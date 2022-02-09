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Que luxo!

Pousada de Itaúnas ganha destaque no programa Hotéis Incríveis

No programa, o telespectador conhece a história, os ambientes e serviços de luxo que fazem a diferença e criam o significado incrível de cada hotel
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 11:51

Pousada Ka347
A Pousada Ka347  foi destaque no programa Hotéis Incríveis Crédito: Divulgação Pousada Ka347
A Pousada Ka347, em Itaúnas, foi destaque no programa Hotéis Incríveis, no canal Modo Viagem, plataforma exclusiva de viagens da Globosat. A exibição do programa aconteceu na noite de segunda-feira (07). "Eles estão fazendo uma série com hotéis e roteiros do Brasil. E, no Espírito Santo, nos procuraram para participar. A produção pesquisou e viu que integramos a Associação de Hotéis Roteiros de Charme, que inclui endereços em todo o Brasil. A gravação foi em novembro", conta a proprietária Kamilla Benjamim.
Em diferentes destinos e para todos os estilos de viagem, o programa envolve o telespectador nos hotéis mais incríveis existentes no mundo. Nesta temporada, sobre as hospedagens no Brasil, o telespectador conhece, desde a história, aos ambientes e serviços de luxo que fazem a diferença e criam o significado incrível de cada hotel.
Pousada Ka347
A pousada tem um mini mercado e duas cozinhas gourmet Crédito: Divulgação Pousada Ka347
A Ka347 existe há 6 anos e foi criada com a proposta de ser uma pousada gourmet. O empreendimento não oferece almoço nem jantar, mas proporciona uma experiência gastronômica para os hóspedes que gostam de cozinhar. Para isso, tem um mini mercado e duas cozinhas gourmet com toda a infraestrutura necessária, além de forno a lenha e churrasqueira. "Também temos parceria com diversos chefs do estado que podem cozinhar para os nosso hóspedes", conta Kamilla. 
Pousada Ka347
São 10 acomodações que oferecem conforto para os hóspedes Crédito: Divulgação Pousada Ka347
São 10 acomodações que oferecem conforto para os hóspedes com cama super king, lençóis de fios egípcios e travesseiros com plumas de ganso. Alguns quartos possuem  área externa e piscina privativa com hidromassagem e aquecimento. A bebida oficial é o champanhe Veuve Clicquot, fruto de uma parceria com a vinícola.

ROTA DO TURISMO

As belezas naturais do Parque Estadual de Itaúnas atraem os visitantes de todo o Brasil. Recebendo cerca de 100 mil pessoas por ano, o Parque é o mais visitado do Estado. Com uma área de aproximadamente 3.500 ha, o parque localiza-se no município de Conceição da Barra, no Norte do litoral capixaba, a aproximadamente 260 km de Vitória.
O Parque é reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Natural da Humanidade, pelas belezas naturais de suas praias, suas dunas, além da riqueza histórica e cultural. Itaúnas é riquíssima também culturalmente tendo como manifestações culturais a Festa de São Benedito/Ticumbi, originária do folclore africano; o Alardo que é a representação folclórica com danças e, claro, o forró pé de serra que já se tornou um dos principais atrativos turísticos do destino nos meses de janeiro e julho.
As manifestações culturais e as belezas têm tudo para entrar na rota do turismo nacional. Tanto que o Governo do Espírito Santo lançou no início do ano a campanha promocional da temporada de verão 2022. Itaúnas, além de Anchieta, foi apresentada na Feira de Turismo que aconteceu em Fortaleza, no mês de outubro, como destino nacional.

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