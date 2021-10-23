7 exercícios para fazer em casa que dão o mesmo resultado da academia

Polichinelo

A corrida ou marcha estacionária é um exercício no qual você simula os movimentos como se estivesse correndo, mas sem sair do lugar. É uma excelente opção para trabalhar a parte cardiorrespiratória e manter o condicionamento físico em dia. Faça 4 séries de 40 segundos com intervalos de 20 segundos entre elas.

Com os braços para frente, flexione os joelhos. Mantenha a coluna reta na descida e incline as pernas em um ângulo de 45 graus, como se fosse sentar em uma cadeira. Para quem está começando, a sugestão é realizar 4 séries curtas de 10 ou 15 repetições com intervalo de 40 segundos a 1 minuto.

Sente-se no chão. Apoie as mãos no solo ao lado corpo e erga as pernas. Incline o tronco para trás e estenda as pernas para a frente. Depois, mova o tronco para a frente e ao mesmo tempo flexione os joelhos, aproximando-os do peito. Repita o movimento sem parar, esse exercício trabalha o abdômen por completo. Faça 4 séries de 15 a 20 repetições, com intervalos de 40 segundos a 1 minuto.

Com apenas um banco (cadeira ou sofá) você consegue desenvolver esta atividade física. Ele servirá de ponto de apoio para você desenvolver este exercício. Dessa maneira, sentado sobre o banco, você vai levar as pernas à frente, esticadas e com o apoio no calcanhar. Posicione as mãos sobre o banco de acordo com a amplitude desejada, lembrando que os braços serão o principal apoio para você. Assim mantenha a coluna ereta e direcione o corpo ao chão (como se fosse sentar no chão). Retome à posição inicial, direcionado o maior esforço para os braços. Faça 3 séries de 08 a 10 repetições, com intervalos de 40 segundos entre elas.

É um exercício de simples execução. Com as mãos no chão, alinhe os braços ao peitoral. No movimento de descida os cotovelos devem flexionar até 90 graus. Faça três sessões de 08 a 12 repetições. Para iniciantes, pode iniciar com os joelhos apoiados no solo.

O tronco, o quadril e as pernas não tocam o chão enquanto os antebraços estão apoiados no solo. O truque para ser eficaz é manter o alinhamento da coluna e não prender a respiração. Faça três séries de 30 segundos, no mínimo.