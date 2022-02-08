Chá em cápsula: o perigo de ‘produtos naturais’ que prometem emagrecimento rápido

O consumo de chás em comprimido, com objetivo de perder alguns quilos, pode causar problemas de saúde Crédito: Shutterstock

O consumo de chás ou cápsulas de ervas para o emagrecimento não é novidade. E o problema se repete. Os ‘produtos naturais’ que prometem emagrecimento rápido, escondem perigos. Desta vez, a vítima foi a enfermeira Edmara Silva de Abreu, que morreu em São Paulo, após ter sido diagnosticada com uma hepatite fulminante.

A doença se desenvolveu devido ao consumo de um composto de chá de "50 ervas para emagrecimento". O produto, vendido em cápsulas, se dizia "natural" e continha ervas como chá-verde, carqueja e mata verde, substâncias hepatotóxicas (que podem causar danos ao fígado).

A fórmula consumida pela enfermeira continha sene, que é uma substância laxante. A endocrinologista Gisele Lorenzoni explica que as funções e os efeitos colaterais das ervas laxantes são desconhecidos. "Mas muitas delas podem trazer prejuízo para a função hepática, pode levar a quadro de distensões abdominais, de diarreias, náuseas e vômitos".

Assim como as cápsulas, o consumo de chás, com objetivo de perder alguns quilos, podem causar problemas de saúde. A endocrinologista afirma que os chás não ajudam a emagrecer. "Existe o chá-verde que é o único com comprovação científica, que pode ajudar na perda de peso, mas sempre associado a mudança de hábitos em relação à alimentação e a atividades físicas, mas em relação a outros tipos de chás não há nenhuma comprovação científica de que são eficientes para perda de peso", diz Gisele Lorenzoni.

O consumo de chás, com objetivo de perder alguns quilos, podem causar problemas de saúde Crédito: Shutterstock

O chá-verde tem que ser consumido de forma moderada, principalmente pacientes hipertensos, cardíacos e com insuficiência renal. "E lembrar que não pode colocar toda a responsabilidade em cima do chá, porque ele sozinho não vai ajudar ninguém a perder peso".

A médica explica que pouco se sabe sobre efeitos colaterais destes chás e plantas. "As pessoas acham que são inofensivos, então compram porque veem em uma propaganda, porque acham que é natural, e pode tomar a vontade. Às vezes troca a água pelo chá e isso pode trazer efeitos colaterais graves, como dano hepático, dano renal, alterando enzimas hepáticas, alterações no fígado", diz a endocrinologista.

"Não existe um consenso da quantidade de chá que pode ser consumido durante o dia. A recomendação é que não troque a água pelo chá, pensando em ser diurético, pensando que vai acelerar metabolismo para perder peso, e acaba não bebendo água"

A médica nutróloga Marcella Garcez reforça que o simples consumo de qualquer tipo de chá não emagrece. "Existe comprovação científica que algumas plantas medicinais, consumidas na forma de infusão ou extratos fitoterápicos, podem auxiliar nos tratamentos para perda de peso. Cada uma tem especificidades, indicações e funcionalidades particulares, portanto é preciso conhecimento para um consumo adequado".

Os riscos de consumir esses produtos, dos quais não se conhece a composição, particularmente aqueles que não possuem registro na agência regulatória, vão desde sintomas indesejados leves até a morte. "Não é porque um produto é natural ou de origem vegetal, que ele não oferece efeitos colaterais, contraindicações ou riscos à saúde", diz Marcella Garcez. A médica conta ainda que existem vários tipo de ervas que ajudam no emagrecimento. "Porém a maioria delas são regulamentadas como medicamentos e só devem ser consumidas após prescrição ou autorização médica".

"Os produtos dos quais não se conhece totalmente a composição ou que não possuem registro na Anvisa, podem conter qualquer substância e não devem ser consumidos de forma nenhuma, pois podem oferecer risco a vida"

RECEITAS DA INTERNET

Gisele Lorenzoni também ressalta que as receitas de emagrecimento propagadas na internet não são seguras. "Muitas destas substâncias apresentadas em televisão e internet, não se sabe o que tem dentro destas cápsulas e de que elas são compostas e a quantidade de ervas ou medicamentos na composição da medicação, então elas não devem ser consumidas, principalmente sem orientação médica. As substâncias liberadas para este tipo de tratamento são conhecidas dos médicos e tem embasamento científico".