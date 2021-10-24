Dicas de alimentos para turbinar o ganho de massa muscular

Para ganhar massa muscular, é importante fazer atividade física de forma regular e seguindo as orientações do treinador, além de seguir uma alimentação adequada ao objetivo Crédito: Pixabay

Quem começa a praticar musculação fica ansioso para obter resultados, e a dúvida mais comum entre as pessoas que querem ganhar massa muscular em um ritmo mais rápido é: além de treinar regularmente, o que fazer para obter resultados logo?

Em entrevista à Revista.AG, especialistas revelam os segredos. A nutricionista Fernanda Rigo exemplifica que combinar os treinos a uma alimentação saudável balanceada e calculada com carboidratos, proteínas e gorduras, potencializa o rápido resultado.

Carboidratos: são substâncias encontradas principalmente em alimentos de origem vegetal. Eles fornecem a maior parte da energia necessária para manutenção das atividades das pessoas e, principalmente, prover o cérebro de energia suficiente para seu funcionamento. As opções são:

Arroz

Batatas

Aipim

Inhame

Arroz também é aliado no ganho de massa muscular Crédito: Pixabay

Proteínas: as proteínas são nutrientes essenciais ao organismo humano, que consistem em macromoléculas biológicas formadas por um ou mais cadeias de aminoácidos. As opções são:

Ovo

Frango

Carne vermelha

Whey protein

Ovo está entre alimentos no cardápio de quem quer ganhar massa muscular mais rápido Crédito: Pixabay

Gorduras boas: devem estar inseridas em um plano alimentar. Elas colaboram para o aumento da energia e atuam na geração de massa muscular. Os alimentos ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes também são importantes para obter resultados saudáveis. As opções são:

Castanha-do-pará

Amendoim

Azeite de oliva

Castanhas, amêndoas, avelãs, pistaches e outras oleaginosas fazem bem para a saúde Crédito: Unsplash

A especialista explica que os resultados vão depender de cada caso e do tempo determinado para cada pessoa. "Posso dizer que, com um mês, conseguimos observar bons resultados. Gosto da seguinte frase: o processo é lento, mas desistir não acelera", especificou.

A nutricionista Fernanda Rigo Crédito: Acervo pessoal

Portanto, o segredo de manter um bom resultado é manter as atividades sem desistir. A nutricionista reitera que tudo aquilo que vai muito rápido, tende a voltar muito rápido, ainda mais se tratando de emagrecimento e massa muscular.

"O ganho de massa muscular requer muita dedicação também. O mais importante nesse momento é se manter firme na dieta e nos treinos. Não é fácil, não existe pílula ou fórmula mágica. Constância é a chave!", completou.

A nutricionista Dani Borges complementa dizendo que em uma dieta que visa a construção de músculos, não é apenas a ingestão de proteínas que importa, mas a combinação da ingestão com uma rotina de treinos adequada.

“Além de contribuir para manter os músculos, as proteínas também têm um importante papel no controle de peso, visto que por demorar mais para ser processado no organismo, mantém a saciedade por mais tempo”, comenta.

PREVENÇÃO DA PERDA DE MASSA MUSCULAR

Apesar de incluir o whey protein nas proteínas que auxiliam no ganho de massa muscular, Fernanda reconhece que o consumo do produto é muito pessoal. "A pessoa consegue bater as proteínas apenas comendo comida de verdade", acrescentou a profissional.

Considerado como um dos suplementos alimentares mais conhecidos pelos praticantes de atividade física, o whey protein é um grande aliado para quem busca a hipertrofia, ou seja, aumento de massa muscular ou até mesmo para adultos e idosos que querem inibir a perda de massa muscular que acontece naturalmente com o processo de envelhecimento.

Boa alimentação e regularidade na prática de exercícios auxiliam no crescimento rápido de massa muscular Crédito: Pixabay

“As proteínas contidas nesse suplemento são importantes para a síntese muscular, pois atuam no reparo dos músculos lesionados durante a atividade física, contribuindo na melhora do tônus e força muscular e potencializando a performance física”, afirma Priscila Gomes, nutricionista do Mundo Verde.