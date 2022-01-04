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Sem motivação? 5 exercícios para se manter ativo nas férias

Educadores físicos explicam que se exercitar é importante para que o corpo não tenha perdas significativas. Vale investir no agachamento, na flexão e na corrida
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 11:58

Durante o mês de janeiro é comum dar um tempo nos treinos por causa de uma viagem, férias dos filhos ou simplesmente para descansar. Mas que tal aproveitar esse período de férias para também se manter ativo? 
Não importa o lugar - em casa, no parque ou até mesmo na praia - os benefícios de se exercitar são muitos. O educador físico Lucas Moura, do Studio NR, conta que manter-se ativo durante as férias é importante para que o corpo não tenha perdas significativas, como músculos e a parte cardiorrespiratória.
"Quando relaxamos ou paramos totalmente de praticar a atividade física, o corpo tende a se adaptar à nova rotina e, ao longo do tempo, ele deve perder os ganhos conquistados durante o ano. Continuar a rotina de treino mesmo em ritmo menor garante pouca perda e mantém os músculos tonificados, reduzindo ansiedade e tensão e promovendo o relaxamento".
O educador explica que, não necessariamente, os treinos precisam ser longos e difíceis. Tudo vai depender do planejamento e do objetivo do treino. "Para aquelas pessoas que não têm muito tempo para treinar, o tempo menor de treino e mais intenso é o ideal. Para aquelas pessoas que possuem maior tempo disponível, o recomendado é ter um planejamento alinhado com o volume X intensidade de treino, consequentemente, o resultado é mais rápido", conta Lucas Moura.

PESO DO PRÓPRIO CORPO

O educador físico Diogo Rodrigues Santos, da academia Razões do Corpo, diz que o indivíduo deve sempre se manter ativo, evitando o destreinamento ou que ele retorne aos estágios anteriores, para que o seu organismo continue com as adaptações positivas em prol dos objetivos, promovendo atividades que aumentem o gasto calórico diário.
Para quem está viajando, o ideal é unir diversão e atividade física. E, uma das sugestões, é experimentar treinos alternando corrida com um pouco de caminhada. "Esse tipo de treino é bastante praticado, conhecido como treinamento intervalado, onde ele tem variações e formatações na sua aplicação, mas que basicamente pode utilizar a corrida intervalada com caminhada, isto se for praticado em uma mesma sessão e que possui resultados bem satisfatórios", diz Diogo Rodrigues Santos.
Lucas Moura, educador físico do Studio NR, em Vila Velha
Lucas Moura, educador físico do Studio NR, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
E estar longe da academia não é desculpa. Vale se exercitar com o peso do próprio corpo. O educador conta que existem estratégias de treinamento que utilizam como ferramenta o peso do próprio corpo e que demonstram resultados positivos em relação à saúde. "Vale ressaltar que se deve obedecer alguns princípios, como da individualidade, da adaptação, da progressão de sobrecarga, da interdependência volume e intensidade. E ter o olhar se ele possui limitações para determinada tarefa ou necessidades para desempenhá-las", conclui Diogo Rodrigues. 

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