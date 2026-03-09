Mancha na Praia da Guarderia: muita água rolou, mas nenhuma resposta

Grande mancha escura preocupa moradores e frequentadores da Praia da Guarderia e Ilha do Frade, em Vitória. Crédito: Fernando Phondolpo

Há pouco mais de um mês, dedicamos este espaço a cobrar uma resposta sobre a mancha fétida que se formou na Praia da Guarderia, em Vitória, um dos pontos mais procurados para o banho de mar e para a prática de esportes náuticos na cidade. Naquele momento, a Prefeitura de Vitória alegava não se tratar de esgoto, os testes de balneabilidade estavam dentro dos parâmetros, mas faltava uma explicação para aquilo que era visto e sentido pelos frequentadores da praia.

Acontece que até agora continuamos sem essa resposta, embora tenha havido movimentação, em algum nível, atrás dela. Após o editorial, dois vereadores de VItória coletaram a água despejada de uma manilha para fazer uma análise do material e o Ministério Público do Espírito Santo emitiu ofícios à prefeitura, à Cesan e à Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp), solicitando informações e providências.

Prefeitura e Cesan desde então negam que seja esgoto. O secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, descartou a possibilidade de a mancha no mar ser responsabilidade das obras de construção do Canal de Camburi e da estação de bombeamento da Praia do Canto. Ou seja, é um problema visível, perfeitamente constatável, mas sem pai e mãe. Enquanto não se descobre a origem do problema, não se sabe quem é o responsável e o que fazer para solucionar.

Na semana passada, a população teve conhecimento de algum nível de mobilização, com a criação de um grupo de trabalho para investigar o que tem provocado a mancha escura. É dificil de acreditar que, tanto tempo depois, não tenha sido pedido oficialmente uma análise da água, para além dos testes de balneabilidade de rotina.

É preciso ser mais célere diante de um absurdo ambiental dessas proporções, com união de esforços e de recursos para que as respostas sejam dadas à população. A dúvida e a falta de transparência fazem muito mal para o debate público, geram desconfiança. E isso tem impacto na vida das pessoas, que deixam, com toda a razão, de frequentar a praia. Em um verão que até a Praia do Flamengo, na Baía de Guanabara, no Rio, voltou a ser balneável, o que está acontecendo na Guarderia fica ainda mais vergonhoso.

