Guarderia: área no entorno de manilha deve ser considerada imprópria, diz estudo

Outro ponto de atenção destacado pelo grupo técnico é o Ponto 14, localizado em frente ao Quiosque do Alemão, na Curva da Jurema, classificado como área sensível. Nesse trecho, os resultados indicam contaminação recorrente com comportamento intermitente — ou seja, há momentos de melhora seguidos por novos episódios de piora, o que exige monitoramento contínuo e cautela por parte dos banhistas.





A recomendação de classificação imediata também dialoga com a necessidade de ações estruturais no sistema de drenagem, especialmente no combate a ligações clandestinas de esgoto — apontadas como uma das principais causas da contaminação.





O grupo de trabalho defende que medidas preventivas e de controle devem ser priorizadas para reduzir o risco sanitário e evitar a recorrência de episódios de poluição na região. Entre elas, estão o monitoramento contínuo da qualidade da água, a identificação de fontes irregulares de esgoto e a revisão de protocolos de balneabilidade.





As conclusões são preliminares e podem ser atualizadas com a incorporação de novos dados físico-químicos ainda em análise.





A Cesan informou que as obras da EBAP são de competência da Prefeitura de Vitória.





Sobre a classificação na região da manilha da Praia da Guarderia, o subprocurador-geral de Vitória, Ricardo Grilo, informou que o local, inicialmente, não era muito frequentado por banhistas e, por isso, não havia ponto de coleta para monitoramento. A escolha era por regiões onde as pessoas preferiam tomar banho de mar, como próximo à Curva da Jurema.





A partir de um pedido do grupo de trabalho, será feita uma coleta mais próxima da manilha para verificar se a água tem algum contaminante ou algum problema.





No ponto 14, na Curva da Jurema, identificado como área sensível, Grilo destacou que a região será monitorada com lupa, para entender o que está acontecendo.





“A região da Guarderia tem vulnerabilidade, pois tem uma hidrodinâmica toda especial, porque é uma água que fica mais parada, não é como em mar aberto, como a Praia da Costa. É uma enseada, então a água demora mais para se renovar. A gente quer entender exatamente o que tá acontecendo nesse ponto 14. Será que por força do fluxo das marés, de alguma corrente, está havendo acúmulo de contaminante que a gente ainda não conseguiu detectar? Por isso vamos continuar monitorando esse ponto”, explica Grilo.