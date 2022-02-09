Pousada de Itaúnas ganha destaque no programa Hotéis Incríveis

A Pousada Ka347, em Itaúnas, foi destaque no programa Hotéis Incríveis, no canal Modo Viagem, plataforma exclusiva de viagens da Globosat. A exibição do programa aconteceu na noite de segunda-feira (07). "Eles estão fazendo uma série com hotéis e roteiros do Brasil. E, no Espírito Santo, nos procuraram para participar. A produção pesquisou e viu que integramos a Associação de Hotéis Roteiros de Charme, que inclui endereços em todo o Brasil. A gravação foi em novembro", conta a proprietária Kamilla Benjamim.
Em diferentes destinos e para todos os estilos de viagem, o programa envolve o telespectador nos hotéis mais incríveis existentes no mundo. Nesta temporada, sobre as hospedagens no Brasil, o telespectador conhece, desde a história, aos ambientes e serviços de luxo que fazem a diferença e criam o significado incrível de cada hotel.
A Ka347 existe há 6 anos e foi criada com a proposta de ser uma pousada gourmet. O empreendimento não oferece almoço nem jantar, mas proporciona uma experiência gastronômica para os hóspedes que gostam de cozinhar. Para isso, tem um mini mercado e duas cozinhas gourmet com toda a infraestrutura necessária, além de forno a lenha e churrasqueira. "Também temos parceria com diversos chefs do estado que podem cozinhar para os nosso hóspedes", conta Kamilla.
São 10 acomodações que oferecem conforto para os hóspedes com cama super king, lençóis de fios egípcios e travesseiros com plumas de ganso. Alguns quartos possuem área externa e piscina privativa com hidromassagem e aquecimento. A bebida oficial é o champanhe Veuve Clicquot, fruto de uma parceria com a vinícola.
ROTA DO TURISMO
As belezas naturais do Parque Estadual de Itaúnas atraem os visitantes de todo o Brasil. Recebendo cerca de 100 mil pessoas por ano, o Parque é o mais visitado do Estado. Com uma área de aproximadamente 3.500 ha, o parque localiza-se no município de Conceição da Barra, no Norte do litoral capixaba, a aproximadamente 260 km de Vitória.
O Parque é reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Natural da Humanidade, pelas belezas naturais de suas praias, suas dunas, além da riqueza histórica e cultural. Itaúnas é riquíssima também culturalmente tendo como manifestações culturais a Festa de São Benedito/Ticumbi, originária do folclore africano; o Alardo que é a representação folclórica com danças e, claro, o forró pé de serra que já se tornou um dos principais atrativos turísticos do destino nos meses de janeiro e julho.
As manifestações culturais e as belezas têm tudo para entrar na rota do turismo nacional. Tanto que o Governo do Espírito Santo lançou no início do ano a campanha promocional da temporada de verão 2022. Itaúnas, além de Anchieta, foi apresentada na Feira de Turismo que aconteceu em Fortaleza, no mês de outubro, como destino nacional.