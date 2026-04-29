Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Mancha na Guarderia: o que é preciso aprender com o estudo preliminar
Opinião da Gazeta

Mancha na Guarderia: o que é preciso aprender com o estudo preliminar

A constatação que se tira é a mais óbvia possível, a de que as praias continuarão sofrendo com a poluição enquanto houver esgoto irregular.

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 01:00

Públicado em 

29 abr 2026 às 01:00
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Grande mancha escura preocupo moradores e frequentadores da Praia da Guarderia e Ilha do Frade, em Vitória, em janeiro de 2026
Grande mancha escura na Praia da Guarderia e Ilha do Frade, em Vitória, em janeiro de 2026 Fernando Phondolpo

O caso da mancha fétida formada na Praia da Guarderia no início deste ano  que também se espalhou por praias adjacentes da região em Vitória — precisa se tornar um ponto de virada no que diz respeito à balneabilidade das águas, não só na Capital. Há um ponto inegociável: praias urbanas dependem de saneamento para serem seguras ao banho. Sem isso, o risco é persistente.


E os resultados preliminares do estudo conduzido pelo grupo de trabalho instituído para buscar as respostas sobre a mancha seguiram esse caminho. A constatação que se tira é a mais óbvia possível, a de que as praias continuarão sofrendo com a poluição enquanto houver esgoto irregular. 


A Nota Técnica Nº 01/2026 concluiu que "a área no entorno da manilha de drenagem deve ser classificada como imprópria para recreação de contato primário, em razão da presença de fonte pontual ativa de poluição e da variabilidade dos resultados microbiológicos, representando potencial risco à saúde pública". 


A manilha da Praia da Guarderia, segundo a nota, está associada a ligações irregulares de esgoto na rede de drenagem pluvial e passou a ser monitorada pelo grupo técnico, o que não era feito antes. É imprópria pelo seu potencial poluidor. O que só deixaria de ocorrer caso não houvesse mais despejo clandestino. O caso da Guarderia precisa servir de exemplo, com o Ministério Público, órgãos ambientais, concessionárias de saneamento e prefeituras ampliando o pente-fino para outros pontos sensíveis do litoral capixaba.


Vitória, de acordo com o Censo de 2022, é a capital com maior taxa da população atendida por rede de coleta de esgoto, com 99,65% de cobertura. Nem esse êxito é capaz de impedir que ligações clandestinas poluam as praias. É urgente virar esse jogo, porque a rede está disponível, o que ainda peca é a adesão dos donos dos imóveis.


 Lei Estadual 9.096/2008 torna obrigatória a conexão à rede de esgoto em locais onde ela já está disponível. Os proprietários dos imóveis em que não há esse conexão na Capital têm de ser intimados por essa falta de responsabilidade ambiental. Assim como é papel da Prefeitura de Vitória e da Cesan notificá-los. Fiscalização com punição, de forma sistematizada, é o que está faltando. Ninguém pode lavar as mãos.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Que "urgência urgentíssima" é essa, vereadores?

Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Do trânsito ao esgoto: Grande Vitória ainda espera gestão integrada de seus problemas

Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das ultimas noticias do Espirito Santo, do Brasil e do mundo com a redacao de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Praia da Guarderia Prefeitura de Vitória Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Direitos no papel, desafios na prática: o que ainda falta para pessoas autistas no Brasil?
Temperatura prevista para maio de 2026: os tons em vermelho indicam números acima da média para o Espírito Santo
ES terá feriado ensolarado e maio com temperaturas acima da média
o ministro da AGU, Jorge Messias
Messias chega a sabatina para STF sob risco de derrota histórica e com incerteza sobre Alcolumbre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados