática, este método é realizado em baixas intensidades, logo após acordar e antes de qualquer refeição. "O objetivo é o emagrecimento mais rápido. Visto que o corpo utilizará as reservas de gordura para gerar energia, já que durante o jejum as reservas de glicose foram esgotadas", explica o educador físico Matheus Lima, da Academia Wellness.

A prática é uma boa alternativa para emagrecer, desde que seja conciliado com outra atividade mais intensa. Estudos já demonstraram que, em um curto período (algumas semanas), mesclar AEJ em baixa intensidade com exercícios em alta intensidade (como hiit ou treinos de força) podem otimizar o processo de emagrecimento. "Vale ressaltar que o AEJ é mais uma forma de se conseguir acelerar o processo de emagrecimento. Não existe uma fórmula mágica ou um milagre ao se realizar o treino", diz Matheus Lima.

"É necessário observar os riscos desta prática. O mais comum ao se praticar AEJ é a hipoglicemia (queda drástica dos níveis de glicose no sangue), que em casos extremos, pode levar a óbito"

A educadora física Bárbara Gomes, da Academia Razões do Corpo, conta que a modalidade vem ganhando adesão por diversas pessoas. "Para a perda de gordura corporal existem estudos que indicam como uma boa prática. Exercícios de intensidade moderada também são ideais".

Ela explica que cada pessoa possui uma resposta corporal a respeito de treino e dieta. Por isso, é importante dialogar com um professor de educação física e um nutricionista antes de iniciar qualquer prática. "Indivíduos treinados podem ter uma adaptação melhor a este tipo de exercício. E por se tratar de uma atividade onde exige um esforço maior por parte do praticante, é ideal verificar as condições de saúde", diz Bárbara Gomes.

CUIDADOS

Esse tipo de exercício vai ajudar a emagrecer mais rápido. Mas é importante saber se o seu organismo está preparado para essa atividade. E também estar atento aos cuidados necessários. "É indicado realizar exercícios físicos sobre a prescrição de um profissional, manter um nível de hidratação ótimo durante a realização do exercício, ter uma alimentação de qualidade durante todo o dia, observar sempre a frequência cardíaca durante e após a realização dos exercícios, e aferir sempre que possível a pressão sanguínea", explica Matheus Lima.

O educador conta que a pessoa pode sentir algum mal-estar e até mesmo perder massa muscular. "Pode ser que esse mal-estar realmente exista por causa do estresse metabólico. Nossa principal fonte de energia é o carboidrato. Como no AEJ nós não temos o carboidrato disponível, o corpo vai se encarregar de realizar o catabolismo (retirar energia do músculo), utilizando-se da proteína para que em sequência possa retirar energia do tecido adiposo (gordura). Consequentemente a isso, pode haver o fato da perda de massa muscular", diz Matheus Lima.