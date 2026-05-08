Luta pelo direito de ir e vir nas cidades não pode ser individual

É, como dito, uma situação extrema. E não pode ser minimizada: o direito de ir e vir precisa chegar a todas as pessoas, e essa luta não pode ser individual. Ela é coletiva, com pressão por políticas públicas consistentes para impedir que qualquer pessoa precise passar por situações degradantes assim.





Mesmo a circulação pelas ruas depende também de calçadas amplas, com acessibilidade, sem obstáculos. No ano passado, este jornal fez uma ronda pela Grande Vitória e mostrou um cenário bem problemático para quem anda pelas cidades. Esse ainda é um desafio urbano bastante negligenciado.





As condições dignas de mobilidade devem existir para as pessoas terem acesso a serviços básicos, mas não só para isso. Como afirmou o defensor público Tiago Bianco à repórter Nicoly Reis, "a deficiência não está na pessoa, mas na barreira". O caminho deve ser o melhor possível, nivelado para todos. Rampas, calçadas cidadãs, degraus seguros... os mais vulneráveis precisam da infraestrutura para garantirem seu direito de ir e vir.





Lamentavelmente, não é o que se vê. O acesso às residências nos morros de qualquer cidade brasileira é uma corrida de obstáculos, dificultando o deslocamento diário dos moradores para a escola, o trabalho ou qualquer outro compromisso. Há muitas Donas Dilas por aí, esperando intervenções urbanas que deem mais dignidade ao seu cotidiano. Enquanto houver uma pessoa em uma situação dessas, vamos continuar falhando coletivamente.