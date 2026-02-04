Se não é esgoto, qual a solução para a mancha na Praia da Guarderia?

Grande mancha escura preocupa moradores e frequentadores da Praia da Guarderia e Ilha do Frade, em Vitória. Crédito: Fernando Phondolpo

Não é por pouco que as imagens de uma mancha escura que se espalha a partir da Praia da Guarderia, em Vitória, provavelmente proveniente de uma manilha, atingindo a Praia do Canto e a Ilha do Frade causem tanta apreensão em quem frequenta a região. Em pleno verão, um dos cenários mais procurados por moradores e turistas vive uma situação, agravada pelo mau cheiro, que além de sinalizar um problema ambiental também afasta quem costuma usar a praia para atividades esportivas e de lazer.

O registro por drone foi feito por um morador, o empresário Fernando Phondolp: "Foi a forma que encontrei de denunciar", disse em entrevista à TV Gazeta.

A Prefeitura de Vitória, acionada pela reportagem, informou que a turbidez não é poluição. A alteração da água, segundo o secretário de obras de Vitória, Gustavo Perin, tem relação com as obras da nova estação de bombeamento de águas pluviais da Praia do Canto.

"O que a população está vendo aqui, quando não está chovendo, é, na verdade, água do mar, decorrente da intervenção da nova estação, que precisa de um novo reservatório. Não é esgoto. Inclusive, fazemos todo um acompanhamento para saber a qualidade da água, e foi constatado que não há nenhuma contaminação", garantiu. A situação, segundo ele, é temporária.

O secretário, contudo, não soube informar a origem do odor: "Esse cheiro não tem relação com a obra. O que está aqui é um efluente que é a própria água do mar. É uma recirculação da água. Outros tipos de fenômenos, que podem acontecer por aqui, são acompanhados pela Secretaria de Meio Ambiente", explicou, complementando que a operação é monitorada e tem licenciamento ambiental.

A página da Prefeitura de Vitória que informa a balneabilidade da região, com amostras coletadas a 100m da Ponte da Ilha do Frade e em frente à Praça dos Desejos, indica que os locais estão próprios para banho. Os resultados são válidos até esta quinta-feira (5). Contudo, a mancha e o mau cheiro viraram um repelente ao banho de mar, como reforçaram os professores de natação que dão aulas na região.

Se não é esgoto, é preciso encontrar uma solução para essa mancha e para o odor sentido no local, para que isso não tenha um impacto tão negativo na vida das pessoas que mantêm uma rotina naquelas praias.

