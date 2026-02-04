Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/02/2026

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 07:49
O tarot desta quarta-feira se mostra totalmente racional. Com uma maior presença do naipe de Espadas para os signos, a mentalidade se fará presente, pedindo mais clareza do que sensibilidade. Por outro lado, o dia também será marcado por conquistas, celebrações e situações que se desenrolarão com mais facilidade.
Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!
O dia pedirá controle emocional e postura madura, conforme a carta “Rei de Copas”. Você poderá ser chamado(a) a acolher alguém ou agir com empatia diante de uma situação delicada. Liderar com sensibilidade será mais eficaz do que reagir por impulso.
Segundo a carta “A Estrela”, a esperança será renovada. Um alívio emocional ou um sinal positivo surgirá, mostrando que você está no caminho certo. Confie no processo, mesmo que tudo ainda não esteja totalmente resolvido.
Novos sentimentos, conversas sinceras e abertura emocional marcarão a quarta-feira, conforme a carta “Ás de Copas”. Será um ótimo dia para recomeçar no amor , na amizade ou até no autocuidado. O coração desejará se expressar — escute.
A carta “Cavaleiro de Espadas” mostra que a quarta-feira será de movimento e decisões rápidas. Você poderá sentir vontade de resolver tudo de uma vez, mas precisará ter cuidado com palavras duras ou atitudes precipitadas. A clareza será positiva, mas a agressividade não.
O equilíbrio será a palavra-chave do dia. Por isso, a carta “A Temperança” pede calma, paciência e ajuste de expectativas. Será um dia excelente para harmonizar relações , negociar e encontrar o meio-termo das situações.
A carta “4 de Paus” mostra que estabilidade e pequenas conquistas trarão segurança ao longo do dia. Poderá ser um dia agradável em família, no trabalho ou em um ambiente onde você se sentir pertencente. Valorize o que já estará firme.
Será importante ficar atento(a) a jogos ocultos ao seu redor, segundo a carta “7 de Espadas”. Evite fugir de responsabilidades ou agir por conveniência . A verdade, mesmo desconfortável, será sempre a melhor saída.
A carta “6 de Paus” mostra que reconhecimento e vitória marcarão o seu dia. Algo pelo qual você vem batalhando começará a dar resultado. A energia favorecerá a visibilidade, a autoestima e confirmações positivas. Permita-se celebrar.
Será hora de virar a página. A carta “8 de Copas” indica desapego emocional e afastamento do que já não faz mais sentido. Mesmo que doa, seguir em frente trará mais leveza e crescimento.
A carta “Os Amantes” mostra que escolhas importantes marcarão sua quarta-feira, especialmente nos relacionamentos. Decidir com o coração, mas alinhado aos seus valores, será essencial. Compromissos pedirão mais consciência.
A clareza mental e decisões firmes estarão em destaque, revela a carta “Ás de Espadas”. Conversas diretas , cortes necessários e verdades virão à tona. Use a razão com inteligência, sem perder a sensibilidade.
Você terá uma postura mais racional do que emocional, mostra a carta “Rainha de Espadas”. O dia pedirá limites claros e comunicação objetiva. Você poderá ajudar alguém com sua visão lúcida, sem se anular no processo.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta